Самые дурацкие способы тюнинга автомобиля

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Сменяются поколения автовладельцев, однако не иссякает поток любителей «тюнинга» своих машин, пытающихся «за копейку» превратить ее в подобие гоночного болида. Похоже, что владельцам этого автоужаса даже в голову не приходит, что окружающие смотрят на их как на убогих или опасных сумасшедших.
Максим Строкер

Одним из наиболее «крутых тюнингов» считается установка здоровенного антикрыла на багажнике пожилой иномарки или древнего ВАЗа. «Гонщик» истово верит, что благодаря ему машина лучше управляется. Хотя на самом деле единственный заметный эффект от «скамейки» — заметно увеличившийся расход топлива из-за роста аэродинамического сопротивления.

Второй тюнинговый идиотизм, которому особенно массово поклоняются почему-то жители южных регионов России, называется «спиленные пружины». Цель такого действа — бескомпромиссная борьба с дорожным просветом собственного авто. Кому первому пришло в голову, что это красиво — установить уже невозможно. Но, как известно, чем тупее идея, тем лучше она приживаются в массовом сознании.

В паноптикуме «колхозного тюнинга» рядом с «заниженными приорами» стоит другая жертва расстройства головного мозга автовладельца — авто в «спортивном обвесе». Как правило, это старенькая иномарка или «жигуль», которому жестокосердный, но деятельный хозяин прилепил такие бампера и пластиковые накладки на порогах, что между «обвесом» и асфальтом едва можно просунуть ладонь. И плевать, что дряхлый мотор уже почти не тянет, а в металле кузова ржавчина проела здоровенные дыры, зато — «аэродинамика»!

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Самый эффективный рецепт превращения обычной модели, коих выпущено уже десятки и сотни тысяч штук, в эксклюзивный спорт-кар требует лишь приобретения пары полосок самоклеющейся пленки. Соорудил две параллельные полосы через весь капот, крышу и багажник — и твоя 20-летняя «помойка» немедленно «прокачивается», как минимум, до уровня американских масл-каров!

Говоря о спортивно-дворовом «тюнинге» просто невозможно не упомянуть классику этого жанра — «настроенный выхлоп». Дабы окончательно убедить окружающих в собственной инвалидности на всю голову, некоторые автовладельцы устанавливают на свои авто вместо нормального глушителя выхлопную трубу большого диаметра. Скорости это не добавляет, зато даже вазовская «классика» начинает реветь ну почти как настоящая машина класса WRC. Назло соседям!

ремонт
23 августа 2017
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