Renault готовит к премьере новый кроссовер-купе для России

Фото: www.netcarshow.com
В следующем году на конвейер завода «Рено Россия» встанет новый кроссовер-купе, построенный на базе популярной в нашей стране модели Duster. Ожидается, что премьера новинки состоится на Московском автосалоне, который откроет свои двери для посетителей в конце августа.
Виктория Базылева

Некогда самый востребованный в России кроссовер Renault Duster в прошлом году разошелся тиражом в 43 828 автомобилей. Покупательский спрос на эту модель не сокращается, хотя и не увеличивается. А тем временем главный конкурент «Дастера» — Hyundai Creta — популярность набирает стремительно, демонстрируя из месяца в месяц впечатляющую динамику.

Судя по всему, французы решили вернусь себе звание лидера сегмента SUV. Дабы привлечь новых покупателей они выпускают новый кроссовер-купе, построенные на базе Duster. Будет ли новинка, название которой пока держится в секрете, продаваться как отдельная модель или же в качестве дополнительной модификации для Renault Duster — пока непонятно.

Фото: Renault

Никакой информации о новой машине представители компании не раскрывают. Единственное, как сообщили «Ведомостям» собственные источники, премьера кросс-купе намечена на август нынешнего года — автомобиль презентуют публике на Московском моторшоу.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в планах компании Renault значится выпуск нового кроссовера, ориентированного на рынки России, Бразилии, Южной Кореи и Китая. Представители французской марки, заявившие об этом осенью минувшего года, вдаваться в подробности не стали, отметив лишь, что новинка составит конкуренцию Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson и Mazda CX-5.

Очевидно, они говорили вовсе не о новом кросс-купе, разработанном на базе Duster. Производитель готовит для нашей страны еще одну машину — возможно, это будет семиместный Kaptur или «клон» европейского кроссовера Kadjar.

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25 января 2018
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