Страховщики придумали как не чинить машины по ОСАГО

«Рабочая группа РСА сейчас пересчитывает справочники и есть вероятность, что могут снизить от 10 до 16%», — сказал президент РСА Игорь Юргенс. Причина тому — укрепление рубля и появление на рынке автозапчастей, изготовленных в Китае и Корее. «Конкуренция на рынке такова, что эти детали дешевле на 20% и более, и наши дилеры закупают их», — констатировал он Дело в том, что с уже более трех лет как расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО производится по единым справочникам. Расценки на запчасти и цену нормочаса в этих справочниках устанавливает РСА.

То есть, фактически, сами страховые компании устанавливают сколько им не жалко вернуть автовладельцам денег от полученных при продаже гражданам полисов ОСАГО. Напомним, что в прошедшем мае РСА утвердил очередную актуализацию справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ при ОСАГО. Она действует с 1 июня 2017. Тогда среднюю стоимость запасных частей осталась на прежнем уровне.

Интересно, кто в состоянии поверить в байку о том, что буквально за месяц стоимость запчастей на российском рынке вдруг упала на 20%?! А ведь из-за этого в ближайшее время, может быть уже с 1 июля, эксперты страховых компаний резко снизят размеры ущерба при ДТП. И это при том, что и раньше у автовладельцев была масса вопросов к адекватности страхового возмещения после аварий.