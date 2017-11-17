Как зимой не остаться без тормозов

Само собой разумеется, что необходимо вовремя переобуться, залить незамерзающую стеклоомывающую жидкость и обработать замки и уплотнители специальными составами. Но помимо этого желательно позаботиться о тормозах, чтобы ненароком не вылететь с дороги.

Не будем забывать, что высокая влажность, обилие на проезжей части химических реагентов и соли принципиальным образом отражаются на тормозной системе. Если за ней не следить, то ее компоненты довольно быстро выйдут из строя. О плачевных последствиях этого, полагаем, упоминать не стоит.

При межсезонном техническом обслуживании машины необходимо проверять температуру кипения тормозной жидкости. Если она ниже 180 градусов, ее нужно заменить. Выбирая новую «тормозуху», следует руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. Впрочем, есть и универсальные жидкости, которые без проблем совмещаются со всеми составами на полигликолевой основе. Например, небезызвестная Bosch ENV6.