Можно ли «насолить» соседу, подсыпав сахара в бензобак его авто

А-а! Так потому и сахар! Он же растворится и просочится сквозь все преграды и препоны, не так ли? Опять двойка. Во-первых, у современных автомобилей предусмотрен клапан заливочной горловины, который не даст кому попало сыпать всякую гадость в бак вашего авто. Во-вторых, сахар не растворяется в бензине… Вот такой облом. Сей факт, как бы ни опровергали его дворовые защитники «сладкой мести», доказан теоретически и даже экспериментально.

В 1994 году профессор судебной медицины Джон Торнтон из Калифорнийского университета в Беркли смешал бензин с сахаром, помеченным радиоактивными атомами углерода. Он использовал центрифугу для отделения нерастворенных остатков и измерил уровень радиоактивности бензина, чтобы рассчитать количество растворившегося в нем сахара. Такового оказалось меньше, чем одна чайная ложка на 57 литров топлива — примерно столько в среднем входит в бензобак легкового автомобиля. Естественно, если у вас бак залит не полностью, то в нем растворится еще меньше сахара. Такого количества инородного продукта явно недостаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы в топливной системе или моторе, а тем более убить его.

Кстати сказать, давление выхлопных газов с легкостью вышибает картофелину из выпускной системы автомобиля, находящегося в хорошем техническом состоянии. А на старых машинах с низкой компрессией газы находит обходные пути через прорехи и щели резонатора и глушителя.