Почему предупреждения МЧС о непогоде бесполезны

Закрытие летнего сезона в Москве ознаменовалось очередной ложной тревогой в исполнении МЧС. Ведомство вновь объявило в городе стандартно-разноцветный уровень погодной опасности и умиротворенно умыло руки. А почему? Да метеорологи сообщили, что к столице приближается стандартный атлантический циклон, который должен «переключить» погоду в городе с летней жары на осеннюю прохладу. МЧС же, прямо скажем, облажавшееся с реагированием на по-настоящему опасный катаклизм, поваливший в конце мая текущего года кучу деревьев в Москве и убивший около полутора десятков жителей региона, вновь решило прикрыться от возможных упреков и разослало очередное алармистское сообщение.

Мы вас, жители, предупредили, а дальше пеняйте на себя. И что? В результате в городе в течении часа капал дождик и дул довольно свежий ветер. На этом все закончилось. Видя такое дело, ведомство без всякого смущения перепрогнозировало тотальные осадки и шторма на следующую ночь и вновь застыло в спокойствии чинном. Кстати говоря, в том, что эти предупреждения жителям города раccылаются, на самом деле, «для галочки», убеждает еще и тот факт, что получают их далеко не все. Возьмем, к примеру, тревожную мчс-овскую рассылку с помощью СМС-сообщений на мобильные телефоны горожан.