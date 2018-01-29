Как начальник ГИБДД генерал Черников «пересдает» экзамены по ПДД

Фото avtovzglyad.ru
Очередной конфуз случился с российской гоавтоинспекцией. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», ГИБДД долгие годы учила водителей нарушать ПДД, создавая, по сути, аварийные ситуации и подвергая опасности жизни людей. И даже признав свою ошибку, не очень-то спешит ее исправлять.
Александр Ростарчук

Дело в том, что 18 января свет увидело очередное указание начальника ГУ ОБДД МВД РФ генерала Черникова за номером 13/4—425, вносящее изменения в экзаменационные билеты. Первая странность этого документа в том, что, как сказано в его преамбуле, оно появилось в связи со вступлением в силу 3 января 2018 года постановления Правительства РФ №1621, изменяющее ПДД. Да, такое постановление есть, и оно вступило в силу с 3 января. Но только посвящено оно исключительно правилам организованной перевозки группы детей автобусами. Однако если посмотреть на третий пункт указания главного госавтоинспектора страны, выяснится, что никакого отношения к перевозке детей данная задача не имеет. А посвящена она вопросу с регулировщиком.

Заинтересовавшись столь неожиданным поворотом событий, мы обратились непосредственно к задаче и, во-первых, выяснили, что до сегодняшнего дня на сайте ГИБДД висят старые экзаменационные билеты. То ли по недосмотру, то ли умышленно (чтоб меньше шансов было у сдающих экзамены), но по-любому это нарушение регламента, утвержденного приказом МВД №995, которым определено, что комплект экзаменационных задач утверждается главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации и размещается в сети интернет на официальном сайте госавтоинспекции.
А во-вторых узнали, что долгие годы на вопрос №6 из билета №30 ГИБДД учила водителей давать неправильный ответ, а значит и ездить не по Правилам.

Суть вопроса в том, в каком направлении можно ехать, если при разметке, разрешающей двигаться из крайнего правого ряда только направо, регулировщик стоит к водителю боком? Ответ, согласно официальным комментариям гаишников к билету — только направо. Однако 18 января г-н Черников признал единственно верным другой вариант ответа — прямо и направо. Любопытно, сколько тысяч водителей, вызубрив в свое время неправильный ответ, попали на штраф или, аварию?

При этом, что любопытно, своим указанием генерал распорядился поменять местами второй и третий варианты ответа, но, повторимся, его подчиненные за десять дней не сделали и этого — на сайте gibdd.ru висит прежняя редакция.
Впрочем, это не первый случай, когда курсантов автошкол и граждан, по тем или иным причинам пересдающим экзамены, ГАИ вешает лапшу на уши. Так, в 14 вопросах из 20 на медицинскую тему до сих пор содержаться смертельно опасные ответы. Выучив которые и применив затем на практике, граждане будут просто калечить и убивать друг друга.

В частности, в билетах неправильно трактуется, как остановить кровь и наложить жгут, как извлекать пострадавшего из машины. Да что там — инструкция по проведению сердечно-легочной реанимации изложена с ошибками. На недопустимость такого положения вещей гаишникам не раз указывали специалисты Минздрава, но безуспешно — сотрудники ведомства не хотят прислушиваться к мнению специалистов.

А все потому, что до сих пор непонятен правовой статус этих самых несчастных билетов по теории. До сих пор это — не нормативный документ, не проходящий ни общественное обсуждение, ни различного рода экспертизы, ни утверждение Минюстом. То есть любая работа над ним ведется кулуарно, непонятным авторским коллективом и, как мы видим, непрофессионально. Да еще прибавьте сюда отсутствие достоверной информации на сайте ГИБДД. В итоге — миллионы введенных в заблуждение граждан, сдающих экзамены на «права». У которых в такой ситуации нет шансов сдать уих спешно, потому что кроме ГИБДД о внесенных изменениях никто и не знает.

экзамены в ГАИ, ПДД, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
29 января 2018
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