Как самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Самый примитивный и напрашивающийся способ запуска мотора без помощи стартера называется «с толкача». Для этого машину сначала разгоняют с помощью мускульной силы, буксира или просто под горку, а потом включают зажигание и переводят КП из нейтрального положения на вторую-третью передачу в случае «механики» или в «драйв», если коробка — «автомат». Да-да: завести «с толкача» или при буксировке можно и машину с АКП, хотя для такого типа трансмиссии подобная процедура не особо полезна, мягко говоря.

Для передне- и заднеприводных машин с МКП существует еще один способ завести мотор — с помощью веревки или, что более удобно, буксирного троса. Для этого нужно поддомкратить одно из ведущих колес, включить зажигание, поставив КП на третью-четвертую передачу. Далее плотно наматываем трос на висящее в воздухе колесо, а потом резко дергаем за него, стараясь как можно быстрее раскрутить. Получается некий аналог запуска «с толкача». Главное при этом, не наматывать веревку (или трос) на руку — чтоб самому на колесо не намотаться когда мотор заработает. Следует также отметить, что этот метод мало применим для моделей авто, оснащенных системой запуска мотора «с кнопки».