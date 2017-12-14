За что у сотен владельцев LADA конфисковывают авто спустя год после покупки

Мошенническая схема, придуманная и реализованная представителем дилерского центра Иваном Намом, вскрылась, когда в автосалоне недосчитались без малого 52 000 000 рублей. Именно столько удалось выручить сотруднику шоу-рума, реализовавшему через посредника 114 автомобилей LADA. По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело, и в настоящий момент аферист заключен под стражу.
Как сообщает «Газета.ру», все купленные машины попали под запрет на эксплуатацию — помимо того, что сейчас они являются вещественными доказательствами по делу, так еще и сделки купли-продажи в той или иной мере являются сомнительными. Ни у одного из покупателей не оказалось кассового чека на оплату приобретенного транспортного средства, что вполне понятно, поскольку такового своим клиентам сотрудник дилерского центра и не предоставлял.