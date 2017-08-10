Для чего нужен катализатор в автомобиле

Штуковина, называемая в просторечии «катализатор», носит официальный титул «автомобильный каталитический нейтрализатор выхлопных газов». Это деталь выпускной системы машины, ответственная за ликвидацию в выхлопных газах таких вредных для человека и экологии вообще веществ как недогоревшие в цилиндрах углеводороды, сажа, окись углерода СО и окись азота NO. В катализаторе все эти вещества принудительно дожигаются, превращаясь с гораздо менее агрессивные с химической точки зрения вещества: воду, СО2 и азот. Происходит это благодаря химическим реакциям, протекающим в присутствии катализаторов — радия, палладия и платины.

Процесс идет пока выхлопные газы двигаются сквозь мелкоячеистые керамические или металлические соты внутри «бочки» каталитического нейтрализатора, покрытые сплавом этих редкоземельных металлов. Автомобильный катализатор — деталь дорогая и относительно недолговечная. Даже в самом лучшем случае мало какой нейтрализатор «проживет» более 120 000 км. пробега. Обычно они выходят из строя по нескольким причинам. Керамические катализаторы могут разрушаться ускоренными темпами в случае, когда машина часто ездит по серьезным ухабам. От тряски и ударов тонкие стенки сот банально трескаются и откалываются.