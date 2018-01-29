Как начальник ГИБДД генерал Черников «пересдает» экзамены по ПДД

Дело в том, что 18 января свет увидело очередное указание начальника ГУ ОБДД МВД РФ генерала Черникова за номером 13/4—425, вносящее изменения в экзаменационные билеты. Первая странность этого документа в том, что, как сказано в его преамбуле, оно появилось в связи со вступлением в силу 3 января 2018 года постановления Правительства РФ №1621, изменяющее ПДД. Да, такое постановление есть, и оно вступило в силу с 3 января. Но только посвящено оно исключительно правилам организованной перевозки группы детей автобусами. Однако если посмотреть на третий пункт указания главного госавтоинспектора страны, выяснится, что никакого отношения к перевозке детей данная задача не имеет. А посвящена она вопросу с регулировщиком.
Заинтересовавшись столь неожиданным поворотом событий, мы обратились непосредственно к задаче и, во-первых, выяснили, что до сегодняшнего дня на сайте ГИБДД висят старые экзаменационные билеты. То ли по недосмотру, то ли умышленно (чтоб меньше шансов было у сдающих экзамены), но по-любому это нарушение регламента, утвержденного приказом МВД №995, которым определено, что комплект экзаменационных задач утверждается главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации и размещается в сети интернет на официальном сайте госавтоинспекции.
А во-вторых узнали, что долгие годы на вопрос №6 из билета №30 ГИБДД учила водителей давать неправильный ответ, а значит и ездить не по Правилам.