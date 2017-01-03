Подержанная Skoda Octavia: все болезни чешского бестселлера

Фото: www.netcarshow.com
Как быстро летит время! Казалось бы, еще совсем недавно поклонники модели радостно приветствовали на российских дорогах первые экземпляры нынешней генерации Octavia — гладь, прошло уже более четырех лет после ее официального дебюта. За это время успела появиться статистика характерных неисправностей чешского бестселлера. Забегая вперед, скажем, что машина отнюдь не лишена проблем и врожденных дефектов…

Сергей Федоров

Мировая премьера Skoda Octavia состоялась в декабре 2012 года, а российские продажи стартовали 1 июня 2013-го. В конце того же месяца производство модели по полному циклу началось в Нижнем Новгороде. Непатриотично настроенные граждане могут сказать, что именно отечественная сборка и явилась причиной падения качества третьей «Октавии», но будут в корне неправы. На самом деле, дефекты встречаются на машинах как российского, так и европейского происхождения.

Так, крепкий кузов автомобиля может огорчить быстрым появлением сколов и царапин независимо от того, где он сделан. Из-за плохой аэродинамики вся грязь и вода с лобового стекла оказывается на боковых окнах. К тому же, задний обзор ухудшают миниатюрные наружные зеркала. Есть жалобы и на недостаточную звукоизоляцию. Некоторые владельцы готовы пожертвовать 20 000−30 000 рублей на установку дополнительной «шумки». Справедливости ради отметим, что «сверчков» в салоне немного, а их поголовье с годами не увеличивается.

Фото: www.netcarshow.com

Зато на лифтбеках часто выходят из строя плафоны подсветки номерного знака из-за попадания в них влаги. Дилеры обычно устанавливают более герметичные, светодиодные по 500 рублей от более дорогих версий «Октавии». А вот штатные щетки стеклоочистителей из рук вон плохо справляются со своими обязанностями — большинство владельцев обычно меняет их на новые от других производителей. Кстати, «дворники» эффктивнее работают по стеклу с подогревом, которым могут похвастаться далеко не все версиях машины.

На российские версии автомобиля ставились бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (105 л.с.), 1,4 л (140 и 150 сил) и 1,8 л (180 л.с.). В 2014 году базовый 1,2-литровый двигатель заменили атмосферной «четверкой» объемом 1,6 л мощностью 110 сил. Турбодизель представлен двухлитровым 143-сильным (с 2015 года — 150 л.с.) агрегатом. Все моторы кроме атмосферника отличаются повышенным расходом масла — на долив обычно тратится до 1,5 л на 15 000 км. Но если расход значительно превышает этот лимит, необходимо срочно обратиться в сервис. Известны случаи, когда дилеры производили замену головки блока цилиндров по гарантии. Равно как и турбокомпрессора. Вот только после окончания гарантийного срока за турбину у официалов придется выложить около 100 000 рублей, а за головку — почти в два раза больше. Правда, в последнее время появилось много неоригинальных запчастей и узлов, цена которых заметно ниже, чем у фирменных.

www.netcarshow.com

Все бензиновые движки на Skoda Octavia рассчитаны на топливо с октановым числом 95. Некоторые владельцы в свою «ласточку» заливают и 98-й, хотя это и ни к чему. Зато 1,6-литровая «четверка» может спокойно работать на 92-м. Правда, сэкономить в данном случае не получится — автомобиль будет требовать топлива чуть больше, чем на 95-м бензине. Отметим, что на моторах могут преждевременно выйти из строя термостат (6500 рублей), бензонасос (15 000 целковых), свечи и катушки зажигания, а также форсунки впрыска топлива (по 26 000 рублей).

Двигатели работают с одной из пяти коробок передач: пяти- и шестиступенчатой «механикой», шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом» или шести- и семискоростными роботами DSG. Что касается МКП и традиционной АКП, они в целом надежны и беспроблемны. Сцепление выдерживает в среднем 100 000 км, а замена его обойдется от 42 000 рублей за оригинальный комплект деталей. На дорогих версиях Skoda Octavia иногда вместе со сцеплением приходится менять двухмассовый маховик — от 48 000 целковых.

www.netcarshow.com

Зато современные роботизированные коробки с двойным сцеплением до сих пор доставляют владельцам чешских машин немало проблем даже при том, что за последний десяток лет их несколько раз модернизировали. К тому же производитель дает пятилетнюю гарантию на мехатронику и узел сцепления. Тем не менее, случаи серьезных поломок имеют место и сегодня. Если непременно нужен «автомат», рекомендуем обратить внимание на обычную АКП, которая отличается достойным качеством и долговечностью. Правда, она сочетается исключительно с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 сил.

В подвеске Octavia слабым местом можно назвать задние амортизаторы (в среднем по 6500 рублей), которые нередко приходится менять уже после 30 000 — 50 000 км пробега. В передней подвеске стойки (по 7000 целковых) выдерживают заметно дольше. Надо сказать, что ходовая часть довольно жесткая и понравится далеко не каждому автолюбителю. Есть еще одно но. Все модификации «Октавии» мощностью до 150 сил оснащены полузависимой задней подвеской, а флагманская 1,8-литровая и полноприводные версии — независимой многорычажной. Поэтому филигранной управляемостью могут похвастать только дорогие варианты чешского автомобиля.

www.netcarshow.com

В электрооборудовании Skoda Octavia случаются некоторые сбои и глюки, однако больше нареканий у пользователей вызывают заложенные в конструкцию машины особенности. Например, многие владельцы недовольны тем, что штатная аудиосистема лишена проигрывателя CD-дисков, вместо которого оборудован слот для флеш-карты. Очень сложно и муторно самостоятельно менять галогеновую лампочку дальнего света. К тому же стоит она немало — от 2000 рублей. Кстати, очень часто перегорают лампы внешнего и внутреннего освещения автомобиля…

Подводя итог, можно сказать, что в содержании Skoda Octavia отнюдь не дешевле, чем ее немецкий кузен Volkswagen Golf. Зато «чешка» заметно отстает от него в плане ликвидности — с годами машина прилично теряет в цене. Трехлетний лифтбэк в хорошем техническом состоянии сегодня можно купить от 450 000 рублей. Вполне подъемная сумма, учитывая, что прайс-лист на новую Октавию начинается с почти 900 000 целковых.

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3 января 2017
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