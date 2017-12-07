После Нового Года ГИБДД перестанет штрафовать московских водителей

Очередные правительственные поправки в КоАП вчера рассмотрела и одобрила в первом чтении Госдума. Они заключаются в том, что ГИБДД больше не будет выписывать штрафы за любые нарушения ПДД в Москве, если они зафиксированы камерами автоматической фиксации. Полномочия слать «письма счастья» передаются столичным чиновникам из Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Сейчас, напомним, эта контора штрафует столичных водителей только за нарушения правил парковки и стоянки.

В случае окончательного принятия этих поправок в окончательном чтении, а это вполне может произойти и до окончания 2017 года, в ведение МАДИ из ГИБДД перейдет, в обще сложности, 38 видов штрафов из 12-й, «автомобильной», главы КоАП, посвященной нарушениям ПДД. Среди них и превышение скорости, и поворот «вторым рядом», и выезд на «встречку», и непропуск пешехода, и прочие нарушения, остававшиеся до последнего времени в ведении гибддшных региональных центров автоматической фиксации административных правонарушений. Правда, чтобы это произошло на практике, после принятия таких новелл в КоАП столичные власти должны будут подписать соответствующее соглашение с МВД России. Но это уже формальности.