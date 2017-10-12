Что лучше слушать за рулем, чтобы избежать ДТП

Так что музыка меняет не только наше настроение, но и физиологические процессы. Например, получая удовольствие от прослушивания за рулем хитов какого-нибудь агрессивного блэк-метала или жесткого ритмичного хауса, водитель может и не почувствовать, что у него активизировалось кровообращение, повысилось давление, с новой силой застрочил пульс и участилось дыхание. И как органично на этом фоне выглядит простое и, на первый взгляд, безобидное желание прибавить газку. А потом еще и еще, только не дай Бог, чтобы зажигательный хит типа Highway To Hell стал последним, что услышит человек в своей жизни. Согласитесь, с трудом представляется, как «золотой» студент на Lamborghini ставит рекорды скорости на МКАДе под хоральную прелюдию Баха.

С другой стороны, любитель утонуть в сладкой неге под элегичный блюз или минорную классику, наоборот рискует впасть в полудрему, которая тоже может стать роковой. Конечно, степень влияния музыки и вообще звуков на нервную систему у каждого человека разная, но ее воздействие на нас не стоит списывать со счетов. Это доказали ученые Бехтерев и Сеченов, которые писали, что определенный темп и гармония могут иметь как возбуждающий эффект, так и расслабляющий, а нерегулярные ритмы и частые диссонансы в мелодии воздействуют на нервную систему человека просто разрушительно. Так что звуковой ряд должен способствовать уравновешенному состоянию водителя, так как это прямиком влияет на стастистику ДТП.