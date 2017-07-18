Как быстро и просто заклеить бескамерную шину

«Поймать» в колесо гвоздь, шуруп или кусок проволоки на трассе — дело плевое и где-то даже житейское. Однако оно превращается в серьезную «заморочку», если это происходит, например, ночью или в паре десятков километров от ближайшего пункта шиномонтажа. По идее, в таком случае нужно поставить запасное колесо и ехать дальше. Хотя, в случае семейного путешествия в отпуск, процесс выкапывания запасного колеса из-под вороха барахла в багажнике может превратиться в приключение, заслуживающее отдельного повествования. Как бы то ни было, часто беда не приходит одна и запаску можно пробить буквально на следующем километре. Ведь там, где на дорогу выпал один гвоздик, вполне может оказаться еще один, и еще, и еще…

С парой пробитых колес придется либо неизвестно сколько ждать, пока проведение ниспошлет эвакуатор, либо чиниться самому. Поэтому, в не особо урбанизированной местности имеет смысл возить с собой ремкомплект для ликвидации проколов в бескамерных колесах. В принципе, он может быть любой фирмы-производителя. Главное при его выборе в магазине проследить, чтобы «сверло», входящее в ремкомплект, было не сильно зубастым и и острым. Ведь его задача — просто расчистить отверстие прокола в шине, а не порвать ее металлический корд. Вторая рекомендация: жгутики, которыми предполагается заделывать отверстие прокола должны быть толстенькими и армированными тонкой проволокой или пластиковыми нитями.