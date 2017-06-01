Можно ли лить синтетическое моторное масло в двигатель старой машины

nhkauto.ru
Когда твоей машине уже много лет, волей-неволей приходится постоянно вспоминать о здоровье ее мотора. Принесет ли пользу старому «сердцу» применение высокотехнологичного синтетического масла?
Максим Строкер

На первый взгляд, в активе у «синтетики» сплошные плюсы. Во-первых, стабильные показатели вязкости во всем (причем очень широком — 70—150 Сº) диапазоне рабочих температур. Для облегчения пуска зимой, например, это очень важно. Во-вторых она практически не создает лакоподобных пленок на частях мотора — старому двигателю новые отложения совсем ни к чему. В-третьих, у современной «синтетики» замечательные моющие способности. Убрать накопившуюся за длительны срок службы «грязь» из двигателя тоже полезно. Но у положительных свойств синтетических моторных масел имеется и «оборотная сторона медали». Одна из них — достаточно высокая химическая и, в частности, коррозионная активность. Отчасти этим объясняется присутствие большого количества присадок в масле. Когда пакет присадок «срабатывается», «голая синтетика» начинает воздействовать на части мотора.

Чтобы синтетическое масло демонстрировало стабильную вязкость при любых температурах, в него добавляют вещества-загустители. При низкой температуре молекулы загустителя сжимаются. При этом масло остается жидким. А при высокой температуре они расправляются и вытягиваются, не давая маслу становиться черезчур текучим, тем самым сохраняя его характеристики. В результате, чем более «всесезонная» перед нами «синтетика», тем меньше в нем доля самого масла. И тем хуже, в конечном счете, его смазывающая способность.

trs-motors.ru

Повышенная моющая способность синтетического моторного масла может сыграть дурную шутку с мотором, который, например, много лет не знал качественного масла и регулярных его замен. От этого на внутренностях двигателя, скорее всего, будет иметься масса всевозможных отложений. Высокотехнологичная «синтетика» быстренько их посмывает. Обилие грязи в масле резко ухудшат качество смазки. Частицы отложений могут наглухо забить те масляные каналы, которые ранее худо бедно, но работали. Да и масляный фильтр от такого «подарочка» наверняка моментально забьется и фактически перестанет выполнять свои функции. То есть переход на хорошую синтетику потребует, фактически, двух замен масла и фильтров вместо одной. Первую «заливку» придется удалить не позднее чем через 1000 км пробега чтобы не запороть двигатель смытой ею грязью.

Владельцы откровенного старья типа ВАЗовской «классики» и их ровесников порой пытаются вдохнуть вторую жизнь в их уставшие моторы с помощью дорогого синтетического масла. В этом случае нужно помнить еще и о том, что в моторах всех машин, изначально рассчитанных на применение синтетического масла, применяются уплотнения из фтоpкаучуковых соединений. А уплотнители из резины не в состоянии удерживать текучую «синтетику» и она буде уходить из мотора практически на глазах. Вывод из всего сказанного выше прост банален. Чтобы у двигателя не возникало «масляных» проблем нужно лить в него только моторное масло того состава и вязкости, которые указаны в заводской инструкции по эксплуатации. В противном случае от более дорогое и современное масло может убить «старичка» за 10 000 километров пробега.

ремонт
1 июня 2017
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