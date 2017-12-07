После Нового Года ГИБДД перестанет штрафовать московских водителей

Правительственный законопроект, разрешающий местным властям собирать штрафы за все возможные нарушения ПДД, одобрен депутатами Госдумы. Он подразумевает передачу оформления абсолютно любых штрафов с камер автоматической фиксации из ГИБДД в Московскую административную дорожную инспекцию.
Максим Строкер

Очередные правительственные поправки в КоАП вчера рассмотрела и одобрила в первом чтении Госдума. Они заключаются в том, что ГИБДД больше не будет выписывать штрафы за любые нарушения ПДД в Москве, если они зафиксированы камерами автоматической фиксации. Полномочия слать «письма счастья» передаются столичным чиновникам из Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Сейчас, напомним, эта контора штрафует столичных водителей только за нарушения правил парковки и стоянки.

В случае окончательного принятия этих поправок в окончательном чтении, а это вполне может произойти и до окончания 2017 года, в ведение МАДИ из ГИБДД перейдет, в обще сложности, 38 видов штрафов из 12-й, «автомобильной», главы КоАП, посвященной нарушениям ПДД. Среди них и превышение скорости, и поворот «вторым рядом», и выезд на «встречку», и непропуск пешехода, и прочие нарушения, остававшиеся до последнего времени в ведении гибддшных региональных центров автоматической фиксации административных правонарушений. Правда, чтобы это произошло на практике, после принятия таких новелл в КоАП столичные власти должны будут подписать соответствующее соглашение с МВД России. Но это уже формальности.

Сообщается также, что уже около 30 регионов России изъявили желание собирать штрафы «как в Москве», то есть вместо ГИБДД. Напомним, что законопроект о передаче полномочий по сбору всех штрафов с камер автоматической фиксации из ГИБДД «в Москву» болтался в Госдуме с 2015 года. Для автомобилистов новый механизм сбора штрафов ничего, по большому счету, не изменит. Проверить наличие или оплатить их можно будет не через сайт ГИБДД, а на портале правительства Москвы.

Как показывает опыт, и обжалование некорректно оформленного «письма счастья» в МАДИ даже в электронном виде проходит практически по той же схеме и в аналогичные сроки, что и через сайт ГИБДД. Отмена неправильно начисленного «москвой» штрафа (не на ту машину, например), по отзывам оказывавшихся в подобной ситуации, происходит даже оперативнее, нежели чем через интернет-портал Госавтоинспекции. Что вполне объяснимо: сайт ГИБДД имеет дело с обращениями со всей страны, а МАДИ отвечает лишь за столичный регион.

парковка, штрафы, видеофиксация, госдума, КоАП, ГИБДД
7 декабря 2017
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