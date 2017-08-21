Как из-за жары портятся автомобили

Первое, о чем следует помнить, эксплуатируя машину в жару это — вред от прямых солнечных лучей для лакокрасочного покрытия кузова и резины колес. Из-за воздействия ультрафиолета «выгорает» краска и ускоряется процесс старения резины. Кроме внешнего вида авто от жаркой погоды страдает не только детали экстерьера, но и элементы интерьера авто. И кроме банального «выгорания» пластика и обивки сидений машины у длительного воздействия на салон авто повышенной температуры есть еще несколько неприятных последствий. Известно, что большинство материалов при нагреве расширяются. Это справедливо и для пластиковых панелей отделки салона. В более-менее современных авто этот эффект не столь заметен.

Однако если машина уже изрядно «устала» из-за интенсивной (длительной) эксплуатации, или же ее уже чинили после ДТП, то тепловые деформации могут приводить к локальным вспучиваниям пластиковых деталей или даже к заклиниванию тех или иных ящичков в салоне или замка «бардачка». В особо запущенных случаях, особенно когда машину всю ее долгую жизнь постоянной оставляли под палящим южным солнцем, пластиковые детали могут даже начать трескаться или издавать специфический «запах старой машины». Для многих не особо опытных автовладельцев, становится самым настоящим сюрпризом внезапное появление трещины на лобовом стекле в самую жару.