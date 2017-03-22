В России оформлено более миллиона электронных полисов ОСАГО

Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что в период с 1 января по 21 марта нынешнего года было оформлено 627 000 электронных полисов, в прошлом году — 331 000 договоров, а с 1 июля по 31 декабря 2015-го компании продали 56 000 е-ОСАГО. Согласно статистике, в среднем за 24 часа автовладельцы приобретают 7 700 электронных полисов, а максимальный суточный показатель был зафиксирован на отметке в 15 000 договоров.

— Запуск электронных продаж значительно повысил доступность полисов «автогражданки», особенно в тех регионах, где лютуют мошенники, из-за которых страховщики минимизировали свои продажи. Статистика за январь показала рост числа заключенных договоров ОСАГО на 8%. Безусловно, одной из основных причин такого роста являются обязательные электронные продажи, — говорит Игорь Юргенс.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал о том, что при покупке полиса ОСАГО через интернет существует большая вероятность нарваться на мошенников. Чем грозит заключение договора с лжестраховщиками помимо потери денежных средств можно прочитать здесь.