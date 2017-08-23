Почему предупреждения МЧС о непогоде бесполезны

После «скандального» урагана, прошедшего в начале этого лета и унесшего жизни полутора десятков жителей московского региона, МЧС принялось бить тревогу каждый раз, едва на границах Подмосковья завидят небольшое дождевое облачко. Эффект от подобных «предупреждений» еще хуже, чем если бы ведомство просто помалкивало.
Максим Строкер

Закрытие летнего сезона в Москве ознаменовалось очередной ложной тревогой в исполнении МЧС. Ведомство вновь объявило в городе стандартно-разноцветный уровень погодной опасности и умиротворенно умыло руки. А почему? Да метеорологи сообщили, что к столице приближается стандартный атлантический циклон, который должен «переключить» погоду в городе с летней жары на осеннюю прохладу. МЧС же, прямо скажем, облажавшееся с реагированием на по-настоящему опасный катаклизм, поваливший в конце мая текущего года кучу деревьев в Москве и убивший около полутора десятков жителей региона, вновь решило прикрыться от возможных упреков и разослало очередное алармистское сообщение.

Мы вас, жители, предупредили, а дальше пеняйте на себя. И что? В результате в городе в течении часа капал дождик и дул довольно свежий ветер. На этом все закончилось. Видя такое дело, ведомство без всякого смущения перепрогнозировало тотальные осадки и шторма на следующую ночь и вновь застыло в спокойствии чинном. Кстати говоря, в том, что эти предупреждения жителям города раccылаются, на самом деле, «для галочки», убеждает еще и тот факт, что получают их далеко не все. Возьмем, к примеру, тревожную мчс-овскую рассылку с помощью СМС-сообщений на мобильные телефоны горожан.

Обращаете ли вы внимание на SMS-предупреждения МЧС о погодных катаклизмах?

  • Всегда выполнял и выполняю рекомендации МЧС.
    29%
  • Стал прислушиваться к ним после недавнего урагана.
    21%
  • Не обращаю внимания, они каждый раз ошибаются.
    24%
  • Я вообще не понимаю их шкалу опасностей.
    12%
  • Уже достали своим спамом.
    14%
Время проведения опроса: 14.06.2017 – 21.06.2017

Не секрет, что абоненты, подключенные к двум из «большой тройки» мобильных операторов, получают почти ежедневный «спам» о виртуальных, по сути, катаклизмах в регионе практически в ежедневном режиме. А автор этих строк, будучи потребителем телекоммуникационных услуг третьего представителя «большой тройки», за всю двухмесяйчную «предупредительную» кампанию от МЧС ни разу не получил ни одной предупреждающей СМС. В вязи с этим хотелось бы уточнить у МЧС: по какому такому признаку чрезвычайное ведомство делит граждан на тех, кто достоин предупреждения (видимо, достаточно ценен для государства) и тех, кем в случае природного апокалипсиса вполне можно пожертвовать?

Надо сказать, что по следам злополучного майского урагана в Москве мы организовали опрос среди посетителей портала «АвтоВзгляд», предложив ответить на вопрос: обращаете ли вы внимание на СМС-предупреждения МЧС о погодных катаклизмах? Оказалось, что только половина из 4250 респондентов хоть в какой-то мере прислушивается к информации, поступающей из недр ведомства. Зато 24% сообщили, что «не обращаю внимания, они каждый раз ошибаются», 14% заявили, что МЧС «уже достали своим спамом», и 12% признались, что «вообще не понимаю их шкалу опасностей».

безопасность дорожного движения
23 августа 2017
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