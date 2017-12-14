За что у сотен владельцев LADA конфисковывают авто спустя год после покупки

Фото и видео: АвтоВзгляд
Крупный скандал разгорелся вокруг официального дилера LADA «Центр-Моторс», чей сотрудник продал более 110 новеньких автомобилей мимо кассы, присвоив себе свыше 50 000 000 рублей. Полтора года спустя приобретенные машины попали под арест.
Вячеслав Василенко

Мошенническая схема, придуманная и реализованная представителем дилерского центра Иваном Намом, вскрылась, когда в автосалоне недосчитались без малого 52 000 000 рублей. Именно столько удалось выручить сотруднику шоу-рума, реализовавшему через посредника 114 автомобилей LADA. По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело, и в настоящий момент аферист заключен под стражу.

Как сообщает «Газета.ру», все купленные машины попали под запрет на эксплуатацию — помимо того, что сейчас они являются вещественными доказательствами по делу, так еще и сделки купли-продажи в той или иной мере являются сомнительными. Ни у одного из покупателей не оказалось кассового чека на оплату приобретенного транспортного средства, что вполне понятно, поскольку такового своим клиентам сотрудник дилерского центра и не предоставлял.

Впрочем, далеко не все автомобили удалось не то, чтобы арестовать, но и разыскать вообще. Вероятно, самые смекалистые владельцы LADA, заподозрив неладное, попытались быстренько избавиться от своих «колес», реализовав их по сходной цене на вторичном рынке.

Не менее любопытная ситуация и вокруг пропавших миллионов. Да, именно пропавших, потому как у задержанного полицейские не обнаружили ни копейки из похищенных у автосалона денег. По его словам, он всю сумму подчистую проиграл в казино.

В общем, пока в этом деле вопросов больше, чем ответов. Ясно одно: пресловутый дилерский центр LADA серьезно подорвал свою репутацию и доверие потенциальных клиентов. Да и сам АВТОВАЗ, надо сказать, понес неслабые репутационные издержки.

автоправо, суд, АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, продать машину, купить машину, обман, мошенничество
14 декабря 2017
263