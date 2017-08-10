Для чего нужен катализатор в автомобиле

glushiteli.org
Большинство автовладельцев вспоминают или узнают о существовании в выхлопной системе машины каталитического нейтрализатора выхлопных газов лишь когда слышат от сервисмена фразу типа «у вас катализатор сдох». С такой неисправностью бороться просто, но несколько разными путями.
Максим Строкер

Штуковина, называемая в просторечии «катализатор», носит официальный титул «автомобильный каталитический нейтрализатор выхлопных газов». Это деталь выпускной системы машины, ответственная за ликвидацию в выхлопных газах таких вредных для человека и экологии вообще веществ как недогоревшие в цилиндрах углеводороды, сажа, окись углерода СО и окись азота NO. В катализаторе все эти вещества принудительно дожигаются, превращаясь с гораздо менее агрессивные с химической точки зрения вещества: воду, СО2 и азот. Происходит это благодаря химическим реакциям, протекающим в присутствии катализаторов — радия, палладия и платины.

Процесс идет пока выхлопные газы двигаются сквозь мелкоячеистые керамические или металлические соты внутри «бочки» каталитического нейтрализатора, покрытые сплавом этих редкоземельных металлов. Автомобильный катализатор — деталь дорогая и относительно недолговечная. Даже в самом лучшем случае мало какой нейтрализатор «проживет» более 120 000 км. пробега. Обычно они выходят из строя по нескольким причинам. Керамические катализаторы могут разрушаться ускоренными темпами в случае, когда машина часто ездит по серьезным ухабам. От тряски и ударов тонкие стенки сот банально трескаются и откалываются.

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В случае, когда у двигателя имеются проблемы в системе смазки, цилиндро-поршневой группе или с зажиганием, недогоревшее топливо и масло их цилиндров попадает в в катализатор и запечатывает шлаками его соты. Примерно такой же эффект дает любовь владельца машины по поводу и без повода жать до упора на педаль газа в любой ситуации. Развалившийся или забитый отложениями катализатор не только перестает выполнять свою функцию, но и сильно затрудняет выход выхлопных газов из двигателя. Это, в свою очередь, приводит к заметной потере мощности двигателя. Что делать с вышедшим из строя «каталиком»?

Первое, что приходит в голову, — заменить его на такой же, но только новый. Это самый дорогостоящий вариант. Цены на новые фирменные каталитические нейтрализаторы доходят до полусотни тысяч рублей. Поэтому большинство водителей выбирают замену старого забитого катализатора на неоригинальную или вообще, универсальную модель. Установить катализатор, удовлетворяющий действующим в России нормам Евро 4, стоит сейчас порядка 10 000 рублей. Если и эта сумма кажется неподъемной, то вместо катализатора в выхлопной тракт вваривают «бочку» пламегасителя и одновременно перепрограммируют блок управления двигателем. Последняя операция нужна, чтобы кислородный датчик в выхлопном тракте, сигнализирующий, что катализатор не работает, не выводил электронные «мозги» из равновесия.

ремонт
10 августа 2017
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