Родителей «пьяного мальчика» обвинили в спаивании ребенка

Кроме того, отец малыша вместе с адвокатом нашли грубые нарушения в акте медицинского освидетельствования Алисовой. Мало того, что документу не был присвоен номер, так еще и разнится указанное на разных листах время проведения биологического анализа. Понятное дело, что это ставит под сомнение подлинность полученных результатов. Более того: создается впечатление, что документы оформлялись «задним числом».

О нарушениях проведения освидетельствования говорит и тот факт, что обвиняемую проверяли на наличие в организме пяти видов наркотических и психотропных веществ вместо десяти. Соответствующее ходатайство отец ребенка Роман Шимко уже заявил суду.

В свою очередь эксперт Михаил Клейменов, который вынес скандальное заключение о содержании в крови сбитого автомобилем мальчика 2,7 промилле алкоголя, обвинил родителей ребенка в том, что они сами его напоили. По его словам, все следственные действия были проведены в рамках российского законодательства, и никаких нарушений ни тогда, ни потом выявлено не было.

Причем эксперта совсем не удивило, что от такого количества спирта в организме шестилетний мальчик попросту не смог бы стоять, не то что самостоятельно идти. Похоже, точку в этом резонансном деле поставят не скоро, ведь расследование по факту халатности медиков все еще продолжается.