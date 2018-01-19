Как гарантированно обеспечить свободное место на парковке перед подъездом

Парковка личных машин во дворах многоквартирных домов — кошмар для множества автовладельцев. Можно ли избежать ежевечерних мучений с поиском места для стоянки возле собственного дома?
Евгений Банько

Известно, что лучший способ обеспечить свое авто гарантированным парковочным местом — обзавестись таковым на территории платной стоянки. Однако далеко не везде это в принципе возможно. Множество обитателей построенных вплотную друг к другу «домов-ульев» из всевозможных «павшинских пойм» и им подобных «куркино» рады были бы воспользоваться благами охраняемых стоянок. Да вот беда — таковых в районе может либо вообще не оказаться, либо каждое свободное машиноместо настолько дефицитно, что стоимость аренды приближается с цене небольшой квартиры по соседству.

Как же быть, если каждый вечер, возвращаясь домой, обнаруживаешь полностью заставленный соседскими автомобилями двор? Напрашивающийся рецепт: однажды дождаться момента, когда большинство из коллег по ежевечерним мучениям разъедется на своих авто по рабочим делам и занять машиной любое подходящее место из числа освободившихся. И более не садиться за ее руль — чтобы не лишиться однажды завоеванного парковочного пространства.

Но если необходимо пользоваться личным авто ежедневно, такой метод не подходит. Можно попробовать применить другой рецепт. Для этого придется запастись парой пластиковых конусов, которыми обычно обозначают места каких-либо ремонтных работ на дороге.

С их помощью можно, уезжая поутру на работу, «застолбить» освобождаемый пятачок асфальта. Для гарантии того, что никто из соседей в течение дня их не отшвырнет и не воткнет свой рыдван на «ваше» место, можно как-то договориться с дружественным дворником-гастарбайтером — чтобы тот следил за неприкосновенностью пластиковых «сторожей». Но и это — тоже не панацея. Начальство вашего дворового союзника может совсем не одобрить организованного вами изменения пейзажа и пресечь «конусную хитрость» на корню. Не говоря уже о том, что земляки-автовладельцы в состоянии «просечь» ваше ноу-хау еще быстрее.

В некоторых случаях хорошим вариантом может стать применение «машины-заглушки» — когда авто жильцов паркуются на этаком расширении придомового проезда, где машины могут стоять в два ряда друг за другом. В этом случае приобретаешь за символические деньги какой-нибудь ржавый «шарабан» типа «Оки» и паркуешь его втором ряду. А свою машину ставишь прямо перед ним. Уезжая куда-нибудь со двора, вручную выкатываем «старичка» в первый ряд, на место, где стояла «основная» машина, чтобы он перекрывал возможность парковаться сразу на обоих местах. Вернувшись после поездки к дому, отталкиваем «Оку» на ее прежнее место в глубине и возвращаем свое авто на «пригретое» машиноместечко. И никаких мучений!

парковка, платная парковка
19 января 2018
1359

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы