Масло с какой вязкостью лучше для современного двигателя

Вынуждаемые ужесточением экологических требований со стороны властей, автопроизводители создают новые модели машин со все более сложными двигателями. Сейчас почти во всех современных авто можно встретить системы рециркуляции и доочистки выхлопных газов (каталитический нейтрализатор, сажевые фильтры и селективные катализаторы). Вслед за автоконцернами и производителям автокомпонентов приходится следовать требованиям времени. В последние несколько лет сформировалась тенденция по переходу от высоковязких смазочных материалов к более легким — маслам с вязкостью 0W-8, 0W-16, 5W-30. Специалисты отмечают несколько ключевых свойств маловязких моторных масел.

Их применение снижает расход топлива, в следствие чего сокращается объем выбросов в атмосферу CO2 и вредных примесей. Именно это требование является ключевым фактором, способствующим стремительному переходу автопрома на маловязкие масла класса 0W-8, 0W-16, 5W-30. Дело в том, что конструкция нынешних двигателей значительно отличается от моторов еще недавнего прошлого. Устройство силовых агрегатов современного типа подразумевает минимальные зазоры в парах трения. Из-за этой особенности только маловязкие масла способны проникнуть во все части двигателя, нуждающиеся в смазке, чтобы снизить износ деталей, тем самым продлив ресурс машины.