Как проверяют качество запчастей российские производители

Созданная ею команда Carville Racing, выступающая на Peugeot 208 в Российской серии кольцевых гонок в классе «Туринг-лайт», проводит постоянные интенсивные тренировки и участвует в заездах в рамках годового гоночного сезона. Боевой автомобиль команды получил к новому сезону очередное техническое обновление в виде более жесткого кузова и нового мотора. При этом, в отличие от большинства команд-соперниц, Carville Racing применяет на своих гоночных болидах продукцию, которой и торгует компания «Карвиль». — Мы уверены, что лучший способ тестировать любые запчасти и комплектующие — это поставить их на спортивный автомобиль и выпустить на трассу в «боевом» режиме: с соперниками, адреналином, ошибками, столкновениями и борьбой за каждую секунду и в каждом повороте, — считает Владимир Воронов, директор команды Carville Racing.
Это мнение разделяет и пилот команды Григорий Бурлуцкий, в качестве примера делающий акцент на приводы автомобиля, как один из основных агрегатов: — Даже при поломке подвески, — говорит он, — можно продолжить гонку (а если говорить об обычной жизни — продолжить движение), а со сломанным приводом это невозможно. Приводы — это 60% успеха. И моя задача как тест-пилота — давать максимальные нагрузки в разных поворотах, чтобы гарантировать, что наши приводы — это успешный и надежный продукт… Примечательно, что Carville Racing — единственная, пожалуй, команда в российском кольцевом чемпионате, которая не отдыхает в межсезонье, продолжая испытывать качество запчастей и комплектующих в самых экстремальных условиях. Пилоты успели поучаствовать в нескольких этапах зимних ледовых гонок, а в начале весеннего сезона Григорий Бурлуцкий успел перед этим занять третье место на ралли-кроссе в Эстонии.
И напоследок стоит сказать, что проделанная работа стоила вложенных усилий, жестких тренировок и нагрузок: 13−14 мая прошел первый этап российского чемпионата по кольцевым гонкам в городе Грозный, и результат не заставил себя ждать. Пилоты Carville Racing откатали на ура, заняв практически весь пьедестал: первое и третье места Григорий Бурлуцкий и Андрей Радошнов взяли в личном зачете, а на десерт еще и первое место в командном зачете! Впереди еще шесть этапов и много работы, ведь напряженная борьба гонщиков и тестовые испытания запчастей Carville Racing в самом разгаре!