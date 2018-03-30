Почему трос смертельно опасен при буксировке машины

Несчастные случаи происходят на бездорожье, городских улицах и, что самое опасное — во дворах. Сводки о таких происшествиях встречаются почти регулярно. Причем люди получают смертельные травмы не только в результате разрыва гибкой сцепки. Часто ДТП случаются, когда водители или пешеходы просто не замечают длинного и тонкого стального троса между машинами.

Два года назад в Тюмени произошла страшная авария, когда «Лада» пыталась на перекрестке проскочить между двумя грузовиками, идущими друг за другом. Легковушка с разгона врезалась в не замеченный ее водителем буксировочный трос. Одна из стоек не выдержала удара, и железный шнур впился в шею переднему пассажиру. От полученных травм 26-летний молодой человек скончался на месте происшествия, а водителя легковушки с ранениями шеи и лица госпитализировали.

Чтобы подобного не случалось, ПДД обязывают устанавливать на тросе как минимум два флажка или щитка размером 200x200 мм с красными и белыми диагональными полосами. Длина связующего звена должна быть не менее четырех и не более пяти метров (пункт 20.3 ПДД). Часто водители пренебрегают этим требованием, что приводит к печальным последствиям.