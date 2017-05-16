Как проверяют качество запчастей российские производители

На российском рынке автозапчастей присутствует множество поставщиков самого разного калибра. Однако далеко не каждый из них может похвастать тем, что предлагаемые им детали с успехом проходят жесткое тестирование в условиях реальных автогоночных соревнований. Среди них, равняясь на мировой опыт транснациональных производителей автокомплектующих, развивающих собственные гоночные команды, можно отметить питерскую компанию «Карвиль», предлагающую автовладельцам самый широкий спектр запчастей от таких производителей как Luzar, Airline, Trialli, СтартВОЛЬТ, Carville Racing.
Максим Строкер

Созданная ею команда Carville Racing, выступающая на Peugeot 208 в Российской серии кольцевых гонок в классе «Туринг-лайт», проводит постоянные интенсивные тренировки и участвует в заездах в рамках годового гоночного сезона. Боевой автомобиль команды получил к новому сезону очередное техническое обновление в виде более жесткого кузова и нового мотора. При этом, в отличие от большинства команд-соперниц, Carville Racing применяет на своих гоночных болидах продукцию, которой и торгует компания «Карвиль». — Мы уверены, что лучший способ тестировать любые запчасти и комплектующие — это поставить их на спортивный автомобиль и выпустить на трассу в «боевом» режиме: с соперниками, адреналином, ошибками, столкновениями и борьбой за каждую секунду и в каждом повороте, — считает Владимир Воронов, директор команды Carville Racing.

Это мнение разделяет и пилот команды Григорий Бурлуцкий, в качестве примера делающий акцент на приводы автомобиля, как один из основных агрегатов: — Даже при поломке подвески, — говорит он, — можно продолжить гонку (а если говорить об обычной жизни — продолжить движение), а со сломанным приводом это невозможно. Приводы — это 60% успеха. И моя задача как тест-пилота — давать максимальные нагрузки в разных поворотах, чтобы гарантировать, что наши приводы — это успешный и надежный продукт… Примечательно, что Carville Racing — единственная, пожалуй, команда в российском кольцевом чемпионате, которая не отдыхает в межсезонье, продолжая испытывать качество запчастей и комплектующих в самых экстремальных условиях. Пилоты успели поучаствовать в нескольких этапах зимних ледовых гонок, а в начале весеннего сезона Григорий Бурлуцкий успел перед этим занять третье место на ралли-кроссе в Эстонии.

И напоследок стоит сказать, что проделанная работа стоила вложенных усилий, жестких тренировок и нагрузок: 13−14 мая прошел первый этап российского чемпионата по кольцевым гонкам в городе Грозный, и результат не заставил себя ждать. Пилоты Carville Racing откатали на ура, заняв практически весь пьедестал: первое и третье места Григорий Бурлуцкий и Андрей Радошнов взяли в личном зачете, а на десерт еще и первое место в командном зачете! Впереди еще шесть этапов и много работы, ведь напряженная борьба гонщиков и тестовые испытания запчастей Carville Racing в самом разгаре!

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16 мая 2017
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