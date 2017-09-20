Погибший в ДТП «пьяный мальчик» оказался трезвым

Вероятно, экспертам помимо прочего придется ответить перед законом за дачу ложных показаний и за служебный подлог. А все потому, что папа «пьяного мальчика» Роман Шимко инициировал независимое судебно-медицинское исследование по экспертному документу, на основании которого сбитый ребенок был признан мертвецки пьяным.

Напомним, что по результатам анализа, в его крови было обнаружено 2,7 промилле алкоголя — не нужно быть специалистом, чтобы понять: после такой дозы шестилетний мальчик упал бы, потеряв сознание. Что, в частности, подтверждает доктор медицинских наук, профессор кафедры судебной медицины МГМУ им. Сеченова Юрий Морозов.

Впрочем, это не сильно волновало так называемых экспертов, поставивших свои подписи в шокирующем медицинском заключении.