Какими психологическими приемами пользуются в автосервисах, чтобы вытянуть из водителя лишние деньги

Фото autoinfluence.com
Понижение уровня жизни и растущая бережливость россиян вынуждают сервисменов все активнее применять новые способы «обезжиривания» автовладельцев. В ход идут психологические трюки, обман и подлог. Сберечь деньги помогут несколько способов противодействия уловкам мастеров станций технического обслуживания.
Сергей Соколов

Для начала следует твердо уяснить: для работников автосервиса важны деньги, только деньги и ничего кроме денег. Стратегия изъятия автосервисом сверхнормативных ассигнаций имеет два базовых варианта: деньги в большом количестве однократно изымают у доверчивого лоха, либо платежеспособного клиента привязывают «дружбой», что позволяет доить его понемногу, но очень долго — практически до бесконечности.

Типаж сервисного разводилы стандартен. Обычно это немолодой, но бодрый «живчик» с размашистой жестикуляцией, беглой речью, хитринкой в глазах. Психологическое опыление клиента требует быстрых реакций, немалого ума, а хорошему интеллекту всегда сопутствует чувство юмора. Разводила не просто выжимает из клиента деньги, но и упивается властью над ним. Остальные работники автосервиса в момент обработки занимают позиции зрителей, восхищаясь талантами товарища. Какими, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Придумывание неисправностей

— А вот у вас здесь…, — говорит мастер, и показывает куда-то пальцем. Совсем не факт, что он действительно выявил нечто непотребное. Уж сколько их, доверчивых автовладельцев, упало в финансовую бездну, отдав последнее за «доливку компрессии» или «накачку расширительного бачка». Главное, на чем сосредоточен сервисмен в момент разводки, — не позволить вам задуматься. Его цель — быстро получить согласие на устранение «неисправности». Ответив «да», люди почти никогда не передумывают, и сервисмен это знает.

Фото mdjautokorjaamo.fi

Ненужный ремонт

Если работники гаечного ключа не понимают причину неисправности, то корень проблем может быть волюнтаристски назначен. Например, источником постороннего шума объявляется подшипник, и умелой болтовней клиента вынуждают неоднократно произнести просьбу заменить подшипник. «После замены гул не исчез? Дык, вы же сами просили заменить подшипник? Мы сделали именно то, что вы хотели».

Разводка на более крупный ремонт

Мелкую неисправность объявляют крупными проблемами, после чего успешно «устраняют». Например, побрякивание клапана выдают за стук шатуна, элементарную недостачу масла в автоматической коробке передач устраняют «полной переборкой» и т. д… В результате протирка грязной тряпкой может обойтись владельцу в десятки, а то и сотни тысяч «деревянных».

Подмена деталей и расходников

Специальное масло в вашу коробку передач стоит 2000 рублей за литр? Будьте практически уверены: такого масла в вашей коробке не будет. Зальют подобное подешевле. Проверяйте, ну-ну… В остальном — принцип понятен.

Фото ravenscroft-servicecentre.com

Преувеличение проблем

Только что мастер травил анекдоты, но увидев неисправность — побледнел и схватился за сердце. Глаза его закатились, голос стал хриплым. Смотреть на мокрый сальник привода Ford Focus выше его сил, горе его безмерно. «Вы же понимаете, это Фокус, тут все так сложно, надо вот тут все разбирать, а этот сальник специальный, замучаешься его доставать! Ох, не знаю, у нас так много работы… Ну, да ладно, вы у нас первый раз, поэтому сделаем скидочку — за работу надо будет заплатить всего 15 000. Согласны? Тогда забирайте машину вечером». Надо ли говорить, что сальник будет сменен уже через 20 минут?

По зернышку наклевать

Сервисмен перечисляет и перечисляет пункты ваших финансовых расходов, при этом комментируя каждый пункт непрерывным потоком слов. «Детали будут стоить 5000, и это такие и такие детали; работа обойдётся в 7000 и это вот такие и сякие работы; крепежные элементы — 2000, вот они в пакетах; жидкости — 4000, такой номер стандарта…». Цель мастера — дать вам возможность выслушать относительно небольшие числа перед оглашением окончательной суммы. Согласившись по пунктам, человеку проще согласиться с итогом, такова психология. Меж тем, каждая графа расходов может быть преувеличена в разы. При этом методы противодействия сервис-махинаторам есть, и они позволяют сэкономить изрядное количество денег. С достоинством, но никакого хамства.

Фото blog.autoparkniagara.ca

Во-первых, чем лучше вы будете знать матчасть — тем меньше поле для манипулирования вами. Заранее вечерком, вместо просмотра развлекательных сайтов, почитайте описания принципов работы узла, гляньте фото и чертежи, симптомы неисправностей, их причин и способов ремонта. Задайте вопросы на форуме, посоветуйтесь с более опытным товарищем. Возможно, сэкономите процентов 90. И теперь вы не достанете кошелек услышав, что «все пропало, из сайлентблоков вытек антифриз».

Еще до финансовых разговоров с сервисменом акцентируйте внимание не на процессе, а на итоге — исправности машины, то есть правильно ставьте задачи. Вежливо, но твердо скажите, что вам надо не «заменить термостат», а «привести в норму температуру двигателя», и не «сменить подшипник», а «устранить посторонний шум». Чувствуете разницу в формулировках? Сервисмены тоже прекрасно чувствуют, а потому не смогут водить вас за нос, бесконечно меняя исправное на новое.

Спокойно и равнодушно игнорируйте все охи-вздохи мастера по поводу сложности предстоящего ремонта. Манипуляторов прекрасно ставят на место фразы типа «я подумаю, посоветуюсь с товарищем/в другом автосервисе». Задавайте вопросы, уточняйте. Четко поставив задачи, попросите сначала назвать итоговую сумму «за все», а затем разложить эту сумму по пунктам. И не спешите соглашаться. Пока не произнесено «да», хозяин положения — вы.

дилеры, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, мошенничество
10 апреля 2017
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