Видеорегистратор MiVue 788: как сделать из старых «Жигулей» современную иномарку

А все потому, что реально продвинутые регистраторы сегодня представляют мультифункциональные высокотехнологичные аппараты. Они способны и экономить деньги своего владельца, и заменять другие гаджеты, и даже «вооружать» подержанную иномарку или, скажем, любое отечественное авто опциями, присущими только самым последним новинкам мирового автопрома. В этом мы убедились, протестировав новейший видеорегистратор MiVue 788 от компании Mio, который был приобретен для нужд редакции в одном из сетевых интернет-магазинов электроники.

При этом сразу скажем, что дальше могут читать даже любители сэкономить на подобной технике, поскольку MiVue 788 по нынешним временам стоит недорого — менее десяти тысяч рублей. При этом у видеорегистратора есть GPC/ГЛОНАСС, а значит можно получить со страховщиков максимальные выплаты при оформлении аварии по европротоколу, что очень актуально для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областям. Где, напомним, максимальное возмещение за вред, причиненный в аварии, оформленной без участия сотрудника ГИБДД, составляет 400 000 рублей. При условии, что он зафиксирован устройстваминекорректируемой регистрации движения по технологии ГЛОНАСС или иных технологий спутниковых систем.

Обычный видеорегистратор вряд ли сумеет выступить в роли «антирадара» или парктроника. И уж тем более, как уже говорилось, не даст владельцу старой машины воспользоваться такими опциями, как контроль за полосой движения и слепыми зонами. А вот MiVue 788 — сможет. Но обо всем по порядку.