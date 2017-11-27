Как быстро устранить неприятный стук в моторе

Сам гидрокомпенсатор устроен довольно просто: в маленькую камеру этой детали под давлением насоса поступает масло, которое давит на поршенек. Последний, собственно, и убирает зазор между клапаном и толкателем. Все вроде бы неплохо, но, как говорится, в любом деле есть нюансы…

Дело в том, что каналы, по которым поступает масло, очень тонкие, и при холодном пуске двигателя смазка поступает далеко не сразу. Поэтому малейшая грязь, попадающая в канал, довольно быстро перекрывает маслоток, провоцируя неприятный стук. Кстати, нередко относительно короткий по своей длительности стук можно слышать при запуске и прогреве двигателя, но это считается нормальным явлением. Но вот если стучит прогретый двигатель, то это однозначно нельзя оставлять без внимания. В противном случае можно «загреметь» на дорогостоящий ремонт.