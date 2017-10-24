Испытания зимних шин: бренд Viatti вновь в лидерах

И учитывая растущую популярность бренда, расширение линейки выглядит кстати. В популярном типоразмере 285/60R18 будут представлены летние, а также зимние шипованные и нешипованные шины Viatti. В серийное производство все три модели были сданы в сентябре 2017 года.

По данным производителя, в этом году количество автовладельцев, которые отдают предпочтение шинам Viatti, возросло: за первые 8 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, рост реализации легковых и легкогрузовых шин Viatti составил 44%. Также на 18% увеличился объем поставок на экспорт, а рост продаж на вторичном рынке и вовсе показал увеличение на 58%. Почему же все больше автовладельцев стали покупать шины Viatti?

Ответ на это вопрос дают многочисленные обзоры и тесты шин марки, проведенные рядом авторитетных журналов и интернет-изданий. В частности, среди главных преимуществ модельного ряда эксперты особо выделяют оптимальное соотношение цены и качества. Будучи доступными максимальному кругу автовладельцев, зимние шины Viatti по многим своим показателям не уступают даже покрышкам более высокого ценового сегмента. Главное, что дают шины, особенно зимние, — это безопасность, хорошие сцепные свойства и надежность при любой погоде. Кроме того, разработаны они с учетом всех российских реалий дорог и климата.