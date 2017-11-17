Как зимой не остаться без тормозов

Фото: АвтоВзгляд
Как известно, с наступлением зимнего сезона увеличивается риск попасть в аварию. Эксплуатация транспортного средства в холодное время года требует не только определенных водительских навыков, но еще и особого ухода за узлами и агрегатами автомобиля.
Мирон Горин

Само собой разумеется, что необходимо вовремя переобуться, залить незамерзающую стеклоомывающую жидкость и обработать замки и уплотнители специальными составами. Но помимо этого желательно позаботиться о тормозах, чтобы ненароком не вылететь с дороги.

Не будем забывать, что высокая влажность, обилие на проезжей части химических реагентов и соли принципиальным образом отражаются на тормозной системе. Если за ней не следить, то ее компоненты довольно быстро выйдут из строя. О плачевных последствиях этого, полагаем, упоминать не стоит.

При межсезонном техническом обслуживании машины необходимо проверять температуру кипения тормозной жидкости. Если она ниже 180 градусов, ее нужно заменить. Выбирая новую «тормозуху», следует руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. Впрочем, есть и универсальные жидкости, которые без проблем совмещаются со всеми составами на полигликолевой основе. Например, небезызвестная Bosch ENV6.

Фото: Bosch

Не лишним будет обратить внимание на дисковые механизмы, проверить износ фрикционных накладок тормозных колодок, подвижность суппортов и поршней. При затрудненном ходе отдельных элементов необходимо их снять и почистить. Сервисмены рекомендуют осматривать фрикционные накладки барабанных тормозов на задней оси не реже, чем один раз в 40 000 км. Не забывайте посматривать на тормозные шланги, дабы избежать возникновения трещин и нарушения герметичности.

Обязательно следует проверять работу стояночного тормоза. При необходимости — оценить подвижность механизмов и состояние тросов, на которых не должно быть перегибов, очагов коррозии или повреждений кожухов. Ход стояночного тормоза должен быть достаточно легким, чтобы не приходилось прилагать повышенного усилия к рычагу.

В идеале, конечно, протестировать автомобиль на специальном стенде, чтобы в полной мере оценить эффективность работы тормозной системы. Электроника, помимо прочего, покажет равномерность распределения усилий между колесами и величину сопротивления качению.

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17 ноября 2017
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