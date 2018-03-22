Длительный тест-драйв FIAT Fullback: кулацкое счастье

Фото АвтоВзгляд
Будь в России здоровая и крепкая деревня, таких машин, как пикап FIAT Fullback, возможно, у нас было бы больше. Сама внешность большого «итальянца» выдает в нем парня от сохи с крестьянской родословной. Ведь его дедушкой можно считать ныне здравствующего ветерана бездорожья, старого доброго Mitsubishi Pajero Sport.
Денис Халфин

FIAT Fullback клонирован пару лет назад из Mitsubishi L200, у которого с Pajero Sport общая рамная база. Итальянец с японскими корнями великолепно вписался в нашу деревенскую прозу, так что с ним легко бы нашли общий язык фермеры, почвенники, любители русской печки и почитатели Шолохова, Распутина и Астафьева. Он трудолюбив, как крестьянин-кулак, но одновременно эдакий рубаха-парень, предельно простой в общении. Этот автомобиль —прекрасный помощник в хозяйстве работящей сельской семьи. Его грузоподъемность составляет одну тонну, размеры кузова — 1520х1470 мм, высота бортов — 850 мм, а масса буксируемого прицепа может достигать трех тонн. Жаль, что для простых жителей нашей умирающей деревни такой пикап — слишком дорогое удовольствие.

FIAT Fullback не имеет ничего общего с городскими мажорами, его кабину можно сравнить с добротно срубленной сторожкой, в которой сделан приличный ремонт. Кто знаком с Mitsubishi L200, тот незамедлительно обнаружит полное сходство в интерьерах двух пикапов: те же недорогие материалы отделки, классическая компоновка приборов и элементов управления.

Но предъявлять претензии к незатейливому дизайну и твердому пластику было бы неумно. Fullback — прежде всего рабочая лошадка, а не дворянская карета, и обстановка в салоне полностью соответствует утилитарному предназначению автомобиля. Главное, что японцы на совесть позаботились об эргономике и функциональности.

В элементах управления запутаться невозможно: панель приборов состоит из двух крупных циферблатов и монохромного монитора посередине, на центральной консоли расположен цветной шестидюймовый интерактивный дисплей, чуть ниже — блок климат-контроля, а у самого основания — кнопки обогрева сидений, USB-порт, прикуриватель. Между сидениями находится шайба электронного селектора системы полного привода Super Select.

Салон оснащен множеством вещевых отсеков: вместительный бардачок, короб в подлокотнике, ниша для мелочи на центральной консоли, очечник в потолке, карманы на дверях, подстаканники спереди и сзади. Спинка второго ряда откидывается вперед, открывая небольшую нишу для мелкого багажа.

Для пассажиров второго ряда предусмотрен подлокотник, а спинка дивана имеет наклон под углом 25 градусов. Что касается свободного пространства на галерке, то для рослых пассажиров в ногах его не слишком много, но это далеко не критично.

Водительскую посадку в Fullback можно сравнить с капитанским мостиком — высоко сижу, далеко гляжу. У меня на тесте была топовая версия, где командирское кресло оснащено электроприводом. Регулировок хватит, чтобы удобно устроиться человеку с самой нестандартной комплекцией. Спереди с обзорностью проблем нет, а вот сзади ситуация обратная, так что такая опция, как камера заднего вида просто незаменима.

Под капотом нашего «итальянца» спрятан 2,4-литровый турбодизель мощностью 181 л. с., работающий в паре с пятискоростным «автоматом». В нашей комплектации Dynamic+ целых семь подушек безопасности.

В городских условиях и на шоссе Fullback будет частенько напоминать, что он сельский житель — «длинным» рулем, бескомпромиссной подвеской, кренами в поворотах. Зато автомобиль не ленится при ускорении — турбодизель бодренько активизируется на низах, а «автомат» работает без рывков и задержек. Пятиступенчатой коробкой можно управлять вручную с помощью подрулевых лепестков, но в любом случае пикап с уверенно обходит фуры на шоссе. Правда, чем выше скорость, тем громче поет дизельный мотор.

На бездорожье Fullback преображается и заражает азартом. Он любит сугробы, мокрую глину, лужи, ямы, кочки — все это с завидным аппетитом глотается длинноходной энергоемкой подвеской. Так что «скакать» по целине на этом коне можно без оглядки. В помощь водителю система полного привода Super Select с четырьмя режимами, включающими межосевую блокировку и пониженную передачу. Дорожный просвет — 200 мм, глубина преодолеваемого брода — 700 мм.

На нашем рынке пикап продается в восьми комплектациях с двумя 2,4-литровыми моторами мощностью 150 и 181 л. с. На выбор предлагается полноприводные и моноприводные версии с пятиступенчатым «автоматом» либо шестиступенчатой «механикой». Цены на FIAT Fullback варьируются от 1 599 990 до 2 289 990 рублей, и это дешевле, чем прейскурант его японского близнеца Mitsubishi L200, который обойдется в 1 779 000 – 2 399 990 целковых.

Для сведения — цены на Toyota Hilux Duble Cub стартуют от 2 115 000 рублей, Isuzu D-Max — от 1 795 000, Volkswagen Amarock — от 2 167 500. Дешевле только FOTON Tunland — от 1 549 900 и УАЗ Пикап — от 699 000 рублей.

22 марта 2018
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