Свидетельство о регистрации ТС и «права» вскоре подорожают

Наверняка, к повышению пошлин подтолкнула и тенденция стремительного сокращения количества выданных «прав». За последние три года число граждан, получивших удостоверения, обрушилось на 45%. И раз документов «выписывается» значительно меньше, то и в бюджет поступает не столько, сколько властям хотелось бы. Этот провал необходимо компенсировать. А как? Увеличением пошлины.

Согласно предварительным подсчетам, новый закон, уже принятый госдумой, будет ежегодно приносить в казну порядка 42,3 млн. рублей. По крайней мере именно такие цифры приводятся в пояснительной записке к проекту.

Когда инициатива вступит в силу — неясно. Ведь прежде, чем пошлины поднимутся, закон должны рассмотреть в Совете Федерации. Если и там дадут «добро», а его дадут, документ направят для подписания Президенту Владимиру Путину. Предполагается, что повышенные сборы начнут взимать уже с августа нынешнего года.