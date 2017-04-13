Когда выгоднее всего продавать подержанную машину

Любой «железный конь» в конце концов превращается в прожорливую «свинью», бесцеремонно запускающую лапу в семейный бюджет. Как заранее вычислить момент печальной трансформации и избавить себя от лишних трат в будущем? Кое-кто предпочитает не вникать в технические тонкости и финансовые расчеты и ориентируется исключительно на гарантийные сроки, устанавливаемые автопроизводителем. В подходе «конец гарантии — автомобиль на продажу» есть своя логика. Однако следуя ей, автовладелец порой просто идет на поводу автопроизводителей. Последние, как не раз указывали эксперты портала АвтоВзгляд, заинтересованы в том, чтобы люди как можно больше и чаще покупали новые машины, даже если старые авто находятся в прекрасном состоянии.

Если траснспортное средство покупалось в свое время новым, оптимальный момент ее продажи можно соотнести с пробегом. У большинства современных авто гарантийный пробег находится где-то в районе 100 000 км. К моменту появления этой цифры на одометре среднестатистическая легковушка должна провести в одних руках около семи лет. Другими словами, авто «слетает» с заводской гарантии примерно на 60 000 км пробега. А первое по-настоящему затратное по деньгам ТО у большинства современных моделей приходится на пробег 70 000−90 000 км. Поэтому всерьез задумываться о продаже машины оптимально при 70 000 км на одометре. Если, конечно, до этого момента она не начала доставать владельца регулярными неисправностями, пусть даже мелкими.