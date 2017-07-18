В деле сбитого «пьяного» мальчика всплыли наркотики

Отец погибшего в аварии шестилетнего Алеши Шимко поделился со следствием весьма любопытными сведениями. По его словам, в момент наезда на ребенка водительница Ольга Алисова находилась в состоянии наркотического опьянения. Более того: она регулярно употребляет запрещенные вещества, о чем ему удалось узнать из достоверных источников, которые смогут подтвердить это в суде.

Роман Шимко уверен, что дамочка не только плотно «сидит» на кокаине, но еще и связана с представителями криминальных структур, которые в свою очередь имеют рычаги воздействия на балашихинских гаишников. Его версия сводится к тому, что именно благодаря «блату» в ГИБДД и ее вмешательству в судебно-медицинскую экспертизу шестилетний сын оказался смертельно пьяным.