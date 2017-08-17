Почему отказывают тормоза

Современная тормозная система имеет пару замкнутых контура, каждый из которых отвечает за два колеса. Подключение при этом может быть параллельным (к колесам каждой оси) или диагональным. При выходе из строя одного контура, тормозная функция сохраняется во втором контуре. Хотя, как показывают исследования, эффективность торможения при одном функционирующем контуре значительно снижается, и средний тормозной путь такого автомобиля увеличивается в два раза.
Самое слабое звено в тормозной системе — каналы, незащищенные от воздействия внешней среды. Поэтому зачастую они открыты для механических повреждений, которые происходят в результате сильных ударов камней или наезда днищем на какое-то твердое препятствие. В случае утечки жидкости тормозной цилиндр не в состоянии плотно сжимать колодки, отчего нарушается торможение.