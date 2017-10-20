Видеорегистратор MiVue 788: как сделать из старых «Жигулей» современную иномарку

Технологии создания современных автомобильных видеорегистраторов достигли такого уровня развития, при котором аппараты даже нижнего ценового уровня иногда обеспечивают вполне приличное качество снимаемого «кино». Однако на сегодняшний день не только эта особенность является определяющей при выборе подобных устройств…
Александр Ростарчук

А все потому, что реально продвинутые регистраторы сегодня представляют мультифункциональные высокотехнологичные аппараты. Они способны и экономить деньги своего владельца, и заменять другие гаджеты, и даже «вооружать» подержанную иномарку или, скажем, любое отечественное авто опциями, присущими только самым последним новинкам мирового автопрома. В этом мы убедились, протестировав новейший видеорегистратор MiVue 788 от компании Mio, который был приобретен для нужд редакции в одном из сетевых интернет-магазинов электроники.

При этом сразу скажем, что дальше могут читать даже любители сэкономить на подобной технике, поскольку MiVue 788 по нынешним временам стоит недорого — менее десяти тысяч рублей. При этом у видеорегистратора есть GPC/ГЛОНАСС, а значит можно получить со страховщиков максимальные выплаты при оформлении аварии по европротоколу, что очень актуально для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областям. Где, напомним, максимальное возмещение за вред, причиненный в аварии, оформленной без участия сотрудника ГИБДД, составляет 400 000 рублей. При условии, что он зафиксирован устройстваминекорректируемой регистрации движения по технологии ГЛОНАСС или иных технологий спутниковых систем.

Обычный видеорегистратор вряд ли сумеет выступить в роли «антирадара» или парктроника. И уж тем более, как уже говорилось, не даст владельцу старой машины воспользоваться такими опциями, как контроль за полосой движения и слепыми зонами. А вот MiVue 788 — сможет. Но обо всем по порядку.

Итак, для начала оценим внешний вид этой новинки рынка. Выглядит здорово. Лаконичный трапециевидный корпус устройства (собранного, кстати сказать, на очень высоком уровне), выдержанный в модной нынче в автопроме черно-оранжевой цветовой гамме, будет весьма органично выглядеть на лобовом стекле любого автомобиля. Впрочем, вы будете видеть перед собой только строгий прямоугольник экрана со скошенными рифлеными краями из приличного пластика только с одной кнопкой вкл/выкл. И все. Никаких клавиш, поскольку экран 2,7-дюймового дисплея — сенсорный и все манипуляции с устройством ведутся только пальцами. При этом необходимые для работы «иконки» крупные, хорошо читаемые — промахнуться тут просто невозможно.

И хотя и все возможные настройки, и выбор режимов в MiVue 788 реализованы на интуитивно понятным для пользователя уровне, приятно, что производитель прилагает к девайсу довольно объемную и хорошо сформулированную инструкцию по эксплуатации. Чем в последнее время, увы, не напрягают себя конкуренты, ограничиваясь минимумом информации и не справляющиеся с трудностями перевода. Также в комплекте поставки идет «присоска» к лобовому стеклу (крепится надежно даже без предварительного обезжиривания поверхностей, хотя производитель и рекомендует эту процедуру) и шнур питания к гнезду прикуривателя. Жаль, что Mio не включает в набор USB-кабель для подключения к компьютеру. Также нет в комплекте и карты памяти. Придется использовать свою. Впрочем, отсутствие кабеля и карты памяти во многом компенсируется одной из главных фишек гаджета — возможностью его прямого коннектирования со смартфонами (что с «яблочными», что с андроидными).

Да, кстати! Ваша «мобила» легко соединяется с «семьсот восемьдесят восьмым» посредством и WiFi, и Bluetooth, для чего, правда, надо предварительно скачать через Apple Store или Google Play Store приложение MiVue Pro. «Фишек» от подобного «сотрудничества» масса.

Во-первых, можно просматривать на смартфоне записанные регистратором файлы без их скачивания (а если скачаете, то в режиме реального времени сможете отправить нужному адресату). Во-вторых, можно через приложение вести Live трансляцию в Facebook и если будет какая-то «подстава» на дороге, можно моментально оповестить всех.

