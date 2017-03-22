Какие автомобили выбирают таксисты в России

Фото: www.pixabay.com
Эксперты провели опрос среди таксистов в разных регионах России и выявили самые популярные у них модели автомобилей. Если на востоке, севере и западе страны предпочтение отдается иномаркам, то предприниматели юга чаще выбирают отечественные машины.
Виктория Базылева

Так, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах по результатам опроса лидирует Renault Logan, а на Урале водители для работы в качестве такси выбирают Daewoo Nexia. Toyota пользуется популярностью в Сибири и на Дальнем Востоке — в этих регионах чаще всего с «шашечкой» можно увидеть Corolla или Prius соответственно.

В свою очередь, частные извозчики Северного Кавказа предпочитают LADA Priora. Модели отечественного производителя пользуется спросом и у таксистов Приволжского округа — там самой популярной машиной признана LADA Granta. В Южном округе лидирует LADA 2110.

Таксисты очень ответственно подходят к выбору автомобиля для работы, так как от него напрямую зависит их заработок. Как сообщает «Рязанская Газета», согласно результатам опроса извозчики в первую очередь обращают внимание на вместительность автомобиля, маневренность, а также на расход топлива.

производители, дешевые машины, бюджетные авто, такси
22 марта 2017
436