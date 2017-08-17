Почему отказывают тормоза

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Чаще всего проблемы с заветной педалью возникают из-за разрыва патрубка тормозной системы. Разгерметизация магистрали приводит к падению давления и уровня жидкости. В этом случае происходит хоть и частичная потеря тормозов, но риск ДТП при этом сохраняется…
Иван Флягин

Современная тормозная система имеет пару замкнутых контура, каждый из которых отвечает за два колеса. Подключение при этом может быть параллельным (к колесам каждой оси) или диагональным. При выходе из строя одного контура, тормозная функция сохраняется во втором контуре. Хотя, как показывают исследования, эффективность торможения при одном функционирующем контуре значительно снижается, и средний тормозной путь такого автомобиля увеличивается в два раза.

Самое слабое звено в тормозной системе — каналы, незащищенные от воздействия внешней среды. Поэтому зачастую они открыты для механических повреждений, которые происходят в результате сильных ударов камней или наезда днищем на какое-то твердое препятствие. В случае утечки жидкости тормозной цилиндр не в состоянии плотно сжимать колодки, отчего нарушается торможение.

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От этих факторов не застрахован никто, но причиной серьезной аварии также может стать старый цилиндр, неисправный вакуумный усилитель, изношенные сальник, прокладка или любая другая деталь тормозной системы, которую вовремя не заменили.

Например, проблемы с тормозами могут возникнуть из-за видавшего виды суппорта, в котором заклинило поршень или закисли направляющие. Так что ответственность за состояние и качество тормозной системы полностью лежит на совести автовладельца.

К примерам преступного пренебрежения элементарными нормами безопасности можно также отнести и несвоевременную замену тормозной жидкости. Она должна соответствовать стандартам качества и эксплуатационным требованиям. Следует иметь в виду, что такая жидкость гигроскопична, и в течение срока эксплуатации она скапливает влагу, что приводит к потере качества.

Кроме того, могут возникнуть проблемы при сбое системы распределения тормозных усилий, а также при выходе из строя электроники, связанной с тормозной функцией автомобиля.

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17 августа 2017
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