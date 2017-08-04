ГИБДД ужесточит контроль за тюнингом и конструктивными переделками

Фото: pinterest.com
В правительство Российской Федерации внесен проект постановления, определяющего порядок контроля за изменениями, внесенными в конструкцию автомобилей после их регистрации. Однако жизнь любителям «улучшайзинга» новая процедура кардинально не облегчит. Что, в общем-то, правильно.
Эдуард Раскин

Автомобили сходят с конвейера полностью приспособленными к эксплуатации, и в подавляющем большинстве случаев никаких кустарных доработок не требуют. Однако некоторые умельцы не могут удержаться и не приложить свою очумелые ручки к такому провоцирующему неуемные фантазии предмету, как машина.

За образчиками «колхозного» тюнинга далеко ходить не надо — это и насадки на глушитель, и глухая тонировка, и «цыганский» ксенон. Естественно, у нормального человека эти ухищрения вызывают закономерную реакцию — запретить! Но бывает, хотя и редко, что установка не предусмотренного изготовителем оборудования действительно оправданна. В качестве примера можно привести специально подготовленные внедорожники или автомобили, которых «научили» ездить на газе. Присобачить фаркоп или вкорячить топливный бак увеличенного объема — также означает внести изменения в конструкцию.

Фото: pinterest.com

Поскольку совершенно не зачем провоцировать каждого встречного и поперечного автовладельца на «улучшайзинг» его автомобиля, а также исходя из элементарной заботы о безопасности движения, процедура получения разрешения не будет простой. Однако она должна быть подробно прописана в принципе, чтобы исключить возможные злоупотребления.

Проект прописывает следующий алгоритм легализации конструктивных изменений. Для начала нужно пройти предварительную техническую экспертизу в испытательной лаборатории и получить заключение. Затем автосервис проводит установку оборудования. После завершения работ лаборатория проводит еще одну экспертизу, оформляя протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства. В завершение мытарств счастливый обладатель переделанной машины проходит техосмотр, берет с собой разрешение, декларацию о выполненных работах, протокол и едет в ГИБДД за финальным заключением.

Фото: pinterest.com

Отказ в регистрации может последовать в нескольких случаях — например, если исследовательская лаборатория не включена в специальный реестр Таможенного союза, или в представленных документах обнаружился подлог. Препятствием для получения регистрации будут служить также нахождение транспортного средства или его агрегатов в розыске, наложенные на ТС судом ограничения на совершение регистрационных действий, или, наконец. обнаруженные признаки подделки заводской идентификационной маркировки.

В список недопустимых действий входят изменение разрешенной максимальной массы и замена кузова легкового автомобиля или шасси. С другой стороны, не требуется оформление разрешения при установке деталей, предназначенных изготовителем для этого транспортного средства, или при серийном внесении изменений в конструкцию.

Есть, конечно, опасения, что сотрудники ГИБДД не удовлетворятся контролирующими функциями, и попытаются влезать в технические детали. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин так прокомментировал проект постановления «Коммерсанту»:

— Сотрудники испытательной лаборатории имеют соответствующую квалификацию и знания, они должны проверять безопасность конструкции и выдавать заключения. Инспектор в этом не разбирается, он должен просто проверять документы.

ПДД, автосервис, техническое обслуживание, ГИБДД
4 августа 2017
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