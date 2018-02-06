Какими проводами можно безопасно «прикуривать» машину зимой

Хотя бы раз в жизни «прикурить» отказывающуюся заводиться машину соседа приходилось, скорее всего, большинству автовладельцев. Однако мало кто из них подозревает, что подобная помощь однажды может обернуться последующими проблемами в электронике их авто. Особенно если использовать неподходящие пусковые провода.
Максим Строкер

«Прикуривание» машины коллеги-автомобилиста зимой — дело хорошее. Но добрые дела, как известно, частенько «не остаются безнаказанными». Главная опасность в такой ситуации для «спасателя» — проблемы с электроникой в собственной машине уже по окончании процедуры «прикуривания». Напомним, что во времена СССР «Жигули» «прикуривали» так. К отказывающемуся заводиться шарабану подъезжал другой «жигуль». Его аккумулятор подключали к батарее запускаемой машины с помощью самодельных проводов. Водитель «спасателя» нажимал на педаль газа, поддерживая обороты мотора в районе 2000—3000 тысяч в минуту, а тем временем его коллега пытался заводить автомобиль с «мертвым» аккумулятором. Никаких технических неприятностей ни для одного из участников такая процедура не создавала, потому что моторы тогда были поголовно карбюраторными, а из электроники имелась, в лучшем случае, лишь кассетная магнитола.

Сейчас же в машинах буквально все функции «завязаны» на электронные блоки, фактически — небольшие компьютеры. И при этом многие автомобилисты «прикуривают» свои напичканные электроникой авто чуть ли не также, как и 30 лет назад. Им невдомек, что из-за этого электроника машины-донора испытывает мощнейшие скачки напряжения — когда электросеть авто-«приемника» энергии в момент запуска начинает буквально «жрать» ее. Самое неприятное тут то, что эти ударные нагрузки чаще всего сказываются не сразу, а после нескольких «прикуриваний». И добряк-владелец потом не понимает: отчего это блок управления двигателем его «ласточки» начал выдавать кучу «ошибок» или вышло из строя реле или целый электронный блок? Поэтому, если уж вы решились оказать помощь ближнему, «прикурив» электросистему его транспортного средства во время пуска, лучше пользоваться собственными, заранее приобретенными пусковыми проводами.

На сегодняшний день на автомобильном рынке представлено множество пусковых проводов. Главное при выборе обращать внимание на такие технические характеристики, длина, максимальная сила тока, качество изоляции и самих клемм. Для автомобиля «донора» также хорошим дополнением будет наличие на проводах диагностического модуля, например, такого как использует торговая марка Berkut в своей серии Smart Power. Блок нужен, в частности, для того, чтобы непосредственно до и во время пуска мотора контролировать электрические параметры этого процесса. Для этого помимо индикации «ошибки» на модуле этих проводов имеется еще и цифровой вольтметр, который отображает текущее напряжение в аккумуляторной батарее, указывающее на состояние аккумулятора.

У процедуры запуска машины с «мертвым» аккумулятором имеется еще одна тонкость, о которой мало кто из автомобилистов задумывается. Называется она — эффективное сечение пусковых проводов или, по-простому, их толщина. Именно от площади сечения и его длины напрямую зависит электрическое сопротивление провода. Чем тоньше провод, тем меньшую мощность он может без заметных потерь передать от машины-донора. Этот нюанс бывает особенно важен, когда приходится «прикуривать» машину с многолитровым двигателем, а тем более — с дизелем под капотом. Для прокручивания коленвала такого агрегата требуется куда больше электроэнергии, нежели для старта какого-нибудь модного бензинового трехцилиндрового моторчика рабочим объемом в 1 литр.

У BERKUT Smart Power SP-400 длина составляет 3 метра, а сечение провода равно 16 мм², и он рассчитан на рабочие токи до 400 Ампер, что, собственно, отражено в названии этих пусковых проводов. Для более требовательных к энергии пуска случаев «прикуривания» существуют провода Smart Power SP-500. Тут, как мы видим, допустимый ток выше, 500 Ампер — за счет большего поперечного сечения провода, площадь которого равна уже 20 мм², а длина этих проводов 3,5 метра. Данная модель снабжена усиленными зажимными клеммами и более стойкую к морозам изоляцию до — 45 °C.

В заключение следует сказать, что правильный алгоритм «прикуривания» чужой машины следующий. Соединяем с помощью проводов аккумуляторы обоих машин — «плюс» к «плюсу», «минус» к «минусу». Заводим мотор «донора» и минут 10—15 подзаряжаем севшую батарею, контролируя электрические параметры этого процесса с помощью мониторчика на блоке, встроенного в пусковые провода. По истечении этого времени выключаем двигатель машины донора, тем самым обесточивая все ее электросистемы. И только после этого производим попытку пуска авто с севшим аккумулятором.

Благодаря такой методике, электрооборудование машины-спасателя не пострадает от возможных скачков напряжения и тока в момент пуска двигателя авто с «дохлым» аккумулятором.

двигатель, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
6 февраля 2018
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