ГИБДД ужесточит контроль за тюнингом и конструктивными переделками

Автомобили сходят с конвейера полностью приспособленными к эксплуатации, и в подавляющем большинстве случаев никаких кустарных доработок не требуют. Однако некоторые умельцы не могут удержаться и не приложить свою очумелые ручки к такому провоцирующему неуемные фантазии предмету, как машина.

За образчиками «колхозного» тюнинга далеко ходить не надо — это и насадки на глушитель, и глухая тонировка, и «цыганский» ксенон. Естественно, у нормального человека эти ухищрения вызывают закономерную реакцию — запретить! Но бывает, хотя и редко, что установка не предусмотренного изготовителем оборудования действительно оправданна. В качестве примера можно привести специально подготовленные внедорожники или автомобили, которых «научили» ездить на газе. Присобачить фаркоп или вкорячить топливный бак увеличенного объема — также означает внести изменения в конструкцию.