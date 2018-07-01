Как эффективно удалить грязь из системы смазки

А в этом вопросе, если учесть уровень внедряемых современных технологий, имеется немало подводных камней. Один из ключевых моментов данной сервисной процедуры — превентивная (перед заменой) чистка системы смазки. Здесь будет уместным напомнить, что в процессе работы двигателя в ней образуется множество различных видов загрязнений, например, оксидов азота, которые сами по себе уже вызывают окисление моторного масла. Как следствие, на деталях и узлах системы смазки, например, на распредвале, происходит образование отложений и высокотемпературного шлама. Помимо всего прочего, само масло частично сгорает и окисляется в двигателе, образуя лаковые отложения на поршнях и кольцах. Кроме того, при работе дизелей образуются еще и оксиды серы, что еще больше увеличивает степень загрязненности смазки.
Очевидно, что все эти и другие процессы ведут к загрязнению масляной системы в целом. Поэтому смысл задавать себе вопрос, чистить или не чистить систему смазки при замене моторного масла, по понятным причинам отпадает. Тем более, что сегодня на нашем рынке присутствует масса самых разных, в том числе специализированных промывочных составов, среди которых немало препаратов быстрого действия (так называемых экспресс-промывок). Применение этих средств — обязательная операция при замене моторного масла, рекомендованная большинством ведущих европейских автопроизводителей.
Как отмечают специалисты технических автоцентров, использование промывающих жидкостей быстрого действия, которые во время сервисной операции заливаются в систему смазки, дает вполне конкретный значимый эффект. Смешиваясь со старой смазкой, такой препарат придает ей качества промывочного состава, которого при сливе старого масла остается менее 2%. А поскольку любая промывка — это легкоиспаряющаяся жидкость, то ее остатки удаляются через систему отвода картерных газов уже в первые минуты работы двигателя.
В настоящее время в числе промывок, присутствующих на рынке, есть даже препараты, скажем так, узкой специализации, обеспечивающие чистку систем смазки моторов с разной степенью загрязнения и износа. Более того, в последнее время в продажу стали поступать и «усиленные» составы, предназначенные для основательной моющей обработки подержанных моторов. Подобного типа промывки позволяют удалить из системы смазки даже застарелые отложения.
К числу таких промывочных составов относится, например, немецкий препарат Oil-Schlamm-Spulung, разработанный химиками фирмы Liqui Moly. Эта промывка по своему уникальна: в отличие от большинства импортных аналогов эта жидкость заливается в моторное масло за 100—300 км до планируемого срока его замены. Это позволяет значительно повысить эффективность чистки системы смазки, поскольку долговременная промывка двигателя лучше и бережнее моет двигатель. Пока наматывается необходимый километраж, препарат делает свое дело: не торопясь и бережно слой за слоем снимает со всех узлов двигателя нагары, лаки, всевозможные шламы и удерживает всю эту грязь во взвешенном состоянии.
Как отмечают сами разработчики, данная присадка весьма эффективно растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря особым добавкам, моющий состав проникает в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др. Как отмечают специалисты российских сервисных центров, успевшие протестировать промывку Oil-Schlamm-Spulung, она нередко помогает устранить побочные проблемы, вызванные загрязнением системы смазки, такие как шумы в приводе цепи или стук гидрокомпенсаторов.
Но это еще не все: по оценкам некоторых экспертов, Oil-Schlamm-Spulung работает и как своеобразный раскоксовыватель поршневых колец, что не раз уже спасало многих автолюбителей от дорогостоящих ремонтов. Благодаря отмеченному эффекту, у обработанного двигателя пропадал характерный «жор» масла и до нормативного значения увеличивалась компрессия.
Долговременная промывка наиболее эффективно проявила себя при чистке сильно загрязненных двигателей, не зря ведь она особенно рекомендуется для моторов с пробегом свыше 100.000 км, причем как для бензиновых, так и для дизельных. Сам по себе данный моющий состав абсолютно безопасен для деталей мотора и полностью выводится из системы смазки вместе со старым отработанным маслом.