Пенсионер-тракторист уничтожил за ночь шесть дорожных камер

Подавляющее большинство автомобилистов нелестно отзывается о тех, кто придумал камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Еще бы! Из-за этих электронных надзирателей водители вынуждены регулярно отдавать свои кровно нажитые. И ладно, если автовладелец действительно где-то согрешил, а то ведь порой штрафы выписывают по ошибке.

Случаев, когда озлобленные россияне сносили камеры, предостаточно. Однако, как правило, водители портят единичные установки. Гражданин Гернсхайма, в отличие от наших соотечественников, на одном объекте остановиться не смог — он устранил сразу шестерых «врагов».

67-летний автомобилист, который, похоже, серьезно обиделся на камеры фотофиксации, объявил им настоящую войну. В ночь с 11 на 12 декабря пенсионер проехал по дорогам города на своем тракторе и буквально вырвал из земли шесть столбов с оборудованием.

Как сообщает местный портал Focus, пожилого автовладельца уже задержали. Вероятнее всего, ему придется возместить ущерб, оцененный в 100 000 евро. Мотивы, по которым тракторист решил повредить камеры фотофиксации, не раскрываются.