Вслед за Марой Багдасарян лишиться российского гражданства могут сотни тысяч россиян

Нет, чисто по человечески возмущение поведением и поступками г-жи Багдасарян индивидуумов, отказавшихся от употребления градусосодержащих жидкостей, объяснимо. Действительно, сколько можно терпеть бессилие государства в борьбе с неадекватной гражданкой, наглядно демонстрирующей миллионам россиян, кто чего стоит в нашей стране и провоцирующей многих из них на такие же незаконные проявления своего эго.

Но публично призывать решить проблему вне правового поля ничем, согласитесь, не лучше, даже если погрязшие в беспробудной трезвости призывальщики отлично знают, что согласно ст.6 Конституции РФ гражданин России не может быть лишен гражданства или права изменить его. Единственное исключение, отменяющее это правило — получение гражданства на основании подложных документов или заведомо ложных сведений, предоставленных при обращении за гражданством России. Ну, или в случае добровольного отказа лица от чести быть россиянином.

Хотя, конечно, соблазн решить массу дорожных проблем столь кардинальным способом невероятно заманчив. Ведь Мара Багдасарян пусть и самая яркая, но далеко не единственная представительница дорожных нигилистов. В стране счет граждан, пожизненно лишенных «прав», идет на сотни. Задержанных за неоднократное употребление спиртного за рулем — на десятки тысяч. А рецидивистов, получающих «письма счастья» за нарушение скоростного режима, так и вовсе миллионы. И лишив весь этот сомн дорожных беспредельщиков гражданства РФ, мы гораздо раньше 2030 года, о чем мечтают в правительстве страны, достигнем нулевой смертности на дорогах. А автолюбители, которым повезет остаться в державе, станут под страхом страшного наказания плеститсь исключительно в правых рядах с черепашьей скоростью.

Или наоборот — начнут отжигать по полной программе…