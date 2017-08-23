Самые дурацкие способы тюнинга автомобиля

Одним из наиболее «крутых тюнингов» считается установка здоровенного антикрыла на багажнике пожилой иномарки или древнего ВАЗа. «Гонщик» истово верит, что благодаря ему машина лучше управляется. Хотя на самом деле единственный заметный эффект от «скамейки» — заметно увеличившийся расход топлива из-за роста аэродинамического сопротивления.

Второй тюнинговый идиотизм, которому особенно массово поклоняются почему-то жители южных регионов России, называется «спиленные пружины». Цель такого действа — бескомпромиссная борьба с дорожным просветом собственного авто. Кому первому пришло в голову, что это красиво — установить уже невозможно. Но, как известно, чем тупее идея, тем лучше она приживаются в массовом сознании.

В паноптикуме «колхозного тюнинга» рядом с «заниженными приорами» стоит другая жертва расстройства головного мозга автовладельца — авто в «спортивном обвесе». Как правило, это старенькая иномарка или «жигуль», которому жестокосердный, но деятельный хозяин прилепил такие бампера и пластиковые накладки на порогах, что между «обвесом» и асфальтом едва можно просунуть ладонь. И плевать, что дряхлый мотор уже почти не тянет, а в металле кузова ржавчина проела здоровенные дыры, зато — «аэродинамика»!