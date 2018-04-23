Масло с какой вязкостью лучше для современного двигателя

Современные двигатели становятся все более требовательны к характеристикам моторного масла и производители смазок перестраиваются под новейшие запросы автопрома. Каким образом, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вынуждаемые ужесточением экологических требований со стороны властей, автопроизводители создают новые модели машин со все более сложными двигателями. Сейчас почти во всех современных авто можно встретить системы рециркуляции и доочистки выхлопных газов (каталитический нейтрализатор, сажевые фильтры и селективные катализаторы). Вслед за автоконцернами и производителям автокомпонентов приходится следовать требованиям времени. В последние несколько лет сформировалась тенденция по переходу от высоковязких смазочных материалов к более легким — маслам с вязкостью 0W-8, 0W-16, 5W-30. Специалисты отмечают несколько ключевых свойств маловязких моторных масел.
Их применение снижает расход топлива, в следствие чего сокращается объем выбросов в атмосферу CO2 и вредных примесей. Именно это требование является ключевым фактором, способствующим стремительному переходу автопрома на маловязкие масла класса 0W-8, 0W-16, 5W-30. Дело в том, что конструкция нынешних двигателей значительно отличается от моторов еще недавнего прошлого. Устройство силовых агрегатов современного типа подразумевает минимальные зазоры в парах трения. Из-за этой особенности только маловязкие масла способны проникнуть во все части двигателя, нуждающиеся в смазке, чтобы снизить износ деталей, тем самым продлив ресурс машины.
Стоит отметить, что максимальная интенсивность износа мотора регистрируется во время его запуска. В этот момент высоковязкое моторное масло не успевает разогреться и достичь нужной степени текучести, необходимой для нормальной работы агрегата. В результате износ идет намного быстрее по сравнению с ситуацией, когда в двигателе применяется маловязкое моторное масло. Масла с пониженной вязкостью существенно снижают трение между деталями двигателя при старте и способствуют более эффективной передаче крутящего момента на колеса. Пик производительности силового агрегата при использовании маловязких масел достигается быстрее, нежели с более вязкими маслами.
Нельзя не отметить, что вышеперечисленнные плюсы маловязких масел имеют отношение только к новейшим моторам. Для двигателей прошлых поколений применение масла с вязкостью 0W-8, 0W-20 и т. п. не рекомендуется. Нюанс заключается в зависимости вязкости лубриканта от температуры. С ростом последней вязкость любого масла сильно падает. При этом масло с изначально пониженной вязкостью в обычном моторе перестает справляться со своими задачами. Особенно сильно такой эффект проявляется на повышенных оборотах и высоких нагрузках на мотор. В результате человек, заливший недешевое маловязкостное масло в двигатель своего авто, получает вместо ожидаемого продления ресурса усиленный износ всех пар трения. При определенных условиях дело может дойти и до полного выхода силового агрегата из стоя.