Можно ли лить синтетическое моторное масло в двигатель старой машины

На первый взгляд, в активе у «синтетики» сплошные плюсы. Во-первых, стабильные показатели вязкости во всем (причем очень широком — 70—150 Сº) диапазоне рабочих температур. Для облегчения пуска зимой, например, это очень важно. Во-вторых она практически не создает лакоподобных пленок на частях мотора — старому двигателю новые отложения совсем ни к чему. В-третьих, у современной «синтетики» замечательные моющие способности. Убрать накопившуюся за длительны срок службы «грязь» из двигателя тоже полезно. Но у положительных свойств синтетических моторных масел имеется и «оборотная сторона медали». Одна из них — достаточно высокая химическая и, в частности, коррозионная активность. Отчасти этим объясняется присутствие большого количества присадок в масле. Когда пакет присадок «срабатывается», «голая синтетика» начинает воздействовать на части мотора.

Чтобы синтетическое масло демонстрировало стабильную вязкость при любых температурах, в него добавляют вещества-загустители. При низкой температуре молекулы загустителя сжимаются. При этом масло остается жидким. А при высокой температуре они расправляются и вытягиваются, не давая маслу становиться черезчур текучим, тем самым сохраняя его характеристики. В результате, чем более «всесезонная» перед нами «синтетика», тем меньше в нем доля самого масла. И тем хуже, в конечном счете, его смазывающая способность.