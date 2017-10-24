ГИБДД снизила смертельность на дорогах то ли на 11, то ли на 21%

Фото: www.autotriti.gr
По итогам первых девяти месяцев нынешнего года количество аварий со смертельным исходом сократилось в нашей стране то ли на 10, то ли на 21%. В абсолютных цифрах это или 13 305 погибших, или 13 371. За аналогичный же период года прошлого эти цифры составляют 14 773 и 16 936 соответственно. Точную же цифру, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не знает и сама ГИБДД, которая на собственном же сайте путается в показаниях.
Виктория Базылева

Так, если зайти на сайт stat.gibdd.ru и посмотреть данные с начала года по сентябрь, то жертв будет меньше, а если просто за третий квартал — то больше. Так могут вести печальный дорожный мартиролог только очень равнодушные люди, для которых сотня-другая погибших или выживших ничего не значит. Можно, конечно, предположить, что дело тут в ошибке программистов и хронических сбоях в федеральной информационной системе ФИС ГИБДД-М, о чем портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал.

Однако нельзя исключать, что ошибки эти — умышленные. Спеша сообщить верховной власти о своих гигантских успехах на поприще повышения безопасности дорожного движения, гаишники сначала сильно занижают данные о смертности на дорогах и браво рапортуют. А чуть позже публикуют реальные цифры, уверенные, что проверять их уже никто не будет. Но подчистить концы в итоге забывают. Но если это так, то можно ли вообще доверять полицейской статистике и говорить о неуклонном снижении числа пострадавших в ДТП?

  • Скриншот: stat.gibdd.ru
  • Скриншот: stat.gibdd.ru

Но как бы то ни было, общие тенденции очевидны и при сомнительных итоговых результататах. Согласно этому ресурсу, больше всего ДТП (не только смертельных) происходит в Москве. Столичные правоохранители, согласно первой гаишной версии, оформили в январе-сентябре 6294 аварии. В Краснодарском крае зарегистрировано 4516 инцидентов, а в Санкт-Петербурге — 4506. Однако большинство ДТП с летальным исходом случается в Московской области — там за первые девять месяцев погибли 744 человека в 4577 авариях.

В ГИБДД уверены, что количество смертельных случаев снизилось благодаря комплексной работе ведомств по федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения». Как заявлял недавно на одном из совещаний начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников, за последние десять лет число погибших в ДТП сократилось с 37 000 до примерно 20 000 человек в год. Но, повторимся, путаница в отчетах его подчиненных позволяет в этом усомниться.

В свою очередь в Минздраве утверждают, что основная причина — в совершенствовании работы скорой помощи. А по мнению Руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, показатель снижается из-за того, что автопроизводители расширяют списки оснащения своих моделей за счет новых «безопасных» систем.

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24 октября 2017
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