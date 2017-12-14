За что у сотен владельцев LADA конфисковывают авто спустя год после покупки

Впрочем, далеко не все автомобили удалось не то, чтобы арестовать, но и разыскать вообще. Вероятно, самые смекалистые владельцы LADA, заподозрив неладное, попытались быстренько избавиться от своих «колес», реализовав их по сходной цене на вторичном рынке.

Не менее любопытная ситуация и вокруг пропавших миллионов. Да, именно пропавших, потому как у задержанного полицейские не обнаружили ни копейки из похищенных у автосалона денег. По его словам, он всю сумму подчистую проиграл в казино.

В общем, пока в этом деле вопросов больше, чем ответов. Ясно одно: пресловутый дилерский центр LADA серьезно подорвал свою репутацию и доверие потенциальных клиентов. Да и сам АВТОВАЗ, надо сказать, понес неслабые репутационные издержки.