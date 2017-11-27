Как быстро устранить неприятный стук в моторе

Как известно, двигатели подавляющего большинства современных авто оснащены гидрокомпенсаторами клапанов. Каждый из них представляет компактный узел, компенсирующий под действием давления масла клапанный зазор. Главная задача гидрокомпенсаторов — сделать клапанный механизм бесшумным и необслуживаемым, поскольку при их нормальной работе ручная регулировка клапанов попросту не нужна.
Мирон Горин

Сам гидрокомпенсатор устроен довольно просто: в маленькую камеру этой детали под давлением насоса поступает масло, которое давит на поршенек. Последний, собственно, и убирает зазор между клапаном и толкателем. Все вроде бы неплохо, но, как говорится, в любом деле есть нюансы…

Дело в том, что каналы, по которым поступает масло, очень тонкие, и при холодном пуске двигателя смазка поступает далеко не сразу. Поэтому малейшая грязь, попадающая в канал, довольно быстро перекрывает маслоток, провоцируя неприятный стук. Кстати, нередко относительно короткий по своей длительности стук можно слышать при запуске и прогреве двигателя, но это считается нормальным явлением. Но вот если стучит прогретый двигатель, то это однозначно нельзя оставлять без внимания. В противном случае можно «загреметь» на дорогостоящий ремонт.

Впрочем, при выявлении подобного дефекта существует и другой вариант решения проблемы. Этот оригинальный способ, позволяющий обойтись без разборки двигателя, предложили и внедрили специалисты немецкой компании Liqui Moly. Ими была разработана специальная присадка в масло Hydro Stossel Additiv, обеспечивающая восстановление работоспособности гидрокомпенсаторов. Как показала практика, предложенная идея оказалась хотя и простой по своей сути, но весьма эффективной.

Основана она на том принципе, что гидрокомпенсаторы стучат тогда, когда в них не подается масло — то есть засорены масляные каналы. Но достаточно устранить указанные загрязнения — и все функции восстанавливаются, стук уходит. Именно так и работает Hydro Stossel Additiv, быстро и безопасно удаляя загрязнения из масляных каналов и полностью восстанавливая работу гидрокомпенсаторов.

Практика применения данного продукта показала, что эффект проявляется уже через 300—500 км пробега после заливки препарата, причем при следующей замене масла «подновлять» присадку уже не требуется. Кстати, в современном двигателе много аналогичных гидрокомпенсаторам устройств с такими же проблемами: гидронатяжители цепей, системы управления фазами ГРМ и т. п. Присадка Hydro Stossel Additiv легко очистит всех подобные устройства, полностью восстановливая их работоспособность.

двигатель, автосервис, ремонт, моторное масло
27 ноября 2017
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