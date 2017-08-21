Как из-за жары портятся автомобили

superdemotivator.ru
Все знают насколько неприятно садиться в в машину, долго простоявшую на солнце. Однако мало кто из автовладельцев задумывается, насколько самой машине вредно перегреваться под жаркими лучами летнего солнца.
Максим Строкер

Первое, о чем следует помнить, эксплуатируя машину в жару это — вред от прямых солнечных лучей для лакокрасочного покрытия кузова и резины колес. Из-за воздействия ультрафиолета «выгорает» краска и ускоряется процесс старения резины. Кроме внешнего вида авто от жаркой погоды страдает не только детали экстерьера, но и элементы интерьера авто. И кроме банального «выгорания» пластика и обивки сидений машины у длительного воздействия на салон авто повышенной температуры есть еще несколько неприятных последствий. Известно, что большинство материалов при нагреве расширяются. Это справедливо и для пластиковых панелей отделки салона. В более-менее современных авто этот эффект не столь заметен.

Однако если машина уже изрядно «устала» из-за интенсивной (длительной) эксплуатации, или же ее уже чинили после ДТП, то тепловые деформации могут приводить к локальным вспучиваниям пластиковых деталей или даже к заклиниванию тех или иных ящичков в салоне или замка «бардачка». В особо запущенных случаях, особенно когда машину всю ее долгую жизнь постоянной оставляли под палящим южным солнцем, пластиковые детали могут даже начать трескаться или издавать специфический «запах старой машины». Для многих не особо опытных автовладельцев, становится самым настоящим сюрпризом внезапное появление трещины на лобовом стекле в самую жару.

fastpic.ru

Как и в случае «зимнего» растрескивания автомобильного стекла, виновник тут — внутренние напряжения в его толще, возникающие при местном охлаждении/нагреве. Что делает водитель сразу после запуска двигателя нагретой на солнце машины. Правильно — включает кондиционер на максимальное охлаждение. Если при этом струя холодного воздуха направляется на горяченное лобовое стекло, то там не исключено появление трещины от резкого местного охлаждения. Достаточно коварны и некоторые вещи, оставленные в салоне перегретой на солнце машины. Классический случай — газовая зажигалка или аэрозольный баллон. Взрыв перегретой зажигалки неожиданен и неприятен, однако редко приводит к порче интерьера. Но если на солнце рванет аэрозольный баллон, то последствия такого инцидента напрямую зависят от его содержимого.

Запах какого-нибудь дезодоранта, облаком разлетевшегося по машине, через какое-то время, скорее всего, выветрится. А вот если на жаре бабахнет женский лак для волос или, к примеру, забытая в кармане двери аэрозольная автокраска — цензурных выражений для описания произошедшего у автовладельца вряд ли хватит. А если оставить в машине свой смартфон или планшетник, то длительный перегрев девайса на солнце может не только «убить» его аккумулятор, но и привести к взрыву «батарейки» и даже пожару. Яркой иллюстрацией тому может служить относительно недавний скандал с взрывающимися пожароопасными корейскими гаджетами.

подержанные авто, ремонт
21 августа 2017
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