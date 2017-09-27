«Единый агент» в е-ОСАГО прекратил работу

Работа «Единого агента» в е-ОСАГО, механизма продаж электронных полисов страховыми компаниями друг вместо друга в проблемных регионах страны, приостановлена решением президиума Российского союза автостраховщиков (РСА). «Система функционировала параллельно бумажному Единому агенту» и е-ОСАГО Гаранту. Как только е-ОСАГО Гарант стал работать в нормальном режиме, то принято решение о приостановке электронного «Единого агента», ‒ сообщил АСН исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Напомним, что электронный «Единый агент» заработал 1 января 2017 года. Декларировалось, что он был призван обеспечить каждому желающему возможность приобрести электронный полис ОСАГО вне зависимости от того, хочет ли страховщик этого или нет.
Причем, участие в этой системе продаж было обязательным для всех членов РСА. С введением «Единого агента» в е-ОСАГО, небольшие региональные страховые компании стали жаловаться на нее. По их мнению механизм позволяет ведущим страховым компаниям отфутболивать (путем симулирования компьютерных сбоев на своих серверах) клиентов из «токсичных» регионов принудительно перенаправляя их к небольшим страховым компаниям, работающих в регионах на другом конце страны. То есть автовладельца из, например, «токсичного» Краснодарского края, где страховщикам не дают спуску автомобильные юристы, вынуждают купить полис электронного ОСАГО страховой компании, работающей исключительно за Уралом.