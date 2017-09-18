Звезды Инстаграма: самые жуткие поступки водителей ради лайков в соцсетях

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ СМЕРТИ В ИНСТАГРАМЕ

Как завоевать признание тысяч подписчиков в соцсетях? Рецепт прост, хотя и следовать ему настоятельно не рекомендуем. Для начала следует принять горячительного, потом врубить видеокамеру подключенного к интернету смартфона и посильнее разогнаться на автомобиле. Именно так и сделали две сексапильные украинки, пытаясь привлечь повышенное внимание к своей трансляции в сети. Правда, о количестве лайков они, увы, так и не узнали — автомобиль безбашенных девушек на не менее безбашенной скорости угодил прямиком в столб. Многочисленные пользователи в прямом эфире заглянули смерти в глаза — обе дамочки, у одной из которых в прямом смысле слова сорвало голову, погибли.