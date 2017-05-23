Медсправка для обмена прав: инструкция по применению

Независимо от того, потеряли ли вы «права» или срок их действия вышел, вам придется оформлять новый документ. Не беспокойтесь, водительский стаж в любом случае утерян не будет. Однако имейте в виду, что пока вы не заплатите накопившиеся штрафы (если таковые имеются), новое удостоверение оформлять вам не начнут.
Если говорить о необходимых документах для смены в/у то их не так много: паспорт, заявление, квитанция об уплате госпошлины, старое удостоверение (если оно есть) и врачебная справка. Последняя, правда, требуется не всегда. С февраля 2016 года водители больше не должны предоставлять медсправку, если «права» были утеряны, украдены или испорчены. И все же медсправка является самым важным документом для водителя, которые получают «права» впервые, меняют по причине истечения срока их действия или получают удостоверение по завершении периода, на какой его лишали права управления. Ведь вождение связано с рядом опасностей, и люди с некоторыми тяжелыми заболеваниями не могут быть к нему допущены.