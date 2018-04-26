Почему «потеющую» фару дешевле отремонтировать, чем покупать новую

При этом даже опытные автовладельцы не знают, что ремонт фары может быть «точечным». То есть в одном случае — обычно при хроническом запотевании — достаточно заняться только починкой корпуса фары и его герметизации. В другом, когда оптика вроде и целая, но не светит — требуется только замена выгоревших штатных линз. В третьем (обычно при мелких и средних повреждениях от «подобранного» на дороге камня) можно обойтись ремонтом трещины и даже сквозного отверстия, а то и просто полировкой автомобильных «глаз».

При этом экономия по сравнению с приобретением новья может быть довольно существенной. Так, например, новая фара с корректором на редакционную Opel Astra 2012 года выпуска, стоит около 6000 рублей, но пришло время менять обе — одна стала сильно потеть, а у второй возникли проблемы с креплением. Двенадцать тысяч «деревянных» (и это без учета снятия/установки) — деньги по нынешним временам серьезные. Но, оказалось, что побороть запотевание можно в специализированной мастерской за 850 рублей, а отремонтировать крепление и вовсе за сущие копейки — 350 ₽ При этом минимальная цена первой операции в столичных сервисах начинается от 500 рублей, а второй — от 250 (все зависит от объема работ).