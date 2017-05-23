Медсправка для обмена прав: инструкция по применению

Фото: Геннадий Черкасов
Каждому водителю хоть раз в жизни, да приходится менять водительское удостоверение — в связи с утратой, порчей, окончанием срока — раз в 10 лет — действия, сменой фамилии и по другим «жизненно важным показаниям». И во многих случаях для этого требуется медицинская справка. Каких врачей и в каких случаях нужно обойти для замены «прав»? Какие анализы необходимо сдать, если вообще нужно? В каких учреждениях это можно сделать безопасно, а с какими лучше не связываться? Все это выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Независимо от того, потеряли ли вы «права» или срок их действия вышел, вам придется оформлять новый документ. Не беспокойтесь, водительский стаж в любом случае утерян не будет. Однако имейте в виду, что пока вы не заплатите накопившиеся штрафы (если таковые имеются), новое удостоверение оформлять вам не начнут.

Если говорить о необходимых документах для смены в/у то их не так много: паспорт, заявление, квитанция об уплате госпошлины, старое удостоверение (если оно есть) и врачебная справка. Последняя, правда, требуется не всегда. С февраля 2016 года водители больше не должны предоставлять медсправку, если «права» были утеряны, украдены или испорчены. И все же медсправка является самым важным документом для водителя, которые получают «права» впервые, меняют по причине истечения срока их действия или получают удостоверение по завершении периода, на какой его лишали права управления. Ведь вождение связано с рядом опасностей, и люди с некоторыми тяжелыми заболеваниями не могут быть к нему допущены.

Фото cczorg.nl

Например, с инсулинозависимым сахарным диабетом, слепотой, эпилепсией, болезнью Паркинсона, рядом психических болезней — полный список определен приказом Минздрава. К несчастью, водители с такими болезнями могут создать угрозы на дорогах не только для окружающих, но и для самих себя. Представьте, если у человека с диагнозом за рулем вдруг начнется диабетическая кома или эпилептический припадок?..

Кстати, раньше людей с нарушением цветовосприятия к вождению допускали, однако теперь доступ к управлению транспортными средствами любой категории им строго запрещен. Впрочем, медицинских ограничений на вождение на самом деле не так уж и много, и большинство людей к нему допускаются. И все же состояние своего здоровья придется подтвердить, для чего требуется пройти ряд специалистов и обследований.

Сразу вынуждены предупредить, что связываться с фирмами, которые предлагают оформить такую справку «заочно», за вознаграждение, не стоит: случаи предоставления «липовых» медицинских документов участились, в последнее время их очень тщательно проверяют, а подделки вычисляют просто на раз. К тому же пройти реальных врачей и сдать анализы в интересах самого водителя — ведь у него могут иметься болезни, о которых он даже не подозревает, но при этом управление транспортного средства с ними может быть опасным в первую очередь для его же жизни.

Если будет установлено, что у вас есть ограничения на управлению по состоянию здоровья, медосмотр придется проходить ежегодно. Очень важно, чтобы у медицинского учреждения, которое вы выбрали для прохождения медицинского освидетельствования и сдачи анализов, была лицензия. Кстати, наш закон предусматривает ответственность для медработников (штраф до 5000 рублей, а в ряде случаев и уголовное наказание), если те выписывают фальшивые справки. Но! За использование липовой справки могут наказать и самого водителя — оштрафовать и даже арестовать.

Между прочим, медсправка, дающая право на управление транспортным средством, является документом строгой отчетности — ее выдают строго по утвержденной Минздравом форме 0034-В/У на специальном бланке. Итак, чтобы получить медицинскую справку о пригодности к управлению ТС, просто необходимо пройти надлежащий медицинский осмотр.

При себе следует иметь паспорт (или иной документ для подтверждения личности), военный билет (для военнообязанных). Если есть водительское удостоверение, нужно предоставить и его. С ними вам следует обратиться в медицинское учреждение, у которого есть лицензия на медицинское освидетельствование и выдачу таких справок. Это может быть как государственная, так и частная клиника, имеющая госаккредитацию.

