Как эффективно удалить грязь из системы смазки

Очевидно, что все эти и другие процессы ведут к загрязнению масляной системы в целом. Поэтому смысл задавать себе вопрос, чистить или не чистить систему смазки при замене моторного масла, по понятным причинам отпадает. Тем более, что сегодня на нашем рынке присутствует масса самых разных, в том числе специализированных промывочных составов, среди которых немало препаратов быстрого действия (так называемых экспресс-промывок). Применение этих средств — обязательная операция при замене моторного масла, рекомендованная большинством ведущих европейских автопроизводителей.

Как отмечают специалисты технических автоцентров, использование промывающих жидкостей быстрого действия, которые во время сервисной операции заливаются в систему смазки, дает вполне конкретный значимый эффект. Смешиваясь со старой смазкой, такой препарат придает ей качества промывочного состава, которого при сливе старого масла остается менее 2%. А поскольку любая промывка — это легкоиспаряющаяся жидкость, то ее остатки удаляются через систему отвода картерных газов уже в первые минуты работы двигателя.