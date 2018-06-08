Тест летних шин Hankook Dynapro HP2: пять лет — полет нормальный

В автосообществе бытует мнение, что корейская «резина» сильно уступает по своим ходовым качествам японской и европейской. Мол, недоросли еще азиаты до лидеров рынка. Портал «АвтоВзгляд» готов убедить недоверчивых потребителей в обратном.
Мирон Горин

Ребята, уж если корейские автомобили за какие-то 15 лет по ряду показателей приблизились к представителям немецкого автопрома, а японских конкурентов в некоторых случаях уже даже опередили, то что уж там говорить про разработчиков покрышек для этих самых автомобилей.

Инженеры из Страны утренней свежести делают большие и очевидные скачки вперед, и прямое тому доказательство — шины Hankook Dynapro HP2, которые пять лет успешно находят своего покупателя. Если бы эта модель не была востребована, и не оправдывала планы производителя, то ее давно бы убрали с рынка. Но корейцы не спешат, степенно подготавливая ей замену. Какими же козырями обладает покрышка Dynapro HP2?

Эксперты портала «АвтоВзгляд» откатали на редакционном авто, обутом в корейские чешки, несколько тысяч километров. Нам довелось опробовать их в деле не только на мокром и «комбинированном» покрытиях, но и вне их. Безупречные свойства цепкости Hankook Dynapro HP2 демонстрирует за счет оригинальной конфигурации поперечных канавок и особой резиновой смеси с добавлением силики.

Конечно, маневрируя при попадании в лужу горячая шина может спровоцировать на отклонение от траектории, но ее поведение — предсказуемое. Не в последнюю очередь благодаря увеличенному пятну контакта и «зигзагообразному» расположению насечек продольных секций. Отвод воды происходит молниеносно — это чувствуется и в ходе агрессивного торможения на влажном дорожном полотне. Нажал на педаль — получил результат, ни о каком аквапланировании речи не идет.

Если на мокром асфальте и допустимы погрешности при торможении и сносе в скоростном повороте, которые, как уже было сказано, проявляются в пределах нормы, то на сухом — никаких поблажек. Да они, в общем-то, и не нужны! Шина Hankook Dynapro HP2 останавливается, как вкопанная, а в резких виражах ведет себя так же уверенно, как и на прямой. Отдельной похвалы заслуживает уровень шума. Точнее, его отсутствия. Покрышку почти не слыш

но, да и за свойства мягкости корейцам стоит сказать спасибо. Изъяны российских направлений «резина» переваривает плавно и без какого-либо дискомфорта, как для подвески, так и седоков. Правда, преодолевать огрехи покрытия нужно не спеша и деликатно — дерзкую манеру езды по буеракам мягкие шины не оценят. Как и не понравятся им грязевые ванны где-нибудь на бездорожье. Туринговый протектор забивается довольно быстро, и «катки» начинают огрызаться пробуксовкой.

Впрочем, для покорения откровенного «офф-роуда» существуют специализированные покрышки, а для каждодневной езды, в том числе по грунту и легкой «бездороге», Hankook Dynapro HP2 сгодится — только в путь.

безопасность дорожного движения, летние шины, бездорожье, шины, дорога, трасса, тест-драйв
9 июня 2018
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