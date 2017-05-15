Чем грозит мойка машины на собственной даче

Начало (хоть и неожиданно морозное) российского сезона поездок на дачу открыло и новый сезон старинной интернациональной забавы автовладельцев — самоличной мойке и уходу за кузовом личной машины. В связи с этим, портал «АвтоВзгляд» организовал и провел опрос среди своих читателей. В ходе него мы спрашивали их, как граждане предпочитают мыть свое авто: прибегая к услугам автомойки, или же своими руками?

В результате выяснилось, что приводят в порядок машину на автомойке лишь 32% наших читателей. Большинство же — 68% - сообщили, что предпочитают поддерживать кузов собственного транспортного средства в чистоте исключительно собственными силами. Между тем, душевые процедуры для машины на даче могут оказаться не таким уж и безобидным мероприятием, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что и федеральное, и местное законодательство не имеют ничего против лишь против мойки авто на частной территории автовладельца. Например в гараже или на приусадебном участке. Но лишь при условии, что загрязненная нефтепродуктами и химией вода не вытекает за пределы участка и в почву. И хотя на практике за проникновением в почву этих вод никто не следит, добром подобные затеи все-равно не кончаются. Хочешь потом есть начиненную автохимией клубнику и редиску со своего приусадебного участка — дело твое.