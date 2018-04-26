Почему «потеющую» фару дешевле отремонтировать, чем покупать новую

Большинство российских автовладельцев не парятся с ремонтом фар, предпочитая в случае той или иной неисправности детали или не обращать на нее внимания, или купить новую. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», обращение в автосервис обойдется куда дешевле, чем посещение атомагазина.
При этом даже опытные автовладельцы не знают, что ремонт фары может быть «точечным». То есть в одном случае — обычно при хроническом запотевании — достаточно заняться только починкой корпуса фары и его герметизации. В другом, когда оптика вроде и целая, но не светит — требуется только замена выгоревших штатных линз. В третьем (обычно при мелких и средних повреждениях от «подобранного» на дороге камня) можно обойтись ремонтом трещины и даже сквозного отверстия, а то и просто полировкой автомобильных «глаз».
При этом экономия по сравнению с приобретением новья может быть довольно существенной. Так, например, новая фара с корректором на редакционную Opel Astra 2012 года выпуска, стоит около 6000 рублей, но пришло время менять обе — одна стала сильно потеть, а у второй возникли проблемы с креплением. Двенадцать тысяч «деревянных» (и это без учета снятия/установки) — деньги по нынешним временам серьезные. Но, оказалось, что побороть запотевание можно в специализированной мастерской за 850 рублей, а отремонтировать крепление и вовсе за сущие копейки — 350 ₽ При этом минимальная цена первой операции в столичных сервисах начинается от 500 рублей, а второй — от 250 (все зависит от объема работ).
Однако тут надо оговориться, что поскольку услугу по ремонту фар в обычных СТО заказывают довольно редко, квалифицированного специалиста там, как правило, не найти. Поэтому обращаться стоит только в специализированные мастерские.
– Под ремонтом фары понимается достаточно большой спектр работ, начиная от замены линзы и заканчивая разборкой корпуса и восстановлением пластиковых деталей. Но в каждом случае необходимо снять и разобрать фару, — пояснили порталу «АвтоВзгляд» специалисты питерского автосервиса «Крас и Ко». — Но механический способ разборки и грубая сила в этом виде ремонта не подходят из-за хрупкости элемента. Поэтому для разделения блок-фары используется специальная печь, которая нагревает специальный клей или другой скрепляющий состав, позволяя отделить линзу от корпуса. Поэтому выбирая сервис, поинтересуйтесь, есть ли в нем подобное оборудование. Но не менее важен и человеческий фактор, поскольку успешный ремонт даже правильно разобранной фары зависит только от опыта мастера…
Одним словом, если сломались или пришли, как вам кажется, в негодность, фары вашего автомобиля, не спешите их выбрасывать — ремонт фар дешевле новых. Это самый дешевый путь решения проблем с осветительными приборами автомобиля, особенно с учетом поиска, доставки и покупки новых.