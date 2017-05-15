Чем грозит мойка машины на собственной даче

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В ходе опроса, проведенного среди своих читателей порталом «АвтоВзгляд», выяснилось, что традиция мыть свою машину возле собственного загородного по-прежнему сильна в народе.
Максим Строкер

Начало (хоть и неожиданно морозное) российского сезона поездок на дачу открыло и новый сезон старинной интернациональной забавы автовладельцев — самоличной мойке и уходу за кузовом личной машины. В связи с этим, портал «АвтоВзгляд» организовал и провел опрос среди своих читателей. В ходе него мы спрашивали их, как граждане предпочитают мыть свое авто: прибегая к услугам автомойки, или же своими руками?

В результате выяснилось, что приводят в порядок машину на автомойке лишь 32% наших читателей. Большинство же — 68% - сообщили, что предпочитают поддерживать кузов собственного транспортного средства в чистоте исключительно собственными силами. Между тем, душевые процедуры для машины на даче могут оказаться не таким уж и безобидным мероприятием, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что и федеральное, и местное законодательство не имеют ничего против лишь против мойки авто на частной территории автовладельца. Например в гараже или на приусадебном участке. Но лишь при условии, что загрязненная нефтепродуктами и химией вода не вытекает за пределы участка и в почву. И хотя на практике за проникновением в почву этих вод никто не следит, добром подобные затеи все-равно не кончаются. Хочешь потом есть начиненную автохимией клубнику и редиску со своего приусадебного участка — дело твое.

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А вот из-за мытья машины, например, на улице перед воротами дачи уже могут быть проблемы. Федеральное законодательство не содержит прямых запретов и кар в этой области. Эта область права почти целиком отдана на откуп региональным законотворцам. Их стараниями не во всех, конечно, но достаточно во многих субъектах федерации установлены штрафы за мойку машин вне установленных мест. «Расценки» за помывку ТС на территориях общего пользования разнятся от региона к региону, но нигде больше 5000 рублей штрафа на данный момент не предусмотрено. В некоторых ситуациях мойка машины может стать причиной конфликта и с федеральными законами. Например, когда человеку вздумается помыть машину в водоохранной зоне какого-нибудь водоема. Особенно это актуально для граждан, отгрохавших свои халупки на самом берегу реки или озера. В этом случае мойка авто у ворот собственной фазенды грозит (по крайней мере в теории) конфликтом сразу с двумя статьями федерального КоАП.

Во-первых, за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, любой полицейский может составить протокол на автовладельца по ст. 8.13 КоАП с последующим штрафом в 1500—2000 рублей. А во-вторых, по статье 8.42 КоАП за нарушение специального режима хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водоема положен штраф для граждан в размере 3000−4500 рублей.

авторынок
15 мая 2017
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