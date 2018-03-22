Длительный тест-драйв FIAT Fullback: кулацкое счастье

FIAT Fullback клонирован пару лет назад из Mitsubishi L200, у которого с Pajero Sport общая рамная база. Итальянец с японскими корнями великолепно вписался в нашу деревенскую прозу, так что с ним легко бы нашли общий язык фермеры, почвенники, любители русской печки и почитатели Шолохова, Распутина и Астафьева. Он трудолюбив, как крестьянин-кулак, но одновременно эдакий рубаха-парень, предельно простой в общении. Этот автомобиль —прекрасный помощник в хозяйстве работящей сельской семьи. Его грузоподъемность составляет одну тонну, размеры кузова — 1520х1470 мм, высота бортов — 850 мм, а масса буксируемого прицепа может достигать трех тонн. Жаль, что для простых жителей нашей умирающей деревни такой пикап — слишком дорогое удовольствие.

FIAT Fullback не имеет ничего общего с городскими мажорами, его кабину можно сравнить с добротно срубленной сторожкой, в которой сделан приличный ремонт. Кто знаком с Mitsubishi L200, тот незамедлительно обнаружит полное сходство в интерьерах двух пикапов: те же недорогие материалы отделки, классическая компоновка приборов и элементов управления.