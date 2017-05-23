Медсправка для обмена прав: инструкция по применению

Например, с инсулинозависимым сахарным диабетом, слепотой, эпилепсией, болезнью Паркинсона, рядом психических болезней — полный список определен приказом Минздрава. К несчастью, водители с такими болезнями могут создать угрозы на дорогах не только для окружающих, но и для самих себя. Представьте, если у человека с диагнозом за рулем вдруг начнется диабетическая кома или эпилептический припадок?..

Кстати, раньше людей с нарушением цветовосприятия к вождению допускали, однако теперь доступ к управлению транспортными средствами любой категории им строго запрещен. Впрочем, медицинских ограничений на вождение на самом деле не так уж и много, и большинство людей к нему допускаются. И все же состояние своего здоровья придется подтвердить, для чего требуется пройти ряд специалистов и обследований.

Сразу вынуждены предупредить, что связываться с фирмами, которые предлагают оформить такую справку «заочно», за вознаграждение, не стоит: случаи предоставления «липовых» медицинских документов участились, в последнее время их очень тщательно проверяют, а подделки вычисляют просто на раз. К тому же пройти реальных врачей и сдать анализы в интересах самого водителя — ведь у него могут иметься болезни, о которых он даже не подозревает, но при этом управление транспортного средства с ними может быть опасным в первую очередь для его же жизни.