Что означает наклейки «Рыба» или «Сбитая бабушка» на машине

Мы попробовали выяснить мотивы тех, кто покрывает кузова своих личных транспортных средств не особо броскими, но вроде как, несущими большую смысловую нагрузку изображениями и символами. Одна из наиболее часто встречающихся наклеек на задней части машины — символическое изображение профиля рыбки. Оказывается, его предпочитают люди верующие. Дело в том, что символ «рыба» по-геческ звучит как «ihtis» — аббревиатура изречения «Isus Hristos Teu Ius Soter» — «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Это — раннехристианская символика, не используемая доминирующими сейчас христианскими церквями — православной, католической и т. п.

Поэтому этот символ для распознавания «своих» стал крайне популярен у приверженцев всевозможных сект христианского толка — баптистов и прочих свидетелей чего-то там. Но не стоит, заметив «Рыбу» на багажнике впереди идущей машины, априори считать ее владельца сектантом. Возможно он ее купил уже с налепленной «Рыбой», да так и ездит, не имея понятия о тайных смыслах которыми исполнен багажник машины.

Частенько, кстати, на багажниках бывает налеплена не просто «Рыба», а «Акула». Данный хищник не имеет ничего общего с христианскими делами. Это — торговая марка одной из фирм-производителей пафосной эксклюзивной одежды для яхтсменов. Дело в том, что к каждой рубашке или штанам этого бренда прилагается такая вот самоклеющаяся «Акула». Некоторые лепят ее не на холодильники на кухне, а на на свои машины — кто из тщеславия, а кто «просто по приколу».