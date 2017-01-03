Подержанная Skoda Octavia: все болезни чешского бестселлера

Мировая премьера Skoda Octavia состоялась в декабре 2012 года, а российские продажи стартовали 1 июня 2013-го. В конце того же месяца производство модели по полному циклу началось в Нижнем Новгороде. Непатриотично настроенные граждане могут сказать, что именно отечественная сборка и явилась причиной падения качества третьей «Октавии», но будут в корне неправы. На самом деле, дефекты встречаются на машинах как российского, так и европейского происхождения.

Так, крепкий кузов автомобиля может огорчить быстрым появлением сколов и царапин независимо от того, где он сделан. Из-за плохой аэродинамики вся грязь и вода с лобового стекла оказывается на боковых окнах. К тому же, задний обзор ухудшают миниатюрные наружные зеркала. Есть жалобы и на недостаточную звукоизоляцию. Некоторые владельцы готовы пожертвовать 20 000−30 000 рублей на установку дополнительной «шумки». Справедливости ради отметим, что «сверчков» в салоне немного, а их поголовье с годами не увеличивается.