Какие автомобили выбирают таксисты в России

Так, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах по результатам опроса лидирует Renault Logan, а на Урале водители для работы в качестве такси выбирают Daewoo Nexia. Toyota пользуется популярностью в Сибири и на Дальнем Востоке — в этих регионах чаще всего с «шашечкой» можно увидеть Corolla или Prius соответственно.

В свою очередь, частные извозчики Северного Кавказа предпочитают LADA Priora. Модели отечественного производителя пользуется спросом и у таксистов Приволжского округа — там самой популярной машиной признана LADA Granta. В Южном округе лидирует LADA 2110.

Таксисты очень ответственно подходят к выбору автомобиля для работы, так как от него напрямую зависит их заработок. Как сообщает «Рязанская Газета», согласно результатам опроса извозчики в первую очередь обращают внимание на вместительность автомобиля, маневренность, а также на расход топлива.