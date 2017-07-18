Как быстро и просто заклеить бескамерную шину

esportby.com
Простой способ оперативно восстановить герметичность покрышки и продолжить путешествие. Правда, для этого нужно иметь с собой правильный набор для ремонта колес.
Максим Строкер

«Поймать» в колесо гвоздь, шуруп или кусок проволоки на трассе — дело плевое и где-то даже житейское. Однако оно превращается в серьезную «заморочку», если это происходит, например, ночью или в паре десятков километров от ближайшего пункта шиномонтажа. По идее, в таком случае нужно поставить запасное колесо и ехать дальше. Хотя, в случае семейного путешествия в отпуск, процесс выкапывания запасного колеса из-под вороха барахла в багажнике может превратиться в приключение, заслуживающее отдельного повествования. Как бы то ни было, часто беда не приходит одна и запаску можно пробить буквально на следующем километре. Ведь там, где на дорогу выпал один гвоздик, вполне может оказаться еще один, и еще, и еще…

С парой пробитых колес придется либо неизвестно сколько ждать, пока проведение ниспошлет эвакуатор, либо чиниться самому. Поэтому, в не особо урбанизированной местности имеет смысл возить с собой ремкомплект для ликвидации проколов в бескамерных колесах. В принципе, он может быть любой фирмы-производителя. Главное при его выборе в магазине проследить, чтобы «сверло», входящее в ремкомплект, было не сильно зубастым и и острым. Ведь его задача — просто расчистить отверстие прокола в шине, а не порвать ее металлический корд. Вторая рекомендация: жгутики, которыми предполагается заделывать отверстие прокола должны быть толстенькими и армированными тонкой проволокой или пластиковыми нитями.

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И третий критерий выбора ремнабора для колеса — обязательное наличие в нем тюбика клея. Да-да: в продаже встречаются и «бесклеевые» наборы, бесполезные по сути.

Итак, замечаем, что колесо спускает (или уже сдулось) и приступаем к ликвидации проблемы. Чаще всего дыра в резине не видна. Поэтому для начала вывешиваем поврежденное колесо, подняв машину на домкрате, и надуваем его с помощью насоса или компрессора до 3—4 атмосфер. Если и после этого не удается обнаружить повреждение по свисту вырывающегося воздуха, методично и последовательно мочим всю поверхность колеса и высматриваем пузыри в месте прокола.

Обнаружив прокол, беремся за «сверло» из набора и протыкаем им место повреждения несколько раз. Так мы зачищаем поверхность дыры перед заклеиванием. Далее намазываем «сверло» клеем из набора и вновь погружаем его в отверстие. Повторяем эту операцию и, оставив «сверло» торчать в намазанной клеем дыре, достаем жгутик и вставляем его до половины в ушко другого инструмента — «иголки-переростка» (иногда ее именуют «шилом»), также имеющейся в ремнаборе. Обмазываем жгутик клеем и, быстренько вытащив «сверло» из дырки, вставляем туда нашу «иголку», чтобы концы жгутика остались над поверхностью протектора колеса. Далее вытаскиваем «иголку-шило» и ждем несколько минут пока клей схватится. После этого накачиваем колесо и аккуратно отрезаем ножом торчащие хвостики жгутика. Все, можно ехать дальше.

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18 июля 2017
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