«Единый агент» в е-ОСАГО прекратил работу

Поскольку офисов в Краснодаре у такого страховщика отродясь не было, автовладельцу крайне сложно получить возмещение в случае аварии. И он вынужден обращаться к пресловутым «автоюристам», которые через суд вышибают деньги из далекой страховой компании. Уже со «своим интересом», разумеется. И региональные страховщики, которым благодаря «Единому агенту» навязали такую «радость», придумали способ отбиваться от таких «чужаков». Тоже компьютерный. Работает это примерно так.

Когда электронная система РСА «перепасовывает» региональному страховщику потенциального проблемного клиента, например из того же Краснодара, у гражданина запрашивают требуемые по закону документы на проверку. Через короткое время сайт компании-страховщика сообщает, что предоставленные документы не соответствуют данным в анкете и предложат повторно представить уже «корректные» документы.

Повторная проверка оканчивается ответом, что гражданин все равно предоставляет какие-то неправильные данные. И поскольку автовладелец, якобы, дважды предоставлял страховщику «недостоверные сведения», оформление ему полиса ОСАГО через е-Гарант больше невозможно — гуляй вася к своим краснодарским страховщикам! Судя по отсутствию какой-либо реакции на ситуацию со стороны ЦБ и РСА, их все устраивает. Как и то, что хваленый «Единый агент» и е-ОСАГО глобально не повлияли на недоступность ОСАГО для рядовых автовладельцев в так называемых проблемных регионах.