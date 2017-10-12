Что лучше слушать за рулем, чтобы избежать ДТП

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Благодаря научно-техническому прогрессу, каждый водитель волен выбирать на свой вкус, что слушать за рулем — музыку, литературу, лекции или последние новости по радио. При этом не стоит забывать, что любой звуковой ряд определенным образом воздействует на его психо-эмоциональное состояние, от которого зависит внимание, реакция и работоспособность.
Иван Флягин

Так что музыка меняет не только наше настроение, но и физиологические процессы. Например, получая удовольствие от прослушивания за рулем хитов какого-нибудь агрессивного блэк-метала или жесткого ритмичного хауса, водитель может и не почувствовать, что у него активизировалось кровообращение, повысилось давление, с новой силой застрочил пульс и участилось дыхание. И как органично на этом фоне выглядит простое и, на первый взгляд, безобидное желание прибавить газку. А потом еще и еще, только не дай Бог, чтобы зажигательный хит типа Highway To Hell стал последним, что услышит человек в своей жизни. Согласитесь, с трудом представляется, как «золотой» студент на Lamborghini ставит рекорды скорости на МКАДе под хоральную прелюдию Баха.

С другой стороны, любитель утонуть в сладкой неге под элегичный блюз или минорную классику, наоборот рискует впасть в полудрему, которая тоже может стать роковой. Конечно, степень влияния музыки и вообще звуков на нервную систему у каждого человека разная, но ее воздействие на нас не стоит списывать со счетов. Это доказали ученые Бехтерев и Сеченов, которые писали, что определенный темп и гармония могут иметь как возбуждающий эффект, так и расслабляющий, а нерегулярные ритмы и частые диссонансы в мелодии воздействуют на нервную систему человека просто разрушительно. Так что звуковой ряд должен способствовать уравновешенному состоянию водителя, так как это прямиком влияет на стастистику ДТП.

Разумеется, какую музыку слушать, каждый решает сам, но следует иметь в виду, что на фоне вечного стресса и хронического недосыпа жесткий и агрессивный ритм повысит тонус, выжмет последние силы и быстрей приведет к усталости. И наоборот умиротворяющая и созерцательная музыка притупит внимание и расстроит реакцию. При этом не стоит злоупотреблять с громкостью — чем выше ее уровень, тем быстрей и результативней эффект воздействия.

Для многих автолюбителей альтернативой служат аудиокниги. Ведь в настоящее время на аудионосителе можно приобрести любую и самую разную литературу. Но, как выясняется, слушать за рулем романы, повести, рассказы и лекции — не лучший вариант, потому что в этом случае придется сосредоточится либо на ситуации на дороге, либо на содержании книги. К тому же слишком захватывающий и увлектаельный сюжет может всецело поглотить внимание водителя, а это прямой путь к ДТП. Так что, собираясь в дорогу лучше запастись нейтральной музыкой, не слишком быстрой и ритмичной, но и не совсем грустной и умиротворяющей.

Например, по мнению психологов, самая благоприятная для человека мелодия имет ритм шестьдесят ударов в минуту, то есть удар в секунду. Такая музыка оптимизирует деятельность мозговой и нервной системы. Можно, конечно, еще посоветовать слушать в дороге радио, однако новости и ток-шоу на большинстве наших радиостанций совсем не отличаются позитивом и безмятежностью, а собственно вряд ли способствуют уравновешенному состоянию водителя.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, автопутешествие, дорога
12 октября 2017
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