В деле сбитого «пьяного» мальчика всплыли наркотики

Фото: ТВЦ
Дело «пьяного» мальчика, сбитого насмерть женой участника Балашихинской ОПГ, обрастает все новыми и не менее примечательными подробностями. Виновницу ДТП подозревают в употреблении наркотиков, сговоре с ГИБДД и тесной связи с преступным сообществом.
Мирон Горин

Отец погибшего в аварии шестилетнего Алеши Шимко поделился со следствием весьма любопытными сведениями. По его словам, в момент наезда на ребенка водительница Ольга Алисова находилась в состоянии наркотического опьянения. Более того: она регулярно употребляет запрещенные вещества, о чем ему удалось узнать из достоверных источников, которые смогут подтвердить это в суде.

Роман Шимко уверен, что дамочка не только плотно «сидит» на кокаине, но еще и связана с представителями криминальных структур, которые в свою очередь имеют рычаги воздействия на балашихинских гаишников. Его версия сводится к тому, что именно благодаря «блату» в ГИБДД и ее вмешательству в судебно-медицинскую экспертизу шестилетний сын оказался смертельно пьяным.

В то же время мать обвиняемой пояснила и следователям, и журналистам, что никаких связей, будь то с гаишниками или криминальной средой — ни «амурных», ни преступных — ее дочь не имеет. Однако независимое расследование ряда СМИ доказало, что супруг Ольги Алисовой, отбывающий наказание в одной из российских исправительных колоний по ст.163 УК РФ «Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору», прямо из мест лишения свободы перевел благоверной денежные средства на покупку пресловутого Hyundai Solaris, под колесами которого и погиб ребенок.

Кроме того, засвидетельствованы факты регулярных телефонных переговоров виновницы ДТП с мужем, «добивающим» последние месяцы 10-летнего срока в «зоне». Откуда у заключенного деньги и мобильная связь в тюрьме предстоит выяснить следователям и представителям ФСИН. А по факту вновь открывшихся обстоятельств в ближайшее время Следственный комитет должен инициировать очередную проверку.

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18 июля 2017
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