Можно ли «насолить» соседу, подсыпав сахара в бензобак его авто

Фото: www.thoughtco.com
Наверное, каждый в детстве слышал рассказы о том, как местные дворовые мстители надолго вывели из строя автомобиль ненавистного соседа, засыпав ему в топливный бак сахар. Такая байка была широко распространена, но вот что интересно — никто из рассказчиков лично никогда не участвовал в подобной операции. Так, может, это все — треп?
Эдуард Раскин

Среди хулиганских «шуток» с участием автомобилей особой известностью в старые добрые времена пользовались две. Первая заключалась в том, чтобы забить в выхлопную трубу сырую картофелину или свеклу — якобы, двигатель тогда не заведется. Вторая была куда более жестокой: насыпать сахара в бензобак через заливную горловину. Сладкий продукт растворится в жидкости и превратится в вязкий осадок, склеивающий движущиеся части мотора или образующий при сгорании углеродные отложения на стенках цилиндров.

Неужели подобная злая выходка имеет шансы на успех?

Да, если сахар доберется до топливных форсунок или цилиндров двигателя, это будет весьма неприятно и для автомобиля, и для вас самих, поскольку причинит немало незапланированных хлопот. Однако, почему именно сахар? Любые другие мелкие частицы — например, мелкий песок — вызвали бы схожий эффект, и особые химические или физические свойства сахара не играют тут никакой роли. Но на страже чистоты смеси, которая впрыскивается в цилиндры, стоит топливный фильтр — и не один.

Фото: forums.swedespeed.com

А-а! Так потому и сахар! Он же растворится и просочится сквозь все преграды и препоны, не так ли? Опять двойка. Во-первых, у современных автомобилей предусмотрен клапан заливочной горловины, который не даст кому попало сыпать всякую гадость в бак вашего авто. Во-вторых, сахар не растворяется в бензине… Вот такой облом. Сей факт, как бы ни опровергали его дворовые защитники «сладкой мести», доказан теоретически и даже экспериментально.

В 1994 году профессор судебной медицины Джон Торнтон из Калифорнийского университета в Беркли смешал бензин с сахаром, помеченным радиоактивными атомами углерода. Он использовал центрифугу для отделения нерастворенных остатков и измерил уровень радиоактивности бензина, чтобы рассчитать количество растворившегося в нем сахара. Такового оказалось меньше, чем одна чайная ложка на 57 литров топлива — примерно столько в среднем входит в бензобак легкового автомобиля. Естественно, если у вас бак залит не полностью, то в нем растворится еще меньше сахара. Такого количества инородного продукта явно недостаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы в топливной системе или моторе, а тем более убить его.

Кстати сказать, давление выхлопных газов с легкостью вышибает картофелину из выпускной системы автомобиля, находящегося в хорошем техническом состоянии. А на старых машинах с низкой компрессией газы находит обходные пути через прорехи и щели резонатора и глушителя.

ущерб, возмещение ущерба, бензин, авария, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание, байки, дизельное топливо
15 декабря 2017
65