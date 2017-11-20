Как самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Типичная позднеосенне-раннезимняя проблема — внезапно севший аккумулятор. Все руки никак не доходили заменить старенькую батарею новой и вот… Но и при «сдохшем» аккумуляторе можно самостоятельно завестись и доехать до магазина автозапчастей или какой-либо иной «цивилизации».
Максим Строкер

Самый примитивный и напрашивающийся способ запуска мотора без помощи стартера называется «с толкача». Для этого машину сначала разгоняют с помощью мускульной силы, буксира или просто под горку, а потом включают зажигание и переводят КП из нейтрального положения на вторую-третью передачу в случае «механики» или в «драйв», если коробка — «автомат». Да-да: завести «с толкача» или при буксировке можно и машину с АКП, хотя для такого типа трансмиссии подобная процедура не особо полезна, мягко говоря.

Для передне- и заднеприводных машин с МКП существует еще один способ завести мотор — с помощью веревки или, что более удобно, буксирного троса. Для этого нужно поддомкратить одно из ведущих колес, включить зажигание, поставив КП на третью-четвертую передачу. Далее плотно наматываем трос на висящее в воздухе колесо, а потом резко дергаем за него, стараясь как можно быстрее раскрутить. Получается некий аналог запуска «с толкача». Главное при этом, не наматывать веревку (или трос) на руку — чтоб самому на колесо не намотаться когда мотор заработает. Следует также отметить, что этот метод мало применим для моделей авто, оснащенных системой запуска мотора «с кнопки».

gorod.lv

Следующий способ самостоятельно завести авто с севшим аккумулятором требует предварительной подготовки. Следует заранее озаботиться приобретением. Автомобильного пускозарядного устройства и держать его заряженным под рукой. Подключаем клеммы «пускача» к аккумулятору машины согласно инструкции и спокойно заводим машину.

По аналогичной методике заводят авто с «умершим» аккумулятором с помощью «прикуривания» от другой машины. Главное при этом — правильно подключить провода к клеммам аккумуляторов машины донора и машины с проблемной батареей: «плюс — к плюсу, минус — к минусу». Прежде чем приступать непосредственно к пуску, будет полезно, чтобы мотор машины-донора поработал в течение 10—15 минут на холостых, подзаряжая севший аккумулятор реанимируемого авто. Далее мотор «спасателя» нужно заглушить, чтобы исключить возможные электрический неприятности от мощного скачка тока, который произойдет в момент пуска мотора «спасаемой» машины. Только после этого можно заводить транспортное средство с плохим аккумулятором.

двигатель, аксессуары, мототехника
20 ноября 2017
28610
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы