Пенсионер-тракторист уничтожил за ночь шесть дорожных камер

Фото: focus.de
Пожилой житель немецкого городка Гернсхайм уничтожил шесть дорожных камер, фиксирующих нарушения скоростного режима. Всего за одну ночь пенсионер умудрился нанести ущерб на сумму, превышающую 100 000 евро.
Виктория Базылева

Подавляющее большинство автомобилистов нелестно отзывается о тех, кто придумал камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Еще бы! Из-за этих электронных надзирателей водители вынуждены регулярно отдавать свои кровно нажитые. И ладно, если автовладелец действительно где-то согрешил, а то ведь порой штрафы выписывают по ошибке.

Случаев, когда озлобленные россияне сносили камеры, предостаточно. Однако, как правило, водители портят единичные установки. Гражданин Гернсхайма, в отличие от наших соотечественников, на одном объекте остановиться не смог — он устранил сразу шестерых «врагов».

67-летний автомобилист, который, похоже, серьезно обиделся на камеры фотофиксации, объявил им настоящую войну. В ночь с 11 на 12 декабря пенсионер проехал по дорогам города на своем тракторе и буквально вырвал из земли шесть столбов с оборудованием.

Как сообщает местный портал Focus, пожилого автовладельца уже задержали. Вероятнее всего, ему придется возместить ущерб, оцененный в 100 000 евро. Мотивы, по которым тракторист решил повредить камеры фотофиксации, не раскрываются.

превышение скорости, штрафы, письма счастья, ПДД
12 декабря 2017
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