В-третьих, в пути отпадет надобность отрываться от дороги для прочтения любого оповещения в смартфоне. Устройство работает как smart watch, только без возможности звонить. В-четвертых, если сработает датчик удара (особенно это актуально во время парковки у дома или магазина), автовладелец немедленно получит видео текущей ситуации на свой смартфон (видеозапись не будет удалена, поскольку при срабатывании датчика удара ведется автоматическая запись события в нестираемый буфер карты памяти в регистраторе).

Впрочем, на этом торжество высоких технологий в исполнении MiVue 788 не заканчивается. И более того, использованные тут решения активно приобщают владельцев автомобилей, не оснащенных современными мультимедийными комплексами и модными дорогостоящими опциями к благам цивилизации. А заодно избавляют от необходимости тратиться на покупку других гаджетов. Таких, например, как «антирадар» или задние парктроники.

Благодаря все тому же GPS-модулю, этот видеорегистратор отменно выступает и в роли радар-детектора. Портал «АвтоВзгляд» тестировал новинку в Москве, где комплексы фото- видеофиксации нарушений скоростного режима установлены очень густо. При этом мы предварительно «просканировали» маршрут с помощью чистого и проверенного «антирадара», так что знали все о дислокации камер на выбранном отрезке ТТК и ряде прилегающих улиц. Так вот, наш видеорегистратор определил их все. И при выбранной настройке оповещения «Средняя дальность», рассказывал о радарах «на 80 км/ч» за восемьсот метров до приближения к ним, а о тех, что «на 60» — за шестьсот метров. Более чем достаточно, чтобы вписаться в установленный скоростной режим. Очень, согласитесь, экономное совмещение двух, по сути, электронных помощников в одном корпусе.

А экономия на этом не заканчивается, поскольку устройство может взять на себя и функции заднего парктроника — стоит лишь дополнительно купить камеру заднего вида. В ближайшие месяцы за 4 500 рублей можно будет приобрести такую камеру от Mio.

Впрочем, нас обрадовали и другие способности и умения MiVue 788.

Прибор, как уже говорилось, порадует владельца даже стареньких «Жигулей» тем, что «вооружает» его машину опциями безопасности, присущими самым современным транспортным средствам. Так, этот «тайванец» контролирует нахождение авто в своей полосе и предупреждает водителя, если он из нее неожиданно «вываливается». Но делает это весьма корректно и вовремя. То есть в медленном городском трафике с обилием перестроений и других маневров он молчит, берясь за дело на скоростях свыше 60 км/ч.

Кроме того, аппарат контролирует дистанцию, предотвращая столкновение с впереди идущим авто. Но здесь алгоритм его действия обратный — работа начинается именно в заторах, когда машина едет медленно и «подползает» слишком близко к корме другого авто. Так же 788-й сообщает и возможных боковых столкновениях, но эта функция реализована хуже: иногда он начинает бить тревогу слишком, на наш взгляд, рано, учитывая плотность транспортного потока в мегаполисе.

Из других приятных мелочей стоит упомянуть способность гаджета оценивать уровень освещенности: при необходимости он напоминает «рулевому» о необходимости включить фары. И еще здесь реализована функция экономичной езды. Нет, MiVue, понятное дело, не способен ограничивать скорость или обороты двигателя, зато в режиме ECO видеорегистратор анализирует ваш стиль вождения и выводит свои «соображения» по этому поводу на экран. Дальше вы уж сами решайте, насколько активно вы опустошаете свой карман через выхлопную трубу.

И, наконец, собственно видеосъемка. При не самом выдающемся в классе угле обзора в 130 градусов, устройство, тем не менее, свободно захватывает в объектив по четыре полосы движения в каждом направлении плюс обочины. Качество съемки в формате Full HD благодаря матрице Sony’s Exmor — отличное. Высокое разрешение в 1920x1080 пикселей вкупе с 5-и линзовым стеклянным объективом и инфракрасным фильтром гарантирует точнейшую детализацию «картинки». Впрочем, об этом лучше всего говорит снятое им видео.

Тут только стоит отметить, что сенсор камеры подстраивается под любое освещение, поэтому даже ночная съемка очень точна — пользователь может быть уверен, что на выходе всегда получит очень четкое изображение.

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20 октября 2017
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