Автомобилисты получили от ГИБДД наклейки «Ш»

10 апреля представили Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Росгвардии раздавали на улицах Нового Уренгоя наклейки «Ш» автомобилистам, у которых предупреждающие знаки отсутствовали, сообщили в пресс-службе МВД России по Ямало-Ненецкому АО. Попутно каждому водителю объяснили, в каком месте должен располагаться треугольник, а также напомнили, что за езду на шипованной резине без специальной наклейки предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Напомним, одной из поправок в ПДД, вступивших в силу 4 апреля, является обязательное наличие на заднем стекле машины треугольного знака с буквой «Ш» в случае, если автомобиль обут в шипованную резину. Это нововведение объясняется тем, что на сухом асфальте сцепление шипов с дорогой достаточно низкое, что влечет за собой увеличение тормозного пути и повышение вероятности заноса.