Когда выгоднее всего продавать подержанную машину

vwvortex.com
Рано или поздно приходится продавать старое и покупать новое авто. Важно правильно рассчитать, чтобы до этого момента машина не начала требовать повышенных материальных и финансовых затрат, и сохранила приличную стоимость.
Максим Строкер

Любой «железный конь» в конце концов превращается в прожорливую «свинью», бесцеремонно запускающую лапу в семейный бюджет. Как заранее вычислить момент печальной трансформации и избавить себя от лишних трат в будущем? Кое-кто предпочитает не вникать в технические тонкости и финансовые расчеты и ориентируется исключительно на гарантийные сроки, устанавливаемые автопроизводителем. В подходе «конец гарантии — автомобиль на продажу» есть своя логика. Однако следуя ей, автовладелец порой просто идет на поводу автопроизводителей. Последние, как не раз указывали эксперты портала АвтоВзгляд, заинтересованы в том, чтобы люди как можно больше и чаще покупали новые машины, даже если старые авто находятся в прекрасном состоянии.

Если траснспортное средство покупалось в свое время новым, оптимальный момент ее продажи можно соотнести с пробегом. У большинства современных авто гарантийный пробег находится где-то в районе 100 000 км. К моменту появления этой цифры на одометре среднестатистическая легковушка должна провести в одних руках около семи лет. Другими словами, авто «слетает» с заводской гарантии примерно на 60 000 км пробега. А первое по-настоящему затратное по деньгам ТО у большинства современных моделей приходится на пробег 70 000−90 000 км. Поэтому всерьез задумываться о продаже машины оптимально при 70 000 км на одометре. Если, конечно, до этого момента она не начала доставать владельца регулярными неисправностями, пусть даже мелкими.

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«Копеечные», но постоянные поломки не только раздражают и вытягивают из кошелька лишние деньги. Они косвенный признак того, что в ближайшее время может потребоваться серьезный ремонт какого-нибудь дорогостоящего узла или системы. Нас подобная перспектива явно не устраивает, и пока не случилось ничего подобного от машины следует избавиться. В случае, если человек изначально приобрел машину бывшую в употреблении, также существует ряд «сигналов», подсказывающих, что с ней пора прощаться. Самый безобидный из них — вдруг увеличившийся расход топлива. Подобный симптом может намекать на целый букет проблем: от необходимости сменить свечи вплоть до назревшего ремонта цилиндро-поршневой группы.

Возможны и промежуточные варианты типа выходя из строя того или иного датчика системы управления мотора. Но в любом случае — это уже не перегоревшая лампочка. Вообще, если машина стала требовать дорогостоящих ремонтов и замен — все, пора писать объявление о продаже. Не менее серьезный «звоночек» — появление ржавчины на кузове, даже в минимальных «объемах». Это может означать, что в скрытых от внешнего осмотра полостях металл кузова уже изрядно корродировал и процесс вот-вот вырвется на всеобщее обозрение во всей своей «красе». Выручить потом приличные деньги за заметно попорченную ржой машину не удастся. Придется ее перекрашивать, а это серьезные затраты.

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13 апреля 2017
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