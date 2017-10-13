Какие аккумуляторы не переживут наступающую зиму

gorod.lv
Как следует обходиться с аккумулятором и вообще эксплуатировать машину, чтобы без проблем заводиться всю зиму и не оказаться перед необходимостью покупки новой стартерной батареи еще до окончания морозного сезона.
Максим Строкер

Владельцу свежекупленного этой осенью автомобильного аккумулятора волноваться о выживании этого девайса будущей зимой, разумеется, не нужно. Новый «аккум», скорее всего, сдюжит любые издевательства. А вот если под капотом твоего авто стоит не особо свежая стартерная батарея, имеет смысл подойти к ее зимней эксплуатации с умом. Иначе он может сдохнуть еще до начала первых весенних капелей. Чтобы облегчить и так нелегкие будни аккумулятора зимой, уже сечас нужно уделить ему толику своей заботы. Для начала, очистите от грязи корпус, крышку и вентиляционные отверстия батареи.

Имеет смысл протереть поверхность АКБ каким-нибудь бытовым чистящим средством. Удалив грязь, вы уменьшите токи саморазряда, которые могут течь по влажной пыли. Кроме этого нужно оттереть с помощью мелкой 2наждачки' клеммы проводов и полюсные выводы самого аккумулятора от окислов и пыли. А при обратной установке батареи на авто не забудьте крепко затянуть болты контактов. Эти мероприятия уменьшат до минимума электрическое сопротивление на выводах аккумулятора, облегчив в дальнейшем пуски двигателя.

Когда наступит зима на здоровье аккумулятора будут влиять многие факторы и нужно, по возможности, оптимизировать их воздействие. В частности, время от времени нужно проверять натяжение ремня генератора — чтобы не снижалась эффективность зарядки. Заглушив мотор, не стоит «гонять» музыку или оставлять горящим свет.

antresol24.ru

Избегая таких действий, мы бережем энергию в батарее для последующего пуска. Ведь ее глубокие разряды, которые чаще всего случаются после многочисленных попыток завести мотор на морозе, очень сильно сокращают ресурс аккумулятора. Поэтому запуская холодный двигатель, нужно включать стартер не дольше, чем на 5—10 сек. Интервал между включениями «зажигания» — от 30—60 секунд, чтобы батарея имела возможность слегка восстановиться. После пяти неудачных попыток завестись их нужно прекратить и искать неисправности, мешающей запуску мотора.

Если машина оснащена охранной сигнализацией, владельцу нужно следить за состоянием аккумулятора с удвоенным вниманием. Дело в том, что на холоде емкость аккумулятора заметно снижается. При этом в затяжную непогоду некоторые автовладельцы ставят свои машины на прикол. А тем временем «сигналка» все сосет и сосет электричество из батареи, лишенной регулярной подзарядки. В таких условиях очень легко в один прекрасный момент обнаружить полностью разряженный аккумулятор. Несколько таких случаев — и его можно будет отправлять в утиль.

Еще один совет, удлиняющий жизнь автомобильной батарее, не понравится адептам «шоферской взаимовыручки». По возможности, избегайте «прикуривать» от своего автомобиля отказывающиеся заводиться машины. В таких режимах ваш аккумулятор испытывает повышенные нагрузки. И если он не особо молод и свеж, помощь соседу по двору может обернуться скорым походом в магазин за новой стартерной батареей для собственного авто

ремонт, аксессуары
13 октября 2017
227

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы