«Единый агент» в е-ОСАГО прекратил работу

Российский союз автостраховщиков прекратил действие «Единого агента» в е-ОСАГО в ряде регионов страны. Это связано с переходом на новую электронную систему.
Максим Строкер

Работа «Единого агента» в е-ОСАГО, механизма продаж электронных полисов страховыми компаниями друг вместо друга в проблемных регионах страны, приостановлена решением президиума Российского союза автостраховщиков (РСА). «Система функционировала параллельно бумажному Единому агенту» и е-ОСАГО Гаранту. Как только е-ОСАГО Гарант стал работать в нормальном режиме, то принято решение о приостановке электронного «Единого агента», ‒ сообщил АСН исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Напомним, что электронный «Единый агент» заработал 1 января 2017 года. Декларировалось, что он был призван обеспечить каждому желающему возможность приобрести электронный полис ОСАГО вне зависимости от того, хочет ли страховщик этого или нет.

Причем, участие в этой системе продаж было обязательным для всех членов РСА. С введением «Единого агента» в е-ОСАГО, небольшие региональные страховые компании стали жаловаться на нее. По их мнению механизм позволяет ведущим страховым компаниям отфутболивать (путем симулирования компьютерных сбоев на своих серверах) клиентов из «токсичных» регионов принудительно перенаправляя их к небольшим страховым компаниям, работающих в регионах на другом конце страны. То есть автовладельца из, например, «токсичного» Краснодарского края, где страховщикам не дают спуску автомобильные юристы, вынуждают купить полис электронного ОСАГО страховой компании, работающей исключительно за Уралом.

Поскольку офисов в Краснодаре у такого страховщика отродясь не было, автовладельцу крайне сложно получить возмещение в случае аварии. И он вынужден обращаться к пресловутым «автоюристам», которые через суд вышибают деньги из далекой страховой компании. Уже со «своим интересом», разумеется. И региональные страховщики, которым благодаря «Единому агенту» навязали такую «радость», придумали способ отбиваться от таких «чужаков». Тоже компьютерный. Работает это примерно так.

Когда электронная система РСА «перепасовывает» региональному страховщику потенциального проблемного клиента, например из того же Краснодара, у гражданина запрашивают требуемые по закону документы на проверку. Через короткое время сайт компании-страховщика сообщает, что предоставленные документы не соответствуют данным в анкете и предложат повторно представить уже «корректные» документы.

Повторная проверка оканчивается ответом, что гражданин все равно предоставляет какие-то неправильные данные. И поскольку автовладелец, якобы, дважды предоставлял страховщику «недостоверные сведения», оформление ему полиса ОСАГО через е-Гарант больше невозможно — гуляй вася к своим краснодарским страховщикам! Судя по отсутствию какой-либо реакции на ситуацию со стороны ЦБ и РСА, их все устраивает. Как и то, что хваленый «Единый агент» и е-ОСАГО глобально не повлияли на недоступность ОСАГО для рядовых автовладельцев в так называемых проблемных регионах.

страхование, ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
27 сентября 2017
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