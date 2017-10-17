Родителей «пьяного мальчика» обвинили в спаивании ребенка

Фото: pixabay.com
Пока судебный процесс над виновницей нашумевшего ДТП, в котором погиб шестилетний Алеша Шимко, встал на паузу из-за болезни адвоката подсудимой, давший шокирующее заключение об опьянении ребенка эксперт вновь попытался отстоять свою правоту. Выбрав при этом тактику «лучший способ обороны —нападение».
Мирон Горин

Сколько еще будут идти разбирательства по уголовному делу, связанному с гибелью «пьяного мальчика», пока неизвестно — суд в очередной раз отложили из-за отсутствия на заседании адвоката арестованной Ольги Алисовой, которая сослалась на гипертонический криз.

Правда, семья ребенка, как и независимые эксперты уверены, что защита обвиняемой целенаправленно затягивает судебный процесс. Ведь пока идут слушания, подсудимая содержится в следственном изоляторе, где условия гораздо лучше, чем в исправительной колонии, куда отправляют заключенных для отбытия наказания, назначенного судом.

pixabay.com

Кроме того, отец малыша вместе с адвокатом нашли грубые нарушения в акте медицинского освидетельствования Алисовой. Мало того, что документу не был присвоен номер, так еще и разнится указанное на разных листах время проведения биологического анализа. Понятное дело, что это ставит под сомнение подлинность полученных результатов. Более того: создается впечатление, что документы оформлялись «задним числом».

О нарушениях проведения освидетельствования говорит и тот факт, что обвиняемую проверяли на наличие в организме пяти видов наркотических и психотропных веществ вместо десяти. Соответствующее ходатайство отец ребенка Роман Шимко уже заявил суду.

В свою очередь эксперт Михаил Клейменов, который вынес скандальное заключение о содержании в крови сбитого автомобилем мальчика 2,7 промилле алкоголя, обвинил родителей ребенка в том, что они сами его напоили. По его словам, все следственные действия были проведены в рамках российского законодательства, и никаких нарушений ни тогда, ни потом выявлено не было.

Причем эксперта совсем не удивило, что от такого количества спирта в организме шестилетний мальчик попросту не смог бы стоять, не то что самостоятельно идти. Похоже, точку в этом резонансном деле поставят не скоро, ведь расследование по факту халатности медиков все еще продолжается.

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17 октября 2017
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