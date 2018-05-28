Ловушка в пробке: аферисты освоили новый метод «развода» на дорогах

Фото: Роман Орлов
С наступлением летнего сезона на дорогах страны активизировались мошенники. Причем водители отдают свои кровно заработанные по собственной инициативе. Как не попасть на уловку злоумышленников, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

В столичном регионе работают преступники, пытающиеся обманным путем выманить из кармана доверчивых попутчиков деньги. Схема проста, как две копейки. И что самое печальное — фактически не подпадающая под уголовную ответственность.

Представьте, что вы толкаетесь в заторе (мошенники промышляют именно в пробках, а не редко сами их и инициируют), где «втыкаетесь» в обездвиженную иномарку с иностранными регистрационными знаками, рядом с которой стоит прилично одетый мужчина с канистрой в руках и поднятой вверх рукой. Как не помочь брату-водителю, когда у того кончился бензин? А вот никак! Ибо на это и рассчитывает якобы попавший в беду голосующий автомобилист.

Пару сотен, конечно, отдать чужеземцу (как правило, с белорусскими и армянскими номерами на авто) не жалко, но только представьте, сколько таких добрых и отзывчивых граждан проезжает мимо него. История о том, что еду из или в соседнюю Беларусь, а до заправки в пробке не дотянул, особо сентиментальных «рулевых» пробивает до нескольких тысяч вновь дешевеющих рублей.

А что — с каждым может случиться, да не каждый поможет. А тут бедолага еще и обещает вернуть полученные денежки на банковскую карту. Да только ни денег, ни бедолаги вы в своей жизни больше никогда не увидите.

Фото: Геннадий Черкасов

Что примечательно — в правоохранительных органах уже знают о подобном способе «развода», но сделать с этим ничего не могут. Привлечь к ответственности лицо, умеющее красиво говорить, — невозможно. Как, впрочем, и назвать потерпевшим того, кто собственноручно отдал свои деньги незнакомцу, при этом не взяв расписки и не запечатлев регистрационные знаки автомобиля, которые к тому же легко могут оказаться не нестоящими.

Вот если бы на аферистов-попрошаек массово повалили заявления от жертв с указанием примет мошенников, номеров машин и описанием ситуаций, то тогда их можно было бы привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Правда, для начала обманщиков нужно поймать. Впрочем, ни полицейские, ни облапошенные водители не тратят личное время на всю эту катавасию — сумма ущерба незначительная, а значит преступники и дальше будут разводить развесивших уши сердобольных драйверов.

суд, ГИБДД, обман, мошенничество, прокуратура, автоуголовка, уголовный кодекс
28 мая 2018
224
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы