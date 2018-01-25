Renault готовит к премьере новый кроссовер-купе для России

Некогда самый востребованный в России кроссовер Renault Duster в прошлом году разошелся тиражом в 43 828 автомобилей. Покупательский спрос на эту модель не сокращается, хотя и не увеличивается. А тем временем главный конкурент «Дастера» — Hyundai Creta — популярность набирает стремительно, демонстрируя из месяца в месяц впечатляющую динамику.

Судя по всему, французы решили вернусь себе звание лидера сегмента SUV. Дабы привлечь новых покупателей они выпускают новый кроссовер-купе, построенные на базе Duster. Будет ли новинка, название которой пока держится в секрете, продаваться как отдельная модель или же в качестве дополнительной модификации для Renault Duster — пока непонятно.