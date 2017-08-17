Почему отказывают тормоза

От этих факторов не застрахован никто, но причиной серьезной аварии также может стать старый цилиндр, неисправный вакуумный усилитель, изношенные сальник, прокладка или любая другая деталь тормозной системы, которую вовремя не заменили.

Например, проблемы с тормозами могут возникнуть из-за видавшего виды суппорта, в котором заклинило поршень или закисли направляющие. Так что ответственность за состояние и качество тормозной системы полностью лежит на совести автовладельца.

К примерам преступного пренебрежения элементарными нормами безопасности можно также отнести и несвоевременную замену тормозной жидкости. Она должна соответствовать стандартам качества и эксплуатационным требованиям. Следует иметь в виду, что такая жидкость гигроскопична, и в течение срока эксплуатации она скапливает влагу, что приводит к потере качества.

Кроме того, могут возникнуть проблемы при сбое системы распределения тормозных усилий, а также при выходе из строя электроники, связанной с тормозной функцией автомобиля.