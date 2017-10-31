Чего боятся российские автомобилисты

Как сообщает пресс-служба Ford, автомобилистов попросили ответить на вопрос «Что вас больше всего пугает за рулем?» Более 9% респондентов признались, что боятся встречи с потусторонними силами (к примеру, с машиной-призраком, приведением «белой невесты» или «проклятым трамваем»). Любопытно, что вариант «Встреча с ГИБДД или камера на дороге» выбрали почти столько же опрошенных — а именно 9,9%.

Непредсказуемые пробки пугают россиян чуть меньше — этот пункт отметили 8% респондентов. Парковаться в стесненных условиях боятся 7% автомобилистов, еще 5% — опасаются садиться за руль в темное время суток. Кроме того, некоторые водители рассказали о страхах, связанных с неадекватными и непредсказуемыми водителями и пешеходами, очередями на шиномонтаж, незнакомыми перекрестками с круговым движением, а также вероятностью попадания в ДТП.

Однако наиболее популярными вариантами у российских автомобилистов оказались все же внезапная «встреча» с ямами и неровностями дорог (31%) и возможная потеря контроля управления машины из-за плохих погодных условий (29%).