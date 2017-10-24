ГИБДД снизила смертельность на дорогах то ли на 11, то ли на 21%

Так, если зайти на сайт stat.gibdd.ru и посмотреть данные с начала года по сентябрь, то жертв будет меньше, а если просто за третий квартал — то больше. Так могут вести печальный дорожный мартиролог только очень равнодушные люди, для которых сотня-другая погибших или выживших ничего не значит. Можно, конечно, предположить, что дело тут в ошибке программистов и хронических сбоях в федеральной информационной системе ФИС ГИБДД-М, о чем портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал.

Однако нельзя исключать, что ошибки эти — умышленные. Спеша сообщить верховной власти о своих гигантских успехах на поприще повышения безопасности дорожного движения, гаишники сначала сильно занижают данные о смертности на дорогах и браво рапортуют. А чуть позже публикуют реальные цифры, уверенные, что проверять их уже никто не будет. Но подчистить концы в итоге забывают. Но если это так, то можно ли вообще доверять полицейской статистике и говорить о неуклонном снижении числа пострадавших в ДТП?