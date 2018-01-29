Как начальник ГИБДД генерал Черников «пересдает» экзамены по ПДД

Суть вопроса в том, в каком направлении можно ехать, если при разметке, разрешающей двигаться из крайнего правого ряда только направо, регулировщик стоит к водителю боком? Ответ, согласно официальным комментариям гаишников к билету — только направо. Однако 18 января г-н Черников признал единственно верным другой вариант ответа — прямо и направо. Любопытно, сколько тысяч водителей, вызубрив в свое время неправильный ответ, попали на штраф или, аварию?

При этом, что любопытно, своим указанием генерал распорядился поменять местами второй и третий варианты ответа, но, повторимся, его подчиненные за десять дней не сделали и этого — на сайте gibdd.ru висит прежняя редакция.

Впрочем, это не первый случай, когда курсантов автошкол и граждан, по тем или иным причинам пересдающим экзамены, ГАИ вешает лапшу на уши. Так, в 14 вопросах из 20 на медицинскую тему до сих пор содержаться смертельно опасные ответы. Выучив которые и применив затем на практике, граждане будут просто калечить и убивать друг друга.

В частности, в билетах неправильно трактуется, как остановить кровь и наложить жгут, как извлекать пострадавшего из машины. Да что там — инструкция по проведению сердечно-легочной реанимации изложена с ошибками. На недопустимость такого положения вещей гаишникам не раз указывали специалисты Минздрава, но безуспешно — сотрудники ведомства не хотят прислушиваться к мнению специалистов.