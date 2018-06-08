Тест летних шин Hankook Dynapro HP2: пять лет — полет нормальный

Если на мокром асфальте и допустимы погрешности при торможении и сносе в скоростном повороте, которые, как уже было сказано, проявляются в пределах нормы, то на сухом — никаких поблажек. Да они, в общем-то, и не нужны! Шина Hankook Dynapro HP2 останавливается, как вкопанная, а в резких виражах ведет себя так же уверенно, как и на прямой. Отдельной похвалы заслуживает уровень шума. Точнее, его отсутствия. Покрышку почти не слыш

но, да и за свойства мягкости корейцам стоит сказать спасибо. Изъяны российских направлений «резина» переваривает плавно и без какого-либо дискомфорта, как для подвески, так и седоков. Правда, преодолевать огрехи покрытия нужно не спеша и деликатно — дерзкую манеру езды по буеракам мягкие шины не оценят. Как и не понравятся им грязевые ванны где-нибудь на бездорожье. Туринговый протектор забивается довольно быстро, и «катки» начинают огрызаться пробуксовкой.

Впрочем, для покорения откровенного «офф-роуда» существуют специализированные покрышки, а для каждодневной езды, в том числе по грунту и легкой «бездороге», Hankook Dynapro HP2 сгодится — только в путь.