Свидетельство о регистрации ТС и «права» вскоре подорожают

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об увеличении пошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Теперь за новое СТС придется выложить 1500 рублей, а за «права» — 3000 рублей.
Нынешние размеры госпошлин, взимаемых с россиян за регистрацию транспортного средства и получение водительского удостоверения, гуманными назвать нельзя. Но власти придерживаются другого мнения — они предлагают увеличить и без того немаленькие сборы с 500 до 1500 рублей и с 2000 до 3000 рублей соответственно. А что, нужно ведь пополнять государственную казну. Тем более, что огромный урон федеральному бюджету нанес Чемпионат мира по футболу-2018.
А вообще, по словам авторов закона, причиной подорожания пластиковых карточек является необходимость компенсации расходов на изготовление и обработку документов «нового поколения». Поясним: имеются в виду «бумажки» с микрочипами, которые в обозримом будущем начнут выдавать россиянам.
Наверняка, к повышению пошлин подтолкнула и тенденция стремительного сокращения количества выданных «прав». За последние три года число граждан, получивших удостоверения, обрушилось на 45%. И раз документов «выписывается» значительно меньше, то и в бюджет поступает не столько, сколько властям хотелось бы. Этот провал необходимо компенсировать. А как? Увеличением пошлины.
Согласно предварительным подсчетам, новый закон, уже принятый госдумой, будет ежегодно приносить в казну порядка 42,3 млн. рублей. По крайней мере именно такие цифры приводятся в пояснительной записке к проекту.
Когда инициатива вступит в силу — неясно. Ведь прежде, чем пошлины поднимутся, закон должны рассмотреть в Совете Федерации. Если и там дадут «добро», а его дадут, документ направят для подписания Президенту Владимиру Путину. Предполагается, что повышенные сборы начнут взимать уже с августа нынешнего года.