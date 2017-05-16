Как проверяют качество запчастей российские производители

Это мнение разделяет и пилот команды Григорий Бурлуцкий, в качестве примера делающий акцент на приводы автомобиля, как один из основных агрегатов: — Даже при поломке подвески, — говорит он, — можно продолжить гонку (а если говорить об обычной жизни — продолжить движение), а со сломанным приводом это невозможно. Приводы — это 60% успеха. И моя задача как тест-пилота — давать максимальные нагрузки в разных поворотах, чтобы гарантировать, что наши приводы — это успешный и надежный продукт… Примечательно, что Carville Racing — единственная, пожалуй, команда в российском кольцевом чемпионате, которая не отдыхает в межсезонье, продолжая испытывать качество запчастей и комплектующих в самых экстремальных условиях. Пилоты успели поучаствовать в нескольких этапах зимних ледовых гонок, а в начале весеннего сезона Григорий Бурлуцкий успел перед этим занять третье место на ралли-кроссе в Эстонии.