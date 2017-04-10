Какими психологическими приемами пользуются в автосервисах, чтобы вытянуть из водителя лишние деньги

Для начала следует твердо уяснить: для работников автосервиса важны деньги, только деньги и ничего кроме денег. Стратегия изъятия автосервисом сверхнормативных ассигнаций имеет два базовых варианта: деньги в большом количестве однократно изымают у доверчивого лоха, либо платежеспособного клиента привязывают «дружбой», что позволяет доить его понемногу, но очень долго — практически до бесконечности.

Типаж сервисного разводилы стандартен. Обычно это немолодой, но бодрый «живчик» с размашистой жестикуляцией, беглой речью, хитринкой в глазах. Психологическое опыление клиента требует быстрых реакций, немалого ума, а хорошему интеллекту всегда сопутствует чувство юмора. Разводила не просто выжимает из клиента деньги, но и упивается властью над ним. Остальные работники автосервиса в момент обработки занимают позиции зрителей, восхищаясь талантами товарища. Какими, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Придумывание неисправностей

— А вот у вас здесь…, — говорит мастер, и показывает куда-то пальцем. Совсем не факт, что он действительно выявил нечто непотребное. Уж сколько их, доверчивых автовладельцев, упало в финансовую бездну, отдав последнее за «доливку компрессии» или «накачку расширительного бачка». Главное, на чем сосредоточен сервисмен в момент разводки, — не позволить вам задуматься. Его цель — быстро получить согласие на устранение «неисправности». Ответив «да», люди почти никогда не передумывают, и сервисмен это знает.