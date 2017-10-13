Какие аккумуляторы не переживут наступающую зиму

Владельцу свежекупленного этой осенью автомобильного аккумулятора волноваться о выживании этого девайса будущей зимой, разумеется, не нужно. Новый «аккум», скорее всего, сдюжит любые издевательства. А вот если под капотом твоего авто стоит не особо свежая стартерная батарея, имеет смысл подойти к ее зимней эксплуатации с умом. Иначе он может сдохнуть еще до начала первых весенних капелей. Чтобы облегчить и так нелегкие будни аккумулятора зимой, уже сечас нужно уделить ему толику своей заботы. Для начала, очистите от грязи корпус, крышку и вентиляционные отверстия батареи.

Имеет смысл протереть поверхность АКБ каким-нибудь бытовым чистящим средством. Удалив грязь, вы уменьшите токи саморазряда, которые могут течь по влажной пыли. Кроме этого нужно оттереть с помощью мелкой 2наждачки' клеммы проводов и полюсные выводы самого аккумулятора от окислов и пыли. А при обратной установке батареи на авто не забудьте крепко затянуть болты контактов. Эти мероприятия уменьшат до минимума электрическое сопротивление на выводах аккумулятора, облегчив в дальнейшем пуски двигателя.

Когда наступит зима на здоровье аккумулятора будут влиять многие факторы и нужно, по возможности, оптимизировать их воздействие. В частности, время от времени нужно проверять натяжение ремня генератора — чтобы не снижалась эффективность зарядки. Заглушив мотор, не стоит «гонять» музыку или оставлять горящим свет.