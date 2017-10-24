Испытания зимних шин: бренд Viatti вновь в лидерах

Шинный бренд Viatti известен российским водителям не только надежностью своих покрышек, но и оптимальным соотношением цены и качества продукции. И летняя, и зимняя резина этого отечественного производителя отличаются высокой степенью сцепления даже на российских дорогах и при наших погодных условиях. К новому зимнему сезону линейка шин Viatti расширится: в серийное производство запущены три модели типоразмера 285/60R18.
Михаил Ростарчук

И учитывая растущую популярность бренда, расширение линейки выглядит кстати. В популярном типоразмере 285/60R18 будут представлены летние, а также зимние шипованные и нешипованные шины Viatti. В серийное производство все три модели были сданы в сентябре 2017 года.

По данным производителя, в этом году количество автовладельцев, которые отдают предпочтение шинам Viatti, возросло: за первые 8 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, рост реализации легковых и легкогрузовых шин Viatti составил 44%. Также на 18% увеличился объем поставок на экспорт, а рост продаж на вторичном рынке и вовсе показал увеличение на 58%. Почему же все больше автовладельцев стали покупать шины Viatti?

Ответ на это вопрос дают многочисленные обзоры и тесты шин марки, проведенные рядом авторитетных журналов и интернет-изданий. В частности, среди главных преимуществ модельного ряда эксперты особо выделяют оптимальное соотношение цены и качества. Будучи доступными максимальному кругу автовладельцев, зимние шины Viatti по многим своим показателям не уступают даже покрышкам более высокого ценового сегмента. Главное, что дают шины, особенно зимние, — это безопасность, хорошие сцепные свойства и надежность при любой погоде. Кроме того, разработаны они с учетом всех российских реалий дорог и климата.

Шипованные модели Viatti Brina Nordico обеспечивают отличные тормозные и сцепные свойства при любой погоде.

Преимущества в строении шин

Так, например, эксперты издания «Популярная механика», анализируя особенности и преимущества различного строения зимних шин, уделили больше внимание решению Viatti использовать современные технологии. Одно из удачных решений — переменная жесткость протектора, реализованная в зимних шипованных шинах Brina Nordico. Протектор покрышки изготовлен из двух резиновых смесей: края протектора — более твердые, центральная часть — мягкая. Благодаря этому, края шины надежно фиксируют и удерживают колеса, а также гарантируют уверенное управление в условиях снежных заносов.

При этом мягкая центральная часть шины обеспечивает отличные тормозные и сцепные свойства при любой погоде: будь то сильный мороз или, наоборот, оттепель, когда двигаться приходится по сухому асфальту или слякоти. Такая комбинированная схема протектора делает шину экологичнее: при движении значительно снижается шум, а также механическое воздействие на дорожное полотно.

Среди других технологических особенностей Brina Nordico, отмеченных авторами обзора, следует упомянуть рисунок протектора. Он имеет сеть канавок (между центральной и боковыми зонами беговой дорожки), в которых расположены специальные элементы — упоры, не позволяющие шашкам протектора смыкаться при входе в пятно контакта.

Шипованные покрышки Viatti Bosco Nordico.

Другой моделью зимних шин, пристально рассмотренной экспертами «Популярной механики», стала шипованная шина Bosco Nordico, предназначенная для установки на внедорожники. Центральное ребро жесткости протектора этой шины обеспечивает повышенную стабильность движения по прямой и высокую скорость выполнения маневров. При этом уже знакомая технология переменной жесткости боковины позволяет преодолевать повороты на более высокой скорости, а также смягчает удары при наезде на неровности и ямы в асфальте. К надёжному сцеплению добавляется комфорт вождения, что важно для тяжёлых автомобилей. Подробнее об особенностях модели Bosco Nordico можно узнать из этого видеоролика.

По оценкам экспертов Авто@Mail.Ru, шины Viatti Brina Nordico V-522 показали лучший результат при разгоне и торможении на снегу.

Надежность: шины выдержат самые суровые погодные условия

В зимнем сезоне 2016−17 годов шины Viatti без преуменьшения били рекорды в тестах. Так, в ходе испытаний зимних покрышек, организованных порталом Авто@Mail.Ru, шины отечественного бренда заняли лидирующие места как среди шипованных, так и нешипованных бюджетных покрышек.

Например, зимние шипованные шины Viatti Brina Nordico V-522 обогнали конкурентов как отечественного, так и зарубежного производства. При этом стоит отметить, что участники теста подвергались проверкам в самых суровых — арктических — условиях. Модели Viatti Brina Nordico V-522 показали отличное время разгона и торможения на снегу (в том числе и глубоком). По скорости замедления в холодную погоду покрышки Viatti обошли даже премиальный комплект, который участвовал вне конкурса в качестве эталона.

Высокие оценки тестеров заслужило и поведение Viatti Brina Nordico на льду: благодаря выступающим на 1,5 мм шипам шины Viatti не уступили в сцеплении и устойчивости на обледеневшей трассе премиум-шинам, а также показали отличные результаты разгона и торможения. Тест-пилоты портала отметили тот факт, что (цитируем) «цепкие шины Viatti позволяют в случае заноса вытягивать машину газом, не используя контрруление», а это заметно повышает комфорт и безопасность вождения. Кроме того, Viatti Brina Nordico успешно прошли тест на сопротивляемость колеям на дороге и показали высокий результат прочности боковины при ударе диска о высокое препятствие.

Нешипованные зимние шины Viatti Brina V-521.

Отличное сцепление и уверенное торможение

Среди нешипованных шин уверенную победу в тестах одержала Viatti Brina V-521, показав как отличные технические характеристики (сцепление, тормозной путь, времени разгона и т. д.), так и высокий комфорт вождения вкупе с низким уровнем шума. Шины Viatti Brina V-521 показали лучшее время разгона и торможения на снегу, чем премиальный комплект, а общее сцепление на льду Viatti Brina оставило позади всех ближайших конкурентов.

Авторы тестирования назвали Viatti Brina V-521 идеальным выбором для тех, кто большую часть времени проводит на снежных дорогах с наледью. Отдельно тестеры отметили крепкую боковину шин, благодаря которым шины максимально адаптированы к российским условиям дорог и минимально подвержены повреждениям. При отличных результатах тестирования Viatti Brina оказались доступнее, чем конкуренты, так что хорошее соотношение цены и качества можно считать отдельным плюсом.

В ходе теста, проведенного тест-пилотами Авто@Mail.Ru, зимние шины Viatti Brina V-521 оказались лучшими не только по времени разгона и торможения на снегу, но и по показателям сцепления на льду.

Дополнительные плюсы для водителя

Говоря об экспертных испытаниях, которым подверглись зимние шины Viatti, нельзя не упомянуть сравнительные тесты, организованные нашими коллегами из автомобильного журнала «Авторевю». Эксперты этого уважаемого издания отметили, что в различных видах испытаний шины Viatti стабильно обгоняли нескольких конкурентов. Среди положительных сторон моделей Viatti Brina 205/55R16 тест-пилоты «Авторевю» выделили такие важные эксплуатационные особенности, как высокое сопротивление слэшплэнингу, а также отменную управляемость на асфальте. Эти качества лучше всего свидетельствуют о высокой надежности шин Viatti, что позволяет использовать их при любой погоде. Кроме того, эти модели также были отмечены экспертами журнала как оптимальные по соотношению цена-качество.

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25 октября 2017
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