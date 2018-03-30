Почему трос смертельно опасен при буксировке машины

Те, кто работал на лесозагатовках, рассказывают, что когда рвется стальной буксировочный трос, то он перерубает стволы ближайших деревьев толщиной до тридцати сантиметров. Поэтому несложно догадаться, насколько опасна натянутая гибкая сцепка во время эвакуации машин. Рвущиеся тросы калечат и убивают случайных прохожих и самих водителей.
Несчастные случаи происходят на бездорожье, городских улицах и, что самое опасное — во дворах. Сводки о таких происшествиях встречаются почти регулярно. Причем люди получают смертельные травмы не только в результате разрыва гибкой сцепки. Часто ДТП случаются, когда водители или пешеходы просто не замечают длинного и тонкого стального троса между машинами.
Два года назад в Тюмени произошла страшная авария, когда «Лада» пыталась на перекрестке проскочить между двумя грузовиками, идущими друг за другом. Легковушка с разгона врезалась в не замеченный ее водителем буксировочный трос. Одна из стоек не выдержала удара, и железный шнур впился в шею переднему пассажиру. От полученных травм 26-летний молодой человек скончался на месте происшествия, а водителя легковушки с ранениями шеи и лица госпитализировали.
Чтобы подобного не случалось, ПДД обязывают устанавливать на тросе как минимум два флажка или щитка размером 200x200 мм с красными и белыми диагональными полосами. Длина связующего звена должна быть не менее четырех и не более пяти метров (пункт 20.3 ПДД). Часто водители пренебрегают этим требованием, что приводит к печальным последствиям.
При выборе троса многие убеждены, что металлическое изделие прочней и надежней тканевого, так как способно выдержать большую нагрузку. Но у металла есть серьезный недостаток — подверженность коррозии, да и при разрыве такой трос более травмоопасен. Ведь изношенные и поврежденные изделия лопаются чаще.
Хотя тканевый трос также может покалечить, поскольку лучше растягивается, и в результате сильнее «отстреливает» при разрыве. Тем более, что на его конце может оказаться привязанный крюк или кронштейн, которые в этом случае превращаются в сокрушительные снаряды. Обычно такое происходит при эвакуации неисправных подержанных машин с ржавыми кронштейнами.
В старые времена бывалые шоферы в целях безопасности вешали посредине буксировочного троса фуфайку или большую тряпку, которая при разрыве гасила удар: он складывался пополам, не долетая до стекла автомобиля.
В настоящее время, чтобы максимально обезопасить себя и окружающих в такой ситуации, следует строго соблюдать правила буксировки (статья 20 ПДД), пользоваться только исправным тросом и крепить его к машине согласно инструкциям от производителя. В свою очередь, пешеходам лучше на всякий случай держаться подальше от любых тросов, натянутых между автомобилями.