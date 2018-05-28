Ловушка в пробке: аферисты освоили новый метод «развода» на дорогах

В столичном регионе работают преступники, пытающиеся обманным путем выманить из кармана доверчивых попутчиков деньги. Схема проста, как две копейки. И что самое печальное — фактически не подпадающая под уголовную ответственность.

Представьте, что вы толкаетесь в заторе (мошенники промышляют именно в пробках, а не редко сами их и инициируют), где «втыкаетесь» в обездвиженную иномарку с иностранными регистрационными знаками, рядом с которой стоит прилично одетый мужчина с канистрой в руках и поднятой вверх рукой. Как не помочь брату-водителю, когда у того кончился бензин? А вот никак! Ибо на это и рассчитывает якобы попавший в беду голосующий автомобилист.

Пару сотен, конечно, отдать чужеземцу (как правило, с белорусскими и армянскими номерами на авто) не жалко, но только представьте, сколько таких добрых и отзывчивых граждан проезжает мимо него. История о том, что еду из или в соседнюю Беларусь, а до заправки в пробке не дотянул, особо сентиментальных «рулевых» пробивает до нескольких тысяч вновь дешевеющих рублей.

А что — с каждым может случиться, да не каждый поможет. А тут бедолага еще и обещает вернуть полученные денежки на банковскую карту. Да только ни денег, ни бедолаги вы в своей жизни больше никогда не увидите.