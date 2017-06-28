Страховщики придумали как не чинить машины по ОСАГО

MK
Российский союз автостраховщиков (РСА) в ближайшее время намерен в очередной раз снизить величину компенсации пострадавшим в ДТП. На этот раз — через занижение стоимости запчастей.
Максим Строкер

«Рабочая группа РСА сейчас пересчитывает справочники и есть вероятность, что могут снизить от 10 до 16%», — сказал президент РСА Игорь Юргенс. Причина тому — укрепление рубля и появление на рынке автозапчастей, изготовленных в Китае и Корее. «Конкуренция на рынке такова, что эти детали дешевле на 20% и более, и наши дилеры закупают их», — констатировал он Дело в том, что с уже более трех лет как расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО производится по единым справочникам. Расценки на запчасти и цену нормочаса в этих справочниках устанавливает РСА.

То есть, фактически, сами страховые компании устанавливают сколько им не жалко вернуть автовладельцам денег от полученных при продаже гражданам полисов ОСАГО. Напомним, что в прошедшем мае РСА утвердил очередную актуализацию справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ при ОСАГО. Она действует с 1 июня 2017. Тогда среднюю стоимость запасных частей осталась на прежнем уровне.

Интересно, кто в состоянии поверить в байку о том, что буквально за месяц стоимость запчастей на российском рынке вдруг упала на 20%?! А ведь из-за этого в ближайшее время, может быть уже с 1 июля, эксперты страховых компаний резко снизят размеры ущерба при ДТП. И это при том, что и раньше у автовладельцев была масса вопросов к адекватности страхового возмещения после аварий.

Не исключено, что «ларчик» внезапного удешевления запчастей в мозгах деятелей из РСА открывается очень просто. Дело в том, что начиная с этой весны, возмещение по ОСАГО должно происходить преимущественно в натуральной форме, то есть в виде ремонта, причем с использованием новых качественных запчастей, да еще так, чтобы машина не разваливалась сразу после выезда из автосервиса.

Страховые компании, в свое время лоббируя введение приоритета ремонта над денежной компенсацией ущерба, надеялись таким образом оставить с носом так называемых «автоюристов», завышающих (по мнению страховщиков) денежные выплаты пострадавшим в ДТП. А когда система натурального возмещения заработала, выяснилось, что более-менее качественно чинить машины по ОСАГО выходит для страховщиков чуть ли не дороже, чем выплаты «автоюристам». И теперь, чтобы как-то выйти из неловкого положения (не требовать же возврата к денежным выплатам!) страховщики, видимо, придумали «изящную двухходовочку». Цену запчастей в справочнике снижают, автосервисы по таким расценкам вообще не смогут чинить машины и станут отказываться от сотрудничества со страховщиками в рамках ОСАГО. По этой причине страховые компании вроде как «вынуждены» опять начнут будут платить пострадавшим в ДТП деньгами. По совсем уж безобразно заниженным расценкам, да еще с учетом «износа» машины! Сплошной профит, и никакого мошенничества. Ну, почти никакого

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ремонт
28 июня 2017
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