Как гарантированно обеспечить свободное место на парковке перед подъездом

Известно, что лучший способ обеспечить свое авто гарантированным парковочным местом — обзавестись таковым на территории платной стоянки. Однако далеко не везде это в принципе возможно. Множество обитателей построенных вплотную друг к другу «домов-ульев» из всевозможных «павшинских пойм» и им подобных «куркино» рады были бы воспользоваться благами охраняемых стоянок. Да вот беда — таковых в районе может либо вообще не оказаться, либо каждое свободное машиноместо настолько дефицитно, что стоимость аренды приближается с цене небольшой квартиры по соседству.

Как же быть, если каждый вечер, возвращаясь домой, обнаруживаешь полностью заставленный соседскими автомобилями двор? Напрашивающийся рецепт: однажды дождаться момента, когда большинство из коллег по ежевечерним мучениям разъедется на своих авто по рабочим делам и занять машиной любое подходящее место из числа освободившихся. И более не садиться за ее руль — чтобы не лишиться однажды завоеванного парковочного пространства.

Но если необходимо пользоваться личным авто ежедневно, такой метод не подходит. Можно попробовать применить другой рецепт. Для этого придется запастись парой пластиковых конусов, которыми обычно обозначают места каких-либо ремонтных работ на дороге.