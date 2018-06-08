Тест летних шин Hankook Dynapro HP2: пять лет — полет нормальный

Ребята, уж если корейские автомобили за какие-то 15 лет по ряду показателей приблизились к представителям немецкого автопрома, а японских конкурентов в некоторых случаях уже даже опередили, то что уж там говорить про разработчиков покрышек для этих самых автомобилей.
Инженеры из Страны утренней свежести делают большие и очевидные скачки вперед, и прямое тому доказательство — шины Hankook Dynapro HP2, которые пять лет успешно находят своего покупателя. Если бы эта модель не была востребована, и не оправдывала планы производителя, то ее давно бы убрали с рынка. Но корейцы не спешат, степенно подготавливая ей замену. Какими же козырями обладает покрышка Dynapro HP2?