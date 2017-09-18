Звезды Инстаграма: самые жуткие поступки водителей ради лайков в соцсетях

Не секрет, что использование мобильных устройств за рулем — прямой путь к ДТП, а в ряде случаев еще и на тот свет. Однако это не мешает ни водителям автотранспорта, ни мотоциклистам «юзать» смартфоны во время движения. Ведь наказания за написание SMS или селфи на ходу российским законодательством не предусмотрено. Поэтому чего только не сделаешь ради лайков в социальных сетях!
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ СМЕРТИ В ИНСТАГРАМЕ
Как завоевать признание тысяч подписчиков в соцсетях? Рецепт прост, хотя и следовать ему настоятельно не рекомендуем. Для начала следует принять горячительного, потом врубить видеокамеру подключенного к интернету смартфона и посильнее разогнаться на автомобиле. Именно так и сделали две сексапильные украинки, пытаясь привлечь повышенное внимание к своей трансляции в сети. Правда, о количестве лайков они, увы, так и не узнали — автомобиль безбашенных девушек на не менее безбашенной скорости угодил прямиком в столб. Многочисленные пользователи в прямом эфире заглянули смерти в глаза — обе дамочки, у одной из которых в прямом смысле слова сорвало голову, погибли.
ПОЛУГОЛОЕ МОТОСЕЛФИ
Жительница Приморья, мотоциклистка с 20-летним стажем, разбилась насмерть в попытках снять очередное селфи, сидя верхом на спортивном байке. Надо сказать, что до последнего момента подобные шалости у девушки неплохо получались, о чем свидетельствует огромное количество постов в Инстаграме, где она позирует перед камерой на мотоцикле, да еще и неглиже. Жаль, что охота за лайками сыграла с сексуальной мотоэкстремалкой злую шутку, но быть может ее кончина станет уроком для других интернетозависимых «юзеров».
ДРИФТ С РЕБЕНКОМ ЗА ОКНОМ
Сумасшедшего папашу из Красноярского края суд приговорил к 300 часам обязательных работ за то, что он на высокой скорости катал свою маленькую дочку, высунув ее из окна автомобиля. Одной рукой водитель-неадкват держал ребенка, другой — рулил. В свое оправдание мужчина заявил Фемиде, что к подобным трюкам готовился заранее, ежедневно упражняясь 16-килограммовыми гирями. Но уж лучше бы потратил это время на визиты к психиатру, тогда, возможно, не стал бы подвергать дикой опасности малыша.
АВАРИЯ РАДИ АВАРИИ
Про случаи, когда в попытке заснять горяченькое видео и запостить его в социальные сети горе-водители становились участниками ДТП, можно и не упоминать. Причем как правило «рулевые», отвлекаясь от дороги, хотят записать на камеру произошедшую на их глазах аварию, в результате чего сами в нее попадают. В большинстве своем — «целуют» зад тормознувшего впереди автомобиля. В итоге — лайки получают одновременно и автор, и жертва собственного ролика. Отдельную кассу смайлов потом приносит топик, опубликованный сотрудниками ГИБДД.