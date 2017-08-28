Что означает наклейки «Рыба» или «Сбитая бабушка» на машине

Когда люди обклеивают свои машины какими-то символами, знаками и эмблемами, это, в большинстве случаев, уже говорит о некой мозговой специфике таких автовладельцев. Мы решили выяснит, какой смысл вкладывают хозяева машин, в наклейку того или иного вида на задней части машины.
Максим Строкер

Мы попробовали выяснить мотивы тех, кто покрывает кузова своих личных транспортных средств не особо броскими, но вроде как, несущими большую смысловую нагрузку изображениями и символами. Одна из наиболее часто встречающихся наклеек на задней части машины — символическое изображение профиля рыбки. Оказывается, его предпочитают люди верующие. Дело в том, что символ «рыба» по-геческ звучит как «ihtis» — аббревиатура изречения «Isus Hristos Teu Ius Soter» — «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Это — раннехристианская символика, не используемая доминирующими сейчас христианскими церквями — православной, католической и т. п.

Поэтому этот символ для распознавания «своих» стал крайне популярен у приверженцев всевозможных сект христианского толка — баптистов и прочих свидетелей чего-то там. Но не стоит, заметив «Рыбу» на багажнике впереди идущей машины, априори считать ее владельца сектантом. Возможно он ее купил уже с налепленной «Рыбой», да так и ездит, не имея понятия о тайных смыслах которыми исполнен багажник машины.

Частенько, кстати, на багажниках бывает налеплена не просто «Рыба», а «Акула». Данный хищник не имеет ничего общего с христианскими делами. Это — торговая марка одной из фирм-производителей пафосной эксклюзивной одежды для яхтсменов. Дело в том, что к каждой рубашке или штанам этого бренда прилагается такая вот самоклеющаяся «Акула». Некоторые лепят ее не на холодильники на кухне, а на на свои машины — кто из тщеславия, а кто «просто по приколу».

drive2.ru

Не менее часто на задней двери чей-то машины можно обнаружить стилизованное изображение «Хоккеиста», «Фигуристки», «Баскетболиста», «Дайвера» и т. п. Причем они располагаются на машинах совершенно разных марок и возраста. Это вполне объяснимо: таким образом автовладельцы демонстрируют свою приверженность к тому или иному виду спорта. А ему, как известно, покорны представители совершенно разных социальных групп с любым уровнем материального достатка. Правда, чаще всего в потоке машин, почему-то, попадается «Хоккеист»…

Одна из самых идиотских популярных наклеек — вереница «Сбитых бабушек» на крыле или багажнике машины. «Носителем» такого рода украшения, как правило, бывает древний «жигуль» или не менее пожилая иномарка с водителем, по внешнему виду попадающим под описание «гопник обыкновенный». Таким образом, «Сбитые бабушки» на кузове машины органически завершают образ неадекватного отморозка за ее рулем.

Ирония такова, что наклейка «Сбитая бабушка» родилась чуть ли не 10 лет назад в качестве невинной первоапрельской шутки в санкт-петербургском клубе любителей машин марки MINI. Но идея настолько пришлась по душе «четким пацанчикам» всея Руси, что сейчас она является почти 100-процентной гарантией — за рулем машины с таким опознавательным знаком сидит «неадеват».

ремонт
28 августа 2017
2548



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы