Погибший в ДТП «пьяный мальчик» оказался трезвым

Фото: соцсети
Отец погибшего в подмосковной Балашихе под колесами Hyundai Solaris Алеши Шимко обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором он обвиняет проводивших экспертизу специалистов в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации дела. Шестилетний ребенок был трезв, как стеклышко.
Вячеслав Василенко

Вероятно, экспертам помимо прочего придется ответить перед законом за дачу ложных показаний и за служебный подлог. А все потому, что папа «пьяного мальчика» Роман Шимко инициировал независимое судебно-медицинское исследование по экспертному документу, на основании которого сбитый ребенок был признан мертвецки пьяным.

Напомним, что по результатам анализа, в его крови было обнаружено 2,7 промилле алкоголя — не нужно быть специалистом, чтобы понять: после такой дозы шестилетний мальчик упал бы, потеряв сознание. Что, в частности, подтверждает доктор медицинских наук, профессор кафедры судебной медицины МГМУ им. Сеченова Юрий Морозов.

Впрочем, это не сильно волновало так называемых экспертов, поставивших свои подписи в шокирующем медицинском заключении.

Фото: РИА Новости

Однако, как выяснилось в ходе независимого исследования, экспертиза была проведена мало того, что с грубейшими нарушениями законодательства, так еще и с целью запутать следствие.

Отец малыша уверен, что врачи вступили в преступный сговор для того, чтобы помочь уйти от ответственности виновнице аварии Ольге Алисовой, которая сейчас находится под стражей. Оказывается, у медиков имелись документы, исключающие необходимость проведения анализа на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибшего.

— Врач скорой помощи по фамилии Печул, проводивший осмотр ребенка и констатировавший его смерть в результате ДТП, отразил в протоколе по факту смерти отсутствие признаков алкогольного опьянения, — приводит цитату из заявления Романа Шимко Следственному комитету «Газета.ру».

Фото: телеканал "Звезда"

Куда более любопытным является тот факт, что согласно медицинской документации, в лабораторию флакон с образцами крови поступил в неопечатанном виде, чем могли воспользоваться нечистые на руку врачи. К тому же, по непонятным причинам экспертиза была проведена несвоевременно, а лишь спустя пять суток после аварии.

Похоже, следственному комитету вновь необходимо будет провести очередную проверку по делу Алеши Шимко. Не ровен час и расследование, связанное с халатностью экспертов, может обернуться для них обвинением в фальсификации доказательств, что влечет за собой лишение свободы на срок до пяти лет.

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20 сентября 2017
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