Единственные врачи, которых нельзя пройти в частной клинике — это нарколог и психиатр. Подтверждение о том, что вы не стоите на учете у таковых, можно взять лишь в государственных учреждениях. Так что с наркологом и психиатром водителю придется встретиться исключительно в профильных диспансерах.

Учтите, что сотрудники ГИБДД не вправе требовать прохождения медосмотра в определенной организации. Поэтому где пройти осмотр у других необходимых специалистов, можно решать самому водителю. Их список включает хирурга, офтальмотолога, отоларинголога, невролога, дерматовенеролога, а для женщин — еще и гинеколога. Каждый врач должен написать в вашей справке свое заключение.

Кроме того, врачебная комиссия по итогам всех осмотров может назначить водителю дополнительные обследования у других специалистов. Последним должен быть терапевт, которые подытожит диагнозы коллег и сформулирует общий вердикт — годен или нет. Список анализов для водителей включает общий анализ крови, мочи, электрокардиографию, цифровую флюорографию или рентген легких, анализ крови на сахар, холестерин. После всего в регистратуре учреждения вам обязательно должны поставить на справке печать, без которой она будет считаться «филькиной грамотой».

Какую клинику предпочесть — государственную или коммерческую? Главное преимущество государственной медицины в данной ситуации заключается лишь в ее бесплатности, которая нередко, увы, становится весьма условной. К тому же оформление такой справки может растянуться на несколько дней — чтобы записаться к специалистам, придется пройти через терапевта. В коммерческих клиниках процесс пойдет гораздо комфортнее и быстрее.

Но, если вы выбрали частную клинику, имейте в виду, что стоимость медосмотра водителей не установлена законодательно, поэтому она может быть самой разной. Но чаще всего она укладывается в диапазон 1,5—3 тысячи рублей, то есть, вполне доступна.

В справке обязательно должны быть указаны название медучреждения, выдавшего документ; его печать и координаты (адрес и телефон); данные о лицензии учреждения; даты выдачи медсправки; ФИО, дата рождения и место жительства водителя, ну и, конечно, заключение врачебной комиссии с указанием показаний и противопоказаний к управлению ТС разных категорий, фамилии, имена и отчества председателя и членов комиссии и их подписи, заключения всех специалистов (каждое — заверено подписью и печатью врача). Кстати, теперь в справке указывается, к управлению какими ТС допускается водитель, по каким ТС у него есть ограничения. Например, если водитель имеет отклонения по зрению, то на осмотр окулиста он должен явиться в очках (линзах). В справке окулист делает отметку о том, что, например, для этого водителя обязательны очки и (или) контактные линзы.

Все заключения врачей при этом дублируются в вашу медкарту, что также является одним из способов проверки подлинности справки. Специальные полиграфические методы защиты свидетельствуют о том, что справка подлинна.

Кстати, с 2016 года в такие справки больше не вклеиваются фотографии, а действительны они в течение 12 месяцев со дня выдачи (а раньше этот срок составлял 10 лет). Медицинская справка, полученная водителем по итогам медосмотра, действительна на всей территории РФ, независимо от места своего оформления. Многие водители, оказавшись перед необходимостью оформления медицинской справки, не знают, с чего начинать. Где найти подходящее медучреждение, как записаться к врачам?

Это очень просто — уникальный сервис «ЗдоровОнлайн» сделает этот процесс максимально быстрым и легким. Сервис позволяет записаться онлайн как в одну из лучших частных столичных клиник, так и в любые государственные, используя городскую информационную систему ЕМИАС. Это здорово сэкономит вам время и сделает процесс получения справки максимально быстрым и простым.

медосвидетельствование, водительское удостоверение, медсправка, ГИБДД
23 мая 2017
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