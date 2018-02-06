Какими проводами можно безопасно «прикуривать» машину зимой

«Прикуривание» машины коллеги-автомобилиста зимой — дело хорошее. Но добрые дела, как известно, частенько «не остаются безнаказанными». Главная опасность в такой ситуации для «спасателя» — проблемы с электроникой в собственной машине уже по окончании процедуры «прикуривания». Напомним, что во времена СССР «Жигули» «прикуривали» так. К отказывающемуся заводиться шарабану подъезжал другой «жигуль». Его аккумулятор подключали к батарее запускаемой машины с помощью самодельных проводов. Водитель «спасателя» нажимал на педаль газа, поддерживая обороты мотора в районе 2000—3000 тысяч в минуту, а тем временем его коллега пытался заводить автомобиль с «мертвым» аккумулятором. Никаких технических неприятностей ни для одного из участников такая процедура не создавала, потому что моторы тогда были поголовно карбюраторными, а из электроники имелась, в лучшем случае, лишь кассетная магнитола.

Сейчас же в машинах буквально все функции «завязаны» на электронные блоки, фактически — небольшие компьютеры. И при этом многие автомобилисты «прикуривают» свои напичканные электроникой авто чуть ли не также, как и 30 лет назад. Им невдомек, что из-за этого электроника машины-донора испытывает мощнейшие скачки напряжения — когда электросеть авто-«приемника» энергии в момент запуска начинает буквально «жрать» ее. Самое неприятное тут то, что эти ударные нагрузки чаще всего сказываются не сразу, а после нескольких «прикуриваний». И добряк-владелец потом не понимает: отчего это блок управления двигателем его «ласточки» начал выдавать кучу «ошибок» или вышло из строя реле или целый электронный блок? Поэтому, если уж вы решились оказать помощь ближнему, «прикурив» электросистему его транспортного средства во время пуска, лучше пользоваться собственными, заранее приобретенными пусковыми проводами.