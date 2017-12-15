Можно ли «насолить» соседу, подсыпав сахара в бензобак его авто

Среди хулиганских «шуток» с участием автомобилей особой известностью в старые добрые времена пользовались две. Первая заключалась в том, чтобы забить в выхлопную трубу сырую картофелину или свеклу — якобы, двигатель тогда не заведется. Вторая была куда более жестокой: насыпать сахара в бензобак через заливную горловину. Сладкий продукт растворится в жидкости и превратится в вязкий осадок, склеивающий движущиеся части мотора или образующий при сгорании углеродные отложения на стенках цилиндров.
Неужели подобная злая выходка имеет шансы на успех?
Да, если сахар доберется до топливных форсунок или цилиндров двигателя, это будет весьма неприятно и для автомобиля, и для вас самих, поскольку причинит немало незапланированных хлопот. Однако, почему именно сахар? Любые другие мелкие частицы — например, мелкий песок — вызвали бы схожий эффект, и особые химические или физические свойства сахара не играют тут никакой роли. Но на страже чистоты смеси, которая впрыскивается в цилиндры, стоит топливный фильтр — и не